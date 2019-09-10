تنفيذ 75 ألف وحدة إسكان اجتماعي وسكن مصر بأكتوبر

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص

سكن مصر - صورة أرشيفية

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة، موجها بتقسيم المنطقة الصناعية (المرحلة العاجلة) بمدينة أكتوبر الجديدة، إلى مناطق للمصانع والصناعات الكبيرة، ومناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومراعاة تصميم الطرق والمرافق بكل منطقة بما يتلاءم مع متطلباتها، وضرورة وضع نماذج محددة للورش الصناعية يتم الالتزام بها، كما فى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان.

وقال الجزار، إنه تم إنهاء وتسليم 35 ألفا و688 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وجارٍ تنفيذ 35 ألفا و136 وحدة أخرى بالمشروع، وجارٍ تنفيذ 4 آلاف و236 وحدة بمشروع "سكن مصر".وذكر مجدي يوسف رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى بمشروع استكمال الطريق شمال