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تنفيذ 75 ألف وحدة إسكان اجتماعي وسكن مصر بأكتوبر

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص
سكن مصر - صورة أرشيفية
سكن مصر - صورة أرشيفية
عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة، موجها بتقسيم المنطقة الصناعية (المرحلة العاجلة) بمدينة أكتوبر الجديدة، إلى مناطق للمصانع والصناعات الكبيرة، ومناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومراعاة تصميم الطرق والمرافق بكل منطقة بما يتلاءم مع متطلباتها، وضرورة وضع نماذج محددة للورش الصناعية يتم الالتزام بها، كما فى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان.
وقال الجزار، إنه تم إنهاء وتسليم 35 ألفا و688 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وجارٍ تنفيذ 35 ألفا و136 وحدة أخرى بالمشروع، وجارٍ تنفيذ 4 آلاف و236 وحدة بمشروع "سكن مصر".وذكر مجدي يوسف رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى بمشروع استكمال الطريق شمال
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بحضور وزير الرياضة.. 200 شاب إفريقي يودعون أسوان

غادر اليوم محافظة أسوان 200 شاب وفتاة يمثلون وفود شباب 26 دولة إفريقية من المشاركين في الملتقى الإفريقى الرياضى الأول، والذى أقيم تحت شعار "إفريقيا تجمعنا" على مدار 5 أيام فى الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر، حيث كان في وداعهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان. وأكد الوزير، أن مشاركة الشباب الإفريقي فى هذا الملتقى يأتي فى إطار إعلان أسوان عاصمة للشباب الإفريقي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أن الشباب المشارك في الملتقى استفاد من ممارسة العديد من الأنشطة والألعاب الرياضية.
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الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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شكري ونظيره الأردني يبحثان التحديات الإقليمية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني أيمن الصفدي، للوقوف على آخر مستجدات مسار التعاون بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا آخر مستجدات مسار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، واستطلاع آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح شعبي مصر والأردن.
مترو-الانفاق-شباك-تذاكر (3)

بيان من المترو بشأن استخراج اشتراكات الطلبة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن اتخاذها مجموعة من الإجراءات لتقديم أفضل خدمة للطلاب من مستخدمي مترو الأنفاق، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد، وقررت الشركة تشغيل كافة مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة لاستخراج اشتراكات الطلبة، وبيع استمارات الطلبة بجميع مكاتب صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة، ومد ساعات العمل بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية.
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وزير الإسكان: تنفيذ 7 مدارس بمدينة دمياط الجديدة

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 7 مدارس (تعليم أساسي وثانوي) بإجمالي 226 فصلا بمدينة دمياط الجديدة، إذ تم الانتهاء الفعلي من تنفيذ 4 مدارس منها، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس أخرى، لاستيعاب الزيادة الطلابية، بعد ما تم تنفيذ عدة مشروعات سكنية منها (سكن مصر، دار مصر للإسكان المتوسط، جنة للإسكان الفاخر، الإسكان الاجتماعي)، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين,
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تنفيذ 26 ألف وحدة سكنية بـ9 مليارات جنيه

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم السبت، أنه يتم تنفيذ 8 آلاف و760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر، و17 ألفا و304 وحدات (721 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه. وصرح المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه جار تنفيذ وحدات مشروع "جنة"، وهي وحدات كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 مترا مربعا للوحدة بالإضافة إلى منطقة خدمات.
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قريبا.. أكبر قرعة للأراضي السكنية والشقق والفيلات

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أنه سيم الإعلان خلال أيام، عن أكبر قرعة للأراضي السكنية والخدمات والفيلات والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين، بالمدن الجديدة، موضحا في بيان اليوم الجمعة، أنه بالنسبة لقطع الأراضى السكنية التى سيتم طرحها، فمن المقرر طرح قطع أراض مميزة، وقطع أراض أكثر تميزا، وقطع أراض بمشروع «بيت الوطن»، بالإضافة إلى قطع أراض بخدمات مشروع «بيت الوطن»، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح فيلات مارينا، التى تمتلكها الوزارة، وعدد من وحدات مشروع «سكن مصر».
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تنفيذ 3024 وحدة إسكان اجتماعي و«سكن مصر»

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اليوم الثلاثاء، بأنه جارٍ تنفيذ 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، و1440 وحدة (60 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية، شهر ديسمبر المقبل، كما يتم تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، بمساحة 1600 فدان، وتشمل (شبكات: صرف، مياه، ري، طرق)، وأعمال الخط الناقل للمياه، والمرحلة الأولى من المأخذ والرافع الأوسط ومحطة التنقية، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر يونيو 2020.
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