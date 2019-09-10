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مؤتمر أبل اليوم.. أيفون 11 وساعة وتحديثات جديدة

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص
أيفون
أيفون
كعادتها السنوية تعقد اليوم شركة أبل مؤتمرها للكشف عن كل ما هو جديد لديها في عالم صناعة الهواتف الذكية (أيفون) والأجهزة، ومن المقرر أن تطلق فعاليات المؤتمر في تمام الساعه السابعة مساءاً بتوقيت مصر، وذلك في على مسرح ستيف جوبز بالمقر الرئيسى للشركة بكاليفورنيا، ووفقاً للتسريبات فإن تركيز الشركة، في تصميمها للنسخة الجديدة من «آيفون»، سيكون على قدرة الكاميرا مع الاحتفاظ بنفس التصميم. وتتضمن النسخ الثلاث «آيفون 11 آر» بشاشة «إل سي دي» وحجم 6.1 إنش و«آيفون 11 برو» بشاشة تقنية «أولد» وحجم 5.8 إنش و«آيفون 11 برو ماكس» بشاشة تقنية «أولد» وحجم 6.5 إنش.
كذلك من المنتظر أن تكشف الشركة عن الجيل الخامس الجديد من Apple Watch سيعلن عنه، بالإضافة إلى iPad وiPad Pro وAirPods 3 وMacBook Pro أكبر.ومن المحتمل أيضًا أن تعلن شركة أبل عن معلومات حول العديد من تحديثات البرامج، بما في ذلك iOS 13 وiPadOS وwatchOS6 وtvOS و macOS 10.15 Catalina.ووفقا لموقع "مترو" البريطانى،
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جوجل

أبل غاضبة من تقرير جوجل عن هجمات قرصنة آيفون

كشفت شركة جوجل الأسبوع الماضي عن محاولات وهجمات قرصنة على نطاق واسع استهدفت مستخدمي أجهزة أبل. وجاء رد شركة أبل غاضبا سواء في العلن أو سرا؛ إذ ترى الشركة أن ما كشفت عنه جوجل "افتراءات"، لكن جوجل تتمسك بنتائج التقرير الذي أصدره باحثوها. وفي بيان صدر الجمعة، قالت أبل إن نتائج تقرير جوجل يوحي بأن محاولات القرصنة كانت تستهدف كل مستخدمي هواتف آيفون. وقال البيان: "ما نشرته جوجل بعد ستة أشهر من إصدار النسخ الجديدة من برنامج التشغيل iOS يعطي انطباعا زائفا عن وجود ممارسات واسعة النطاق تستهدف مراقبة الأنشطة الخاصة لجميع مستخدمي الهواتف الذكية".
وحدة -الحاسوب- الشخصي

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عطل مفاجئ في ويكيبيديا

«ويكيبيديا» تعود للعمل بعد تعطلها بشكل مفاجئ

تعرضت موسوعة الإنترنت المجانية «ويكيبيديا» لعطل مفاجئ ولفترة وجيزة، أثر على إمكانية الوصول إليها من مناطق مختلفة حول العالم، وفقا لما ذكره موقع «داون ديتكتور» المتخصص في مراقبة مواقع الإنترنت. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن المستخدمين الأكثر تضررا كانوا في أوروبا، وتحديدا في بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، وفرنسا، وبعض دول الشرق الأوسط. وأثر العطل على إمكانية الوصول لصفحات الموسوعة بنسخها المختلفة، سواء على الهواتف الذكية، أو الأجهزة اللوحية، أو حتى الأجهزة المكتبية.
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نظام هواوي الجديد

رويترز: أمريكا ستمنح هواوي مهلة 90 يوما

قال مصدران مطلعان إن من المتوقع أن تمدد وزارة التجارة الأمريكية مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بالشراء من شركات توريد أمريكية حتى تستطيع خدمة عملائها الحاليين. وأضاف المصدران أنه سيتم تمديد "الترخيص العام المؤقت" لهواوي 90 يوما. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد سمحت في بادئ الأمر لهواوي بشراء بعض السلع أمريكية الصنع في مايو بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء بهدف الحد من أثر ذلك على عملائها الذين يشغل كثيرون منهم شبكات في الريف الأمريكي.
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