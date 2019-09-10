مؤتمر أبل اليوم.. أيفون 11 وساعة وتحديثات جديدة

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص

أيفون

كعادتها السنوية تعقد اليوم شركة أبل مؤتمرها للكشف عن كل ما هو جديد لديها في عالم صناعة الهواتف الذكية (أيفون) والأجهزة، ومن المقرر أن تطلق فعاليات المؤتمر في تمام الساعه السابعة مساءاً بتوقيت مصر، وذلك في على مسرح ستيف جوبز بالمقر الرئيسى للشركة بكاليفورنيا، ووفقاً للتسريبات فإن تركيز الشركة، في تصميمها للنسخة الجديدة من «آيفون»، سيكون على قدرة الكاميرا مع الاحتفاظ بنفس التصميم. وتتضمن النسخ الثلاث «آيفون 11 آر» بشاشة «إل سي دي» وحجم 6.1 إنش و«آيفون 11 برو» بشاشة تقنية «أولد» وحجم 5.8 إنش و«آيفون 11 برو ماكس» بشاشة تقنية «أولد» وحجم 6.5 إنش.

كذلك من المنتظر أن تكشف الشركة عن الجيل الخامس الجديد من Apple Watch سيعلن عنه، بالإضافة إلى iPad وiPad Pro وAirPods 3 وMacBook Pro أكبر.ومن المحتمل أيضًا أن تعلن شركة أبل عن معلومات حول العديد من تحديثات البرامج، بما في ذلك iOS 13 وiPadOS وwatchOS6 وtvOS و macOS 10.15 Catalina.ووفقا لموقع "مترو" البريطانى،

كذلك من المنتظر أن تكشف الشركة عن الجيل الخامس الجديد من Apple Watch سيعلن عنه، بالإضافة إلى iPad وiPad Pro وAirPods 3 وMacBook Pro أكبر.



ومن المحتمل أيضًا أن تعلن شركة أبل عن معلومات حول العديد من تحديثات البرامج، بما في ذلك iOS 13 وiPadOS وwatchOS6 وtvOS و macOS 10.15 Catalina.



ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، سيشبه هذا الجهاز المنتجات التى يمكن إرفاقها بالمفاتيح أو وضعها في محفظة أو حقيبة يد، للسماح للمستخدمين بتحديد موقع الغرض المفقود باستخدام تطبيق ما.



وقال المحلل مينج تشي كو محلل لموقع MacRumours الأمريكى إن الجهاز سيستخدم تقنية راديو واسعة النطاق قادرة على توفير وضع داخلي أكثر دقة من تقنية البلوتوث أو الواى فاى، ويشير هذا إلى أن جهاز أبل سيكون أكثر دقة في تحديد موقع العناصر المفقودة من المنتجات الأخرى، التى تعتمد على البلوتوث.



