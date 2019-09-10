شكري ونظيره الأردني يبحثان التحديات الإقليمية

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الأردني أيمن الصفدي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني أيمن الصفدي، للوقوف على آخر مستجدات مسار التعاون بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا آخر مستجدات مسار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، واستطلاع آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح شعبي مصر والأردن.

وأضاف حافظ أن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات المشتركة لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، موضحا أن لقاء الوزيرين تناول عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذا مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة. وتابع