جريمة

الداخلية عن فيديو «سيدة السنبلاوين»: مهتزة نفسيا

تحرير:محمد عبد الجليل ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م
وزير الداخلية ومساعديه
وزير الداخلية ومساعديه
كشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو لسيدة تدّعى عملها بالوزارة وتوجيهها ألفاظا مسيئة، إذ تبين أنها مريضة نفسيا وسبق أن ترددت على أطباء نفسيين وأنها مهتزة نفسيا، كما تبين تداول المقطع دون علمها على وسائل التواصل الاجتماعي. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات في الواقعة وقررت إخلاء سبيلها بضمان مالي وتسليمها لذويها وأخذ التعهد اللازم عليهم لرعايتها طبيا، وملاحظتها بعناية، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على نشر كل الحقائق للجمهور وقطع الطريق على مروجي الشائعات.
وقالت الداخلية في بيان لها «إنه على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لإحدى السيدات بدائرة مركز السنبلاوين، ادعت خلاله أنها تعمل بوزارة الداخلية، وتلفظت فيه بألفاظ تسيء إلى العاملين بالوزارة أثناء استقلالها سيارة أجرة، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطها». وأضاف
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ضبط 50 كيلو بانجو بحوزة عاطل في الشرقية

تمكن رجال مكتب مكافحة مخدرات بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة المقدم عمرو علي، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل؛ على خلفية اتهامه بحيازة كمية كبيرة من نبات «البانجو» المخدر، بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه بقرية «السلام» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، فضلًا عن حيازته سلاح ناري «بندقية» وذخيرة دون تراخيص، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
الإنقاذ النهري ينتشل جثة طالب غرق في ترعة بإيتاي البارود

انتشال جثة موظف بـ«تعليم الشرقية» من بحر «مويس»

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، بإشراف العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة عامل خدمات معاونة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، من مياه ترعة «بحر مويس»، وذلك بالقرب من كوبري «عرابي»، بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، فيما يواصل رجال البحث الجنائي جهودهم لفحص ملابسات الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم أنها حالة انتحار، خاصةً وأن التحريات الأولية أفادت بوجود خلافات بين المتوفي وزوجته.
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«مسجد الفتح وكنيسة كرداسة» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا منها، سماع المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمرافعات الدفاع بمحاكمة 304 متهمين، من بينهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، ومنها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، خلال الفترة بين عامي 2014 و2015.
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«مش هتشرب مخدرات».. عاطل يشوه وجه زوجته بمياه النار

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مديرية أمن الشرقية

إحالة المتهمين بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتحقيق

نقلت ألأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، 6 شباب إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة المركز.. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الشباب يتناوبون الاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش».
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مباحث الجيزة تطارد مروجي الكيف في شوارع بولاق

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نيابة الباجور تحقق في واقعة بتر يد رضيع داخل حضانة

تباشر نيابة الباجور، التحقيقات في المحضر رقم 5689/ 2019 إداري الباجور، الخاص بواقعة بتر يد رضيع نتيجة الإهمال الطبي داخل إحدى الحضانات، نتيجة حقنة بطريقة خاطئة، وعقب تحرير والده محضرا يثبت فيه الواقعة، مطالبا بالتحقيق مع مسؤولي الحضانة المتسببة في الواقعة. وكشف محمود سلامة على، والد الطفل مالك، أنه تم إجراء عملية بتر لذراع نجله، الإثنين، بمستشفى شبين الكوم الجامعي، وأخبره الطبيب بأن الرئة غير مكتملة وأنه يحتاج لحضانة تنفس صناعي، وبعد بحث توجه إلى حضانة المستشفى الخاص.
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ترحيل أحمد سليم لجهة غير معلومة للتحقيق معه في الرشوة

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