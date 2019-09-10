الداخلية عن فيديو «سيدة السنبلاوين»: مهتزة نفسيا

تحرير:محمد عبد الجليل ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

وزير الداخلية ومساعديه

كشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو لسيدة تدّعى عملها بالوزارة وتوجيهها ألفاظا مسيئة، إذ تبين أنها مريضة نفسيا وسبق أن ترددت على أطباء نفسيين وأنها مهتزة نفسيا، كما تبين تداول المقطع دون علمها على وسائل التواصل الاجتماعي. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات في الواقعة وقررت إخلاء سبيلها بضمان مالي وتسليمها لذويها وأخذ التعهد اللازم عليهم لرعايتها طبيا، وملاحظتها بعناية، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على نشر كل الحقائق للجمهور وقطع الطريق على مروجي الشائعات.

وقالت الداخلية في بيان لها «إنه على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لإحدى السيدات بدائرة مركز السنبلاوين، ادعت خلاله أنها تعمل بوزارة الداخلية، وتلفظت فيه بألفاظ تسيء إلى العاملين بالوزارة أثناء استقلالها سيارة أجرة، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطها». وأضاف

وقالت الداخلية في بيان لها «إنه على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لإحدى السيدات بدائرة مركز السنبلاوين، ادعت خلاله أنها تعمل بوزارة الداخلية، وتلفظت فيه بألفاظ تسيء إلى العاملين بالوزارة أثناء استقلالها سيارة أجرة، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطها».



وأضاف البيان أنه تبين أن المذكورة تهزي بكلمات غير مفهومة، وسبق ترددها على أحد أطباء الأمراض النفسية لتلقى العلاج، كما تبين قيام أحد الأشخاص بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه، ونشره وتداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" دون علمها.



ولفت بيان الوزارة إلى أنه بعرض المذكورة على النيابة برفقة التحريات المشار إليها، قررت إخلاء سبيلها بضمان مالى، وتم تسليمها لأهلها لرعايتها مع التعهد بتقديم العلاج اللازم لها.







