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الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
طقس - صورة أرشيفية
طقس - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غداالمدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 33شبين الكوم 24 33طنطا 24 32دمنهور 25 32الإسكندرية 25 31بلطيم 23 30مطروح 22 30السلوم 23 31سيوة 21 34بورسعيد 24 30دمياط 24
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بحضور وزير الرياضة.. 200 شاب إفريقي يودعون أسوان

غادر اليوم محافظة أسوان 200 شاب وفتاة يمثلون وفود شباب 26 دولة إفريقية من المشاركين في الملتقى الإفريقى الرياضى الأول، والذى أقيم تحت شعار "إفريقيا تجمعنا" على مدار 5 أيام فى الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر، حيث كان في وداعهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان. وأكد الوزير، أن مشاركة الشباب الإفريقي فى هذا الملتقى يأتي فى إطار إعلان أسوان عاصمة للشباب الإفريقي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أن الشباب المشارك في الملتقى استفاد من ممارسة العديد من الأنشطة والألعاب الرياضية.
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شكري ونظيره الأردني يبحثان التحديات الإقليمية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني أيمن الصفدي، للوقوف على آخر مستجدات مسار التعاون بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا آخر مستجدات مسار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، واستطلاع آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح شعبي مصر والأردن.
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بيان من المترو بشأن استخراج اشتراكات الطلبة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن اتخاذها مجموعة من الإجراءات لتقديم أفضل خدمة للطلاب من مستخدمي مترو الأنفاق، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد، وقررت الشركة تشغيل كافة مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة لاستخراج اشتراكات الطلبة، وبيع استمارات الطلبة بجميع مكاتب صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة، ومد ساعات العمل بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية.
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تنفيذ 75 ألف وحدة إسكان اجتماعي وسكن مصر بأكتوبر

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة، موجها بتقسيم المنطقة الصناعية (المرحلة العاجلة) بمدينة أكتوبر الجديدة، إلى مناطق للمصانع والصناعات الكبيرة، ومناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومراعاة تصميم الطرق والمرافق بكل منطقة بما يتلاءم مع متطلباتها، وضرورة وضع نماذج محددة للورش الصناعية يتم الالتزام بها، كما فى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان.
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طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وبالنسبة الرياح فأغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد توضح حقيقة تعرض مصر لسيول في سبتمبر

ترددت مؤخرا بعض الأقاويل عبر صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تزعم أن مصر سوف تتعرض لسيول في منتصف شهر سبتمبر الجاري، وعلق الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على هذه الأقاويل بالنفي، قائلا: "لا توجد أي مؤشرات حتى الآن تقول أن هذا سيحدث"، موضحا: "هذه الشائعة انتشرت بسبب أن فصل الخريف يبدأ من يوم 21 سبتمبر، وسمات فصل الخريف سقوط الأمطار، التي قد تصل لحد السيول في الأماكن المحاطة بالجبال".
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الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الخميس، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وشبورة صباحية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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