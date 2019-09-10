الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

طقس - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غداالمدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 33شبين الكوم 24 33طنطا 24 32دمنهور 25 32الإسكندرية 25 31بلطيم 23 30مطروح 22 30السلوم 23 31سيوة 21 34بورسعيد 24 30دمياط 24