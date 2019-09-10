ضبط 50 كيلو بانجو بحوزة عاطل في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

صورة أرشيفية

تمكن رجال مكتب مكافحة مخدرات بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة المقدم عمرو علي، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل؛ على خلفية اتهامه بحيازة كمية كبيرة من نبات «البانجو» المخدر، بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه بقرية «السلام» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، فضلًا عن حيازته سلاح ناري «بندقية» وذخيرة دون تراخيص، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من العميد وليد عنتر، رئيس مكتب مكافحة المُخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات مفاداها قيام المدعو «محمود.ف.ن» 21 عامًا، عاطل، مُقيم بإحدى العزب التابعة لقرية «السلام» بدائرة مركز شرطة بلبيس،