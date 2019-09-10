جريمة

ضبط 50 كيلو بانجو بحوزة عاطل في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكن رجال مكتب مكافحة مخدرات بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة المقدم عمرو علي، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل؛ على خلفية اتهامه بحيازة كمية كبيرة من نبات «البانجو» المخدر، بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه بقرية «السلام» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، فضلًا عن حيازته سلاح ناري «بندقية» وذخيرة دون تراخيص، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من العميد وليد عنتر، رئيس مكتب مكافحة المُخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات مفاداها قيام المدعو «محمود.ف.ن» 21 عامًا، عاطل، مُقيم بإحدى العزب التابعة لقرية «السلام» بدائرة مركز شرطة بلبيس،
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الداخلية عن فيديو «سيدة السنبلاوين»: مهتزة نفسيا

كشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو لسيدة تدّعى عملها بالوزارة وتوجيهها ألفاظا مسيئة، إذ تبين أنها مريضة نفسيا وسبق أن ترددت على أطباء نفسيين وأنها مهتزة نفسيا، كما تبين تداول المقطع دون علمها على وسائل التواصل الاجتماعي. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات في الواقعة وقررت إخلاء سبيلها بضمان مالي وتسليمها لذويها وأخذ التعهد اللازم عليهم لرعايتها طبيا، وملاحظتها بعناية، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على نشر كل الحقائق للجمهور وقطع الطريق على مروجي الشائعات.
الإنقاذ النهري ينتشل جثة طالب غرق في ترعة بإيتاي البارود

انتشال جثة موظف بـ«تعليم الشرقية» من بحر «مويس»

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، بإشراف العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة عامل خدمات معاونة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، من مياه ترعة «بحر مويس»، وذلك بالقرب من كوبري «عرابي»، بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، فيما يواصل رجال البحث الجنائي جهودهم لفحص ملابسات الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم أنها حالة انتحار، خاصةً وأن التحريات الأولية أفادت بوجود خلافات بين المتوفي وزوجته.
شبيب-الضمرانى (2)

«مسجد الفتح وكنيسة كرداسة» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا منها، سماع المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمرافعات الدفاع بمحاكمة 304 متهمين، من بينهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، ومنها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، خلال الفترة بين عامي 2014 و2015.
حبس-كلابشات

«مش هتشرب مخدرات».. عاطل يشوه وجه زوجته بمياه النار

قررت نيابة كفر الدوار بالبحيرة اليوم الإثنين، حبس عاطل مقيم بمنطقة السناهرة في كفر الدوار، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بسكب مياه النار على زوجته وتشويه وجهها، في حادث بشع كانت منطقة كفر سليم بالسناهرة، شاهدة عليه، حيث قام عاطل بسكب مياه نار فى وجه زوجته والاعتداء عليها وطعنها عدة طعنات، ما تسبب فى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة فى وجهها، بسبب مطالبتها له بالامتناع عن تعاطى المخدرات، وتم نقل المصابة لقسم الحروق بالمستشفى العام بكفر الدوار تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال مباحث قسم شرطة كفر الدوار من القبض على المتهم.
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بانجو - أرشيفية

عصابة المسجلين.. ضبط 3 مجرمين بحوزتهم 30 كيلو بانجو

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط 3 مسجلين خطر من ميت غمر، كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، للترويج إلى تجارة المخدرات وتحقيق أرباح غير مشروعة، حتى سقطوا في قبضة الأمن وبحوزتهم 30 كيلو جرام بانجو وأسلحة نارية، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، عن اتخاذ 3 مسجلين خطر من الزراعات في قرية كوم النور، وكرا لتجارة المخدرات.
حشيش

حبس عاطل سقط وبحوزته 120 طربة حشيش في البحيرة

قرر المستشار عبد الرحمن عبد البر، مدير نيابة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، حبس عاطل ضبط بحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، 4 أيام على ذمة التحقيق. كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، قد تمكنوا من ضبط عاطل بحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش بنطاق دائرة مركز شرطة وادى النطرون، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات بشتى صورها والقضاء على التجار في قرى ومدن المحافظة، وتحرر المحضر اللازم.
حشيش

ضبط وإحباط ترويج 18 كيلو ونصف حشيش بالإسكندرية

حققت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، نشاطا موسعا ومكثفا فى ضبط العناصر الإجرامية من تجار المخدرات، حيث تم ضبط خمسة أشخاص بحوزتهم نحو 18 كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش، بأماكن متفرقة أحدها مع تاجر كبير بمنطقة العامرية، بحوزته 15 كيلوجراما بمفرده، وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات يفيد اعتزام ترويج نحو 18 كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش قبل ترويجها على العملاء بشرق وغرب المحافظة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.
القبض-على-متهم

بانجو وخرطوش.. ليلة سقوط «الهنجراني» بالشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابعة لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد متولي، ومعاونيه النقيبين أيمن الزهيري وكريم جمعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من ضبط عاطل معروف بين أقرانه باسم «الهنجراني»؛ على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المُخدرة وحيازة سلاح ناري بدون تراخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة، بينما جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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