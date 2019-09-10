قرقاش يتغنى بمصر: قلب العالم العربي

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

أنور قرقاش

اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن مصر هي قلب العالم العربي، مؤكدًا على وجود توافق تام في الرؤى بين البلدين. وأكد قرقاش، في تغريدة اليوم الثلاثاء، أن اجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، كان مثمرًا، لا سيما أن علاقات البلدين تمر بأزهى حالاتها. وتابع: "هناك توافق تام في الرؤى مع مصر.. فهي قلب العالم العربي، والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها.. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبًا".

كما احتضنت القاهرة، الاجتماع الذي جرى بين أعضاء اللجنة الرباعية "السعودية والإمارات ومصر والبحرين"، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ورفعت اللجنة الرباعية العربية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، مشروع قرار لاجتماع وزراء الخارجية العرب في دورتهم الجديدة حول تدخلات طهران في المنطقة، وذلك