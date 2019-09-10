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قرقاش يتغنى بمصر: قلب العالم العربي

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
أنور قرقاش
أنور قرقاش
اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن مصر هي قلب العالم العربي، مؤكدًا على وجود توافق تام في الرؤى بين البلدين. وأكد قرقاش، في تغريدة اليوم الثلاثاء، أن اجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، كان مثمرًا، لا سيما أن علاقات البلدين تمر بأزهى حالاتها. وتابع: "هناك توافق تام في الرؤى مع مصر.. فهي قلب العالم العربي، والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها.. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبًا".
كما احتضنت القاهرة، الاجتماع الذي جرى بين أعضاء اللجنة الرباعية "السعودية والإمارات ومصر والبحرين"، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ورفعت اللجنة الرباعية العربية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، مشروع قرار لاجتماع وزراء الخارجية العرب في دورتهم الجديدة حول تدخلات طهران في المنطقة، وذلك
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مجلس السيادة بالسودان

لجنة «هيكلة مفوضية السلام» بالسودان تنهى اجتماعاتها

عقدت اللجنة المعنية برفع تصور لهيكلة مفوضية السلام اجتماعها الأخير بالقصر الجمهوري. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، تداولت اللجنة حول التصور الذي من شأنه أن يساعد مجلس السيادة على إصدار المرسوم الدستوري بإنشاء المفوضية وفقا لما نصت علية الوثيقة الدستورية. وأوضح صديق تاور، عضو مجلس السيادة، أن الخبراء السودانيين المكلفين بأداء هذه المهمة أنجزوا تصورهم النهائي بعد تداول طويل، مضيفا أنهم أدوا هذه المهمة تطوعا من منطلق أهمية السلام للبلاد والتزامهم الوطني تجاه استقرار السودان.
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إسقاط طائرة حوثية مسيرة من صنعاء باتجاه السعودية

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار، بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، فوق محافظة صعدة، قامت بإطلاقها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة العربية السعودية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية.
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أول بيان رسمي عن تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

أعرب مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، عن "عميق الارتياح" للحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد دخوله أحد المستشفيات في الولايات المتحدة؛ لاستكمال الفحوصات الطبية، جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد في قصر السيف، برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إذ أوضح أن رئيس مجلس الوزراء، قد أحاطهم علمًا بدخول أمير الكويت المستشفى، مبتهلا إلى الباري عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه سندا وذخرا لوطنه وشعبه لمواصلة عطائه ونشاطه المعهود.
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تصاعد الصراع بين لبنان وإسرائيل.. هل ينذر بنشوب حرب؟

لا يزال التصعيد بين لبنان وإسرائيل قائما ومستمرا، بعد قيام حزب الله بإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في أثناء عبورها الحدود الجنوبية للبنان، معلنا أن الطائرة أصبحت في حوزته. حزب الله قال إنه تصدى "بالأسلحة المناسبة" لطائرة إسرائيلية مسيرة في أثناء عبورها الحدود باتجاه بلدة رامية الجنوبية، وأضاف أنه "تم إسقاط الطائرة المسيرة" في تخوم البلدة وأصبحت في يد مقاتليه. الجيش الإسرائيلي أقر بالواقعة قائلا: "سقطت طائرة مسيّرة صغيرة، في مهمة عادية، أمس في لبنان، ولا خطر من تسرب معلومات"، ولم يوضح ما الذي كانت تفعله الطائرة أو كيفية سقوطها، بحسب "العربية".
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شكري ونظيره الأردني يبحثان التحديات الإقليمية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني أيمن الصفدي، للوقوف على آخر مستجدات مسار التعاون بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا آخر مستجدات مسار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، واستطلاع آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح شعبي مصر والأردن.
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حمدوك: حريصون على تمكين العلاقات الأزلية مع مصر

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حرص حكومته على تمتين العلاقات الأزلية مع مصر، وذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري، في مقر رئاسة الوزراء في الخرطوم. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء عمر منيس، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن حمدوك استقبل شكري، في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إلى السودان، بعد أداء وزراء الحكومة القسم الدستوري، أمس الأحد، وأول يوم عمل للحكومة الجديدة، مضيفا: "نقل شكري، تحيات القيادة المصرية، وأعرب عن استعداد مصر الدائم لتفعيل آليات التعاون بين الجانبين، بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين والحكومتين".
الاونروا

مصر: يجب حشد الجهود لضمان تجديد تفويض «الأونروا»

أكد السفير خالد راضي مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية، على أهمية ضمان استمرار الدعم الموجة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحشد كافة الموارد والسبل لضمان وتأمين تجديد التفويض الخاص بها بموجب القرار 302 لعام 1949، منوها بإشادة مصر بالدور المهم الذي تقوم بها الوكالة في ظل الهجمة التي تتعرض لها في الوقت الحالي، مؤكدا دعم مصر للوكالة في تلبية الاحتياجات الإنسانية لللاجئين الفلسطينيين كحق أصيل لهم، وكذلك لضمان الاستقرار والأمن في الدول المضيفة بالمنطقة.
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أول تحرك مصري بشأن تطورات الأحداث على حدود لبنان

تلقى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية سامح شكرى، تم خلاله التشاور في شأن آخر تطورات الوضع على الحدود الجنوبية اللبنانية، عقب العملية التي نفذها حزب الله ضد مدرعة عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين، والرد العسكري الإسرائيلى عليها. جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري مساء اليوم. وأجرى الحريري اتصالا برئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، قام خلاله بوضعه في أجواء الاتصالات العربية والدولية التي أجراها، في سبيل إيقاف التدهور على الحدود.
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