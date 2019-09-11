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لا تذهب للميكانيكي.. عيوب بسيارتك يمكنك إصلاحها

قد لا تحتاج العديد من العيوب في السيارة للذهاب إلى الميكانيكي أو المتخصص لإصلاحها، حيث يمكن لقائدها القيام بذلك بنفسه دون الحاجة إلى المتخصصين المحترفين.
تحرير:محمود نبيل ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
محرك السيارة
محرك السيارة
يظن البعض أن أعطال أو عيوب السيارات لا يمكن إصلاحها بدون وجود فني متخصص، إلا أن ذلك قد لا يبدو دقيقًا، خاصة إذا كانت تلك العيوب بسيطة ولا تستدعي تدخلات فنية متخصصة من جانب الميكانيكي أو آخرين. ولا شك أن بعض العيوب قد لا تستدعي هذا التدخل، خاصة إذا ما كانت بسيطة ولا تحتاج إلى دراية عميقة بمكونات السيارة والمحرك أو الأجزاء المكونة للمكابح، وبالتالي فإنها قد لا تكون عملية إصلاحها معقدة كما يتصور بعض أصحاب السيارات أنها من المهام الشاقة والمعقدة في المركبة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من العيوب والأعطال التي يمكن لأصحاب السيارات إصلاحها بأنفسهم دون الحاجة إلى متخصص. تيل الفرامل تعرف هذه القطعة باسم وسادة الفرامل، وهي قرص منحني يربط المكابج بالتوقف عند إحكام القبضة على الإطارات عند الحركة،
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في سبتمبر.. هوندا ونيسان وفولكس تخفض أسعار سياراتها

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر سبتمبر بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
شبورة-

قبل قدومه.. هكذا تقود سيارتك بأمان في فصل الخريف

على الرغم من اهتمام قادة السيارات عادة بفصلين فقط، هما الصيف والشتاء، لتجهيز مركباتهم لتكون قادرة على التعامل مع الظروف الجوية في تلك الفترات، فإن تجهيز السيارة لفصل الخريف لا يقل أهمية عن الشتاء والصيف، خاصة أنه عادة ما يكون مصحوبا بأمطار وضباب في كثير من الأحيان، الأمر الذي يجب أن يواجهه قائد السيارة بالعديد من الإجراءات التي تجعل قيادته للسيارة آمنة، خاصة في حالات العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة، وهي ظروف جوية لا يحبها قائدو السيارات بشكل عام.
النترا ad 2020

للشهر الثاني.. هيونداي تخرج من سباق التخفيضات

طالت فترة المقاطعة، وازدادت أعداد حملة «خليها تصدي.. زيرو جمارك.. ضد جشع توكيلات السيارات»، لتقترب من حاجز المليون وثمانمئة ألف عضو، وواصل الركود سيطرته على السوق، وهو ما دفع عددا من الوكلاء وتجار السيارات إلى الاستمرار في تقديم تخفيضات سعرية جديدة. وانضمت شركات ووكلاء سيارات جدد إلى سباق تخفيضات أسعار سياراتهم، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» كان لها رأي آخر بزيادة أسعار سيارتيها «إلنترا AD، وHD» المستوردة وشقيقتها المجمعة محليا، فكم تبلغ نسب الزيادة في الأسعار؟ وما إمكانيات كل سيارة ارتفعت أسعارها؟
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كيف-تتصرف-اذا-ارتفعت-حرارة-محرك-السيارة-

5 أسباب لارتفاع درجات الحرارة في السيارة

لا شك أن العديد من جمهور السيارات حول العالم جعل العناية الكاملة والصيانة في مركباتهم، بمثابة مهمة حصرية للفنيين المتخصصين، إلا أن بعض الأمور مثل درجات الحرارة في السيارة قد تحتاج إلى عناية مالك السيارة، خاصة أنها أمور يجب فعلها يوميًّا. قد لا تتطلب مثل هذه الأمور متخصصًا لإجرائها أو الاهتمام بها، خاصة ما يتعلق ببعض عمليات الصيانة الدورية، إلا أن الحفاظ على قدرات السيارة على التبريد هو أحد أهم الأمور التي يجب أن يراعيها صاحب السيارة بأنفسهم بصفة دورية.
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