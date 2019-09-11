لا تذهب للميكانيكي.. عيوب في سيارتك يمكنك إصلاحها

قد لا تستدعى بعض العيوب في السيارة الذهاب إلى الميكانيكي أو المتخصص لإصلاحها، حيث يمكن لقائدها القيام بذلك بنفسه دون الحاجة إلى المتخصصين المحترفين
يظن البعض أن أعطال أو عيوب السيارات لا يمكن إصلاحها بدون وجود فني متخصص، إلا أن ذلك قد لا يبدو دقيقًا، خاصة إذا كانت تلك العيوب بسيطة ولا تستدعي تدخلات فنية متخصصة من جانب الميكانيكي أو آخرين.
ولا شك أن بعض العيوب قد لا تستدعي هذا التدخل، خاصة إذا ما كانت بسيطة ولا تحتاج إلى دراية عميقة بمكونات السيارة والمحرك أو الأجزاء المكونة للمكابح، وبالتالي فإنها قد لا تكون عملية إصلاحها معقدة، كما يتصور بعض أصحاب السيارات أنها من المهام الشاقة والمعقدة في المركبة.
وفي هذا السياق تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من العيوب والأعطال التي يمكن لأصحاب السيارات إصلاحها بأنفسهم دون الحاجة إلى متخصص.
تيل الفرامل
تعرف هذه القطعة باسم وسادة الفرامل، وهي قرص منحنٍ يربط المكابج بالتوقف عند إحكام القبضة على الإطارات عند الحركة،
وفي هذا السياق تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من العيوب والأعطال التي يمكن لأصحاب السيارات إصلاحها بأنفسهم دون الحاجة إلى متخصص.
تيل الفرامل
تعرف هذه القطعة باسم وسادة الفرامل، وهي قرص منحنٍ يربط المكابج بالتوقف عند إحكام القبضة على الإطارات عند الحركة، وبطبيعة الحال يؤدي الاحتكاك الناتج إلى خفض السرعة بمرور الوقت، ومع ذلك فإن تغيير منصات مهمة سهلة للغاية.
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وعلى الرغم من أن العديد من العلامات التجارية والشركة المصنعة لهذه القطعة، قد تؤدي عملها بشكل جيد، فإنه في الأسواق العالمية يرى الجمهور أن كلما ارتفع ثمنها طال أمد استخدام تلك القطعة.
شحن مكيف السيارة
يعتبر شحن الفريون الخاص بمكيف الهواء أمرا أساسيا في الاستعداد لفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وتبدو هذه العملية بسيطة ولا تحتاج إلا للوسائل التقنية التي يتم استخدامها في ذلك، حيث يمكن لقائد السيارة البدء في تشغيل التكييف قبل البدء في الشحن والانتظار حتى تصل درجة الحرارة إلى 28 داخل السيارة، وهي طريقة تبدو بسيطة للغاية لشحن مكيف السيارة بشكل سهل وبدون الحاجة لمتخصص أو كهربائي سيارات.
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تغيير زيت المحرك
يؤدي عدم تغيير زيت المحرك في موعده إلى مشكلة حقيقية للسيارة، حيث يزيد ذلك من استهلاك الوقود ويؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي للمحرك، ولذلك فإن القيام بتلك الخطوة قد يكون سهلًا، وذلك عن طريق إفراغ خزان الزيت من الكميات المستهلكة، ثم إعادة ملئه بالزيت الجديد عبر المكان المخصص له أعلى المحرك، وبالتالي يكون الأمر يسيرًا على الراغبين في صيانة سياراتهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى الأماكن المتخصصة في ذلك مثل محطات الوقود أو محلات بيع زيوت السيارات.
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آلات التنبيه
قد لا يكون الأمر يحتاج إلى متخصصين، فتغيير آلات التنبيه المهمة في السيارة، هو أمر سلس ولا يستدعي الكثير من المجهود، فكل ما على السائق هو رفع غطاء المحرك والبدء في فصل ارتباط آلة التنبيه بدائرة الطاقة المتصلة بالبطارية، ثم القيام بوضع أخرى جديدة، وذلك من خلال نفس الطريقة التي قام بها بفك القديمة، وهي وسيلة قد لا تحتاج من قائد السيارة الذهاب إلى متخصص أو حتى لمجهود كثيف في الإحلال والتبديل.
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تغيير لمبة الإضاءة
يجب استبدال لمبة المصباح التي تلفت بمجرد اكتشافها بسبب خطورة القيادة بضعف الرؤية، ولذلك فإن الأمر أيضًا قد لا يستدعي الذهاب أو التأخير، وكل ما على قائد السيارة هو العمل على فك الغلاف الخلفي للمصباح والبدء في سحب اللمبة التالفة ووضع أخرى جديدة.
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ويعد ذلك أمرًا قد لا يكون قائد السيارة في حاجة إلى متخصص من أجل القيام به، لا سيما أنه سهل للغاية ولا يتطلب الكثير من المجهود.