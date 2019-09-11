لا تذهب للميكانيكي.. عيوب في سيارتك يمكنك إصلاحها

قد لا تستدعى بعض العيوب في السيارة الذهاب إلى الميكانيكي أو المتخصص لإصلاحها، حيث يمكن لقائدها القيام بذلك بنفسه دون الحاجة إلى المتخصصين المحترفين

تحرير:محمود نبيل ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م

محرك السيارة

يظن البعض أن أعطال أو عيوب السيارات لا يمكن إصلاحها بدون وجود فني متخصص، إلا أن ذلك قد لا يبدو دقيقًا، خاصة إذا كانت تلك العيوب بسيطة ولا تستدعي تدخلات فنية متخصصة من جانب الميكانيكي أو آخرين. ولا شك أن بعض العيوب قد لا تستدعي هذا التدخل، خاصة إذا ما كانت بسيطة ولا تحتاج إلى دراية عميقة بمكونات السيارة والمحرك أو الأجزاء المكونة للمكابح، وبالتالي فإنها قد لا تكون عملية إصلاحها معقدة، كما يتصور بعض أصحاب السيارات أنها من المهام الشاقة والمعقدة في المركبة.

وفي هذا السياق تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من العيوب والأعطال التي يمكن لأصحاب السيارات إصلاحها بأنفسهم دون الحاجة إلى متخصص. تيل الفرامل تعرف هذه القطعة باسم وسادة الفرامل، وهي قرص منحنٍ يربط المكابج بالتوقف عند إحكام القبضة على الإطارات عند الحركة،