مدرب بلجيكا يكيل بالمديح لنجم مانشستر سيتي

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

كيفين دي بروين

يرى روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، أن نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين هو أفضل صانع ألعاب في العالم، وذلك بعد تسجيله هدفًا وصناعة 3 أخرى في فوز بلجيكا أمس على اسكتلندا برباعية نظيفة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، في المباراة التي غاب عنها نجم ريال مدريد إيدين هازارد بسبب الإصابة، ومع ذلك لم تتأثر بليجكا بتلك الإصابة وقدمت عرضًا رائعًا في فوزها الكاسح على اسكتلندا، وتمكنت بلجيكا من تحقيق 6 انتصارات في 6 مباريات في المجموعة التاسعة، وباتت بحاجة إلى نقطتين فقط من مبارياتها الأربع المتبقية لتضمن مكانا في النهائيات، العام المقبل.

وقال مارتينيز بحسب ما نقلت وكالة الأنباء "رويترز": "دي بروين هو أفضل صانع لعب في العالم. هذا المركز هو الذي يضبط إيقاع اللعب ويمرر الكرات المتقنة ويتحمل مسؤوليات كثيرة. قام دي بروين بكل ذلك أمام اسكتلندا". وأضاف مدرب المنتخب البلجيكي: "السعادة لا تسعني أيضا بعد الأداء الذي قدمه اللاعبون أصحاب الخبرة

وقال مارتينيز بحسب ما نقلت وكالة الأنباء "رويترز": "دي بروين هو أفضل صانع لعب في العالم. هذا المركز هو الذي يضبط إيقاع اللعب ويمرر الكرات المتقنة ويتحمل مسؤوليات كثيرة. قام دي بروين بكل ذلك أمام اسكتلندا".



وأضاف مدرب المنتخب البلجيكي: "السعادة لا تسعني أيضا بعد الأداء الذي قدمه اللاعبون أصحاب الخبرة خاصة في غياب هازارد، تعين عليهم أن يتحملوا قيادة الفريق وأن يضربوا المثل لباقي اللاعبين. أعتقد أن يان فيرتونن قام بهذا الدور على أكمل وجه. إنه قائد يتمتع بشخصية قوية".



وبدوره علق دي بروين: "لم أقدم أفضل مبارياتي. فقط قمت بواجبي. عندما تنتهي مسيرتك تبدأ في تقييم مشوارك. كل ما أفكر فيه حاليا هو الفوز بالمباريات".