رياضة

مدرب بلجيكا يكيل بالمديح لنجم مانشستر سيتي

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
كيفين دي بروين
كيفين دي بروين
يرى روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، أن نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين هو أفضل صانع ألعاب في العالم، وذلك بعد تسجيله هدفًا وصناعة 3 أخرى في فوز بلجيكا أمس على اسكتلندا برباعية نظيفة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، في المباراة التي غاب عنها نجم ريال مدريد إيدين هازارد بسبب الإصابة، ومع ذلك لم تتأثر بليجكا بتلك الإصابة وقدمت عرضًا رائعًا في فوزها الكاسح على اسكتلندا، وتمكنت بلجيكا من تحقيق 6 انتصارات في 6 مباريات في المجموعة التاسعة، وباتت بحاجة إلى نقطتين فقط من مبارياتها الأربع المتبقية لتضمن مكانا في النهائيات، العام المقبل.
وقال مارتينيز بحسب ما نقلت وكالة الأنباء "رويترز": "دي بروين هو أفضل صانع لعب في العالم. هذا المركز هو الذي يضبط إيقاع اللعب ويمرر الكرات المتقنة ويتحمل مسؤوليات كثيرة. قام دي بروين بكل ذلك أمام اسكتلندا". وأضاف مدرب المنتخب البلجيكي: "السعادة لا تسعني أيضا بعد الأداء الذي قدمه اللاعبون أصحاب الخبرة
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كيف أجبر تركي مجلس الخطيب على اعتزال السوشيال ميديا؟

يومًا بعد الآخر وساعة تلو الأُخرى، ومجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، عالق فى نفس الدائرة وهم يبدؤون يومهم بمتابعة أخبار «السوشيال ميديا»، وعلى الأغلب لا يرضون عنها، ثم ينتقلون لمحاولة تلبية رغبات جماهير النادى، التى كشفت عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، على طريقة برنامج «ما يطلبه المستمعون»، الذى كانت تقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور فى إذاعة الشرق الأوسط، وبالطبع لا يتم إرضاء الجماهير لأنه أمر ليس صعبًا بل مستحيل، ثم تدور الدائرة من جديد وتزداد الأمور سوءًا.
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رئيس نابولي يرفع شعار التحدي أمام ليفربول

طالب رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، لاعبي فريقه بمواجهة ليفربول بغضب شديد في أرض الملعب من أجل تحقيق الانتصار، وذلك عندما يتواجه الفريقان يوم 17 سبتمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقال دي لورينتيس، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "حين هزمنا ليفربول في مباراة ودية بنتيجة كبيرة (4-0)، لكنني لا أريد أن يمنحنا هذا راحة بال، علينا أن ندخل لأرض الملعب ونحن في حالة غضب كبيرة جدًا وتركيز شديد كما لو أننا نلعب مباراة الموسم، لأن كل مواجهة يجب أن تكون لقاء الموسم، وبهذه الطريقة يمكننا تحقيق أهدافنا".
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أمين عمر حكمًا لمباراة المنتخب الأولمبي والسعودية

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم أمين عمر لإدارة مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره المنتخب السعودي، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال، ومحمد يوسف حكمًا رابعًا. يخوض الفراعنة المباراة الودية الثانية أمام السعودي، في اللقاء الذي يجمعهما في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، ضمن استعدادات الفريقين للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية والتي ستقام في طوكيو 2020.
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بلجيكا تكتسح إسكتلندا في تصفيات اليورو

واصل المنتخب البلجيكي، نتائجه المميزة، في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020، بتحقيق فوزه السادس على التوالي، ضمن منافسات المجموعة السادسة، بعدما سحق نظيره المنتخب الإسكتلندي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "هامبدن بارك"، ليرفع المنتخب الملقب بالشياطين الحمر رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، يليه منتخب روسيا برصيد 16 نقطة، ثم كازاخستان برصيد 7 نقاط وقبرص بنفس الرصيد، بالمركز الرابع، وإسكتلندا برصيد 6 نقاط، وفي المركز الأخير منتخب سان مارينو بدون رصيد.
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مواجهات سهلة للكبار في «كأس كاراباو»

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو)، بخروجه لمواجهة بريستون نورث إيند المنافس في الدرجة الثانية، فيما يحل ليفربول ضيفا على ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثالثة بعد إقامة قرعة الدور الثالث، فيما يستضيف مانشستر يونايتد منافسه روتشدال المنافس في الدرجة الثالثة، وينتظر تشيلسي وصيف البطل في الموسم الماضي الفائز من جريمسبي المنتمي للدرجة الرابعة أو ماكلسفيلد تاون، فيما يلعب آرسنال ضد نوتنجهام فورست الذي يشارك في الدرجة الثانية.
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قبل القرعة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.
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قرعة نارية منتظرة في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. وتجنّب القرعة أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم.
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