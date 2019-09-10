بحضور وزير الرياضة.. 200 شاب إفريقي يودعون أسوان

تحرير:عوض سليم ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

وزير الشباب ومحافظ أسوان يودعان 200 شاب أفريقيا

غادر اليوم محافظة أسوان 200 شاب وفتاة يمثلون وفود شباب 26 دولة إفريقية من المشاركين في الملتقى الإفريقى الرياضى الأول، والذى أقيم تحت شعار "إفريقيا تجمعنا" على مدار 5 أيام فى الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر، حيث كان في وداعهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان. وأكد الوزير، أن مشاركة الشباب الإفريقي فى هذا الملتقى يأتي فى إطار إعلان أسوان عاصمة للشباب الإفريقي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أن الشباب المشارك في الملتقى استفاد من ممارسة العديد من الأنشطة والألعاب الرياضية.

ولفت وزير الرياضة، أن الشباب الإفريقى كذلك قام بالعديد من الجولات السياحية فى إطار دفع بالعمل على تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية للأمام وخاصة على مستوى الشباب الإفريقي. وأوضح، أن الوزارة تتبنى خطط واستراتيجيات العمل فى هذا الاتجاه ومنها هذا الملتقى والذى سبقه بالأمس الاحتفال بملتقى الأوسكار للإبداع