بسبب المصروفات.. أزمة تلاحق طلاب «حقوق الإسكندرية»

الكلية أوقفت غير المسددين لرسوم العام الماضي وتغريمهم 300 جنيه رسوم إدارية إضافية.. والعميد: منحنا غير القادرين فرصة للإعفاء.. والكردي: وضع آلية جديدة للسداد

تحرير:محمد مجلي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

فرضت أزمة جديدة نفسها على الوسط الطلابي بجامعة الإسكندرية وخاصة داخل كلية الحقوق، وذلك مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد المقرر فى 21 سبتمبر، حيث قررت الكلية تنفيذ تهديدها بحرمان الطلاب غير المسددين لرسوم العام الماضي بالإيقاف وعدم السماح لهم بالدخول، فضلاً عن تغريم الطلاب بسداد رسوم إضافية إدارية قدرها 300 جنيه عليهم تسدد قبل بدء العام الدراسي الجديد، وهو الأمر الذي أثار غضب طلاب كثيرين من داخل الكلية خاصة ممن لم يسددوا رسوم الموسم الماضي.

غضب طلابي عبر عدد كبير من الطلاب عن غضبهم من قرار إيقاف بعضهم ممن لم يسددوا الرسوم الدراسية، مطالبين بمراعاة ظروفهم المادية الصعبة وعدم قدرتهم على السداد. قال "محمد .ع" طالب بالفرقة الثالثة، إن ظروف شديدة منعته من سداد الرسوم الدراسية وأنه لم يتقدم بطلب لحصول على إعفاء لاعتقاده بقدرته على السداد، موضحًا

غضب طلابي

عبر عدد كبير من الطلاب عن غضبهم من قرار إيقاف بعضهم ممن لم يسددوا الرسوم الدراسية، مطالبين بمراعاة ظروفهم المادية الصعبة وعدم قدرتهم على السداد.

قال "محمد .ع" طالب بالفرقة الثالثة، إن ظروف شديدة منعته من سداد الرسوم الدراسية وأنه لم يتقدم بطلب لحصول على إعفاء لاعتقاده بقدرته على السداد، موضحًا أن الكلية فرضت رسوم إضافية للمتأخرين 300 جنيه دفعة واحدة وإيقافهم عن العام الدراسي المقبل.

ورفضت الطالبة "نهى.م"، بالفرقة الثانية، إيقاف الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد مطالبة بايجاد آلية للتنفيذ وأكدت على أنها سددت الرسوم الدراسية لكنها ترفض تطبيق القرار على زملائها بسبب ظروفهم المادية.

فرصة جديدة

قال الدكتور أمين مصطفى عميد كلية الحقوق، إنه بالفعل قرر مجلس إدارة الكلية اتخاذ قرار ضد الطلاب الذين لم يسددوا الرسوم الدراسية، مؤكدًا أن الطلاب كانوا على علم بقرارات الكلية مسبقًا ومع ذلك لم يلتزموا بقرار الكلية.

وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الكلية منحت الطلاب فرص عديدة خلال الموسم الماضي وتم رفض مقترح يفيد بعدم منحهم أرقام الجلوس أو حتى حرمانهم من دخول الامتحانات أو حجب النتائج حفاظا على مستقبلهم، مشيرًا إلى أنه عقب انتهاء الامتحانات تقرر منحهم فرصة السداد قبل أول يوليو الماضي، على أن يتم فرض رسوم إدارية إضافية تقدر بـ300 جنيه من يريد السداد بعد ذلك.

وأكد، أنه حرصا على الطلاب تقرر منحهم فرصة ثانية بعد إيقاف الطالب الذى لم يسدد الرسوم والمصروفات الدراسية قبل أول أغسطس الماضي، والآن حان وقت تنفيذ القرار بإيقافهم، فهذه حقوق الكلية والتى تستخدم لدعم الأبنية والصيانة والدراسة.

وأوضح عميد الكلية، أنه قرار الإيقاف لم يمس الطلاب غير القادرين على سداد الرسوم، حيث صدرت قرارات كثيرة خلال العام الماضي لصالح الطلاب غير القادرين بإعفائهم من دفع المصروفات وتم الإعلان والتنبيه على من يرغب فى الحصول على إعفاء أو تخفيض الرسوم أن يتقدم بطلب للكلية وبيان حالة حتى يتسنى اتخاذ القرار بشأن هذا الحالات وأن المتخلفين عن السداد ليس لهم حجة.

آلية جديدة لسداد الديون

أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، على الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال العام الدراسي الجديد وذلك ايذانا ببدء الدراسة فى 21 سبتمبر المقبل، ومن بينها سبل بحث سداد الطلاب للمديونيات الدراسية عليهم.

وأضاف الكردي، أنه تم مناقشة الألية الجديدة التى تم وضعها لضبط مديونيات الطلاب السابقة، والمنظومة الجديدة التى سيتم تفعيلها مع بداية الدراسة للمتابعة المستمرة من خلال نظام معلومات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على وكلاء الكليات ضرورة تحديد المديونيات السابقة المستحقة على الطلاب حتى بداية العام الدراسى 2019/2020 والالتزام باستخراج جميع حوافظ الرسوم الجديدة من نظام معلومات الجامعة.

وشدد رئيس جامعة الإسكندرية، على ضرورة ايجاد آلية لإتاحة الفرصة للطلاب لسداد المديونيات المستحقة عليه، مشيرًا إلى أن الآلية تتضمن سداد المصروفات على دفعات خلال العام الدراسي الجديد واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الطلاب المخالفين بحسب لائحة المجلس الأعلى للجامعات.