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«سوبيبور».. مسرحية تثير الجدل بسبب التعاطف مع اليهود

نقاد: فريق مسرح جامعة عين شمس تعاطف مع الإسرائيليين ضد النازية ومخرج العمل يرفض التشكيك فى إيمانه بالقضية الفلسطينية.. وأحمد عبد العزيز يؤكد: عمل جيد والكلام المثار خاطئ
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
مسرحبة سوبيبور
مسرحبة سوبيبور
المحاولات مستمرة من قِبل إسرائيل لطمس الهوية العربية فى القدس، لأجل أن تتناسى الأجيال القادمة الحقيقة وأن تشطب دولة فلسطين من الخريطة، وهناك ممارسات صهيونية مستميتة لتحقيق أغراضها. وفى سياق آخر اشتعلت أزمة مؤخرًا داخل مصر بسبب ما وصفه البعض باختراق صهيونى للنشاط المسرحى فى مصر، ربما كلمات كبيرة وصادمة للجميع، ولكن دعونا ننطلق من الرسالة التى أشعلت لهيب الأزمة، وهى رسالة من قبل مسؤولين إسرائيليين يتوجهون بالشكر إلى فريق مسرح كلية التجارة بجامعة عين شمس، على عرض «سوبيبور»، الذى مثّل الجامعة بالمهرجان القومى للمسرح المصرى بدورته الـ12.
«سوبيبور» هو أحد أشهر المعسكرات النازية التى شيدتها ألمانيا فى أثناء الحرب العالمية الثانية، خلال الفترة (1939 وحتى 1945) من أجل التخلص من اليهود، ولكنها ضمت أيضا أجناسا أخرى من البشر، ولكن كان اليهود هم الغالبية العظمى، وكانت تلك المعسكرات تشهد تعذيب الضحايا حتى الموت، أما معسكر «سوبيبور»
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سهر الصايغ: رد فعل الجمهور على «المتفائل» فاجأني

تواصل الفنانة سهر الصايغ، تقديم عروض مسرحية «المتفائل» أمام الفنان سامح حسين، وتلعب خلال الأحداث دور (كوندا) وهي من العائلة المالكة بفرنسا، فتاة طيبة وهادئة ومتواضعة للغاية، تعيش قصة حب مع ابن خالها (كانديد) داخل القصر، وتتوالى الأحداث التي تفرق بينهما ولكن الحب يجمع بين قلوبهما فى النهاية، وقالت «سهر» فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إنها سعيدة برد فعل الجمهور على العرض المسرحي، والإقبال الجماهيري الضخم على حضور المسرحية، مؤكدة أنها هذا يعطيها دفعة قوية للأمام.
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انطلاق موسم دراما الشتاء مبكرًا.. والجمهور الفيصل

تشبه مواقع التصوير حاليا خلية النحل، وذلك بفضل مسلسلات «الأوف سيزون» التي يجري تصويرها فى الوقت الحالي من أجل افتتاح موسم الشتاء، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته الأعمال الدرامية التي عرضت خلال العام الماضي خارج موسم رمضان، وقدرتها على جذب المشاهدين إليها وتحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، ولعل أشهر تلك الأعمال مسلسلات «أبو العروسة» و«سابع جار» و«الطوفان» و«الأب الروحي»، وغيرها من الأعمال، وأغلب تلك المسلسلات التي يجري التحضير لها الآن تمتد إلى 45 حلقة، وبعضها من المرجح أن يستمر فى تقديم أجزاء أخرى حال نجاح الموسم الأول.
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استكمال عرض أحداث الجزء الثاني من «قيد عائلي» الليلة

تنطلق مساء اليوم السبت، عرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي» فى تمام الثامنة مساءً على قناة dmc، على أن تكون الإعادة فى الثانية عشرة والنصف صباحا على dmc دراما، ويأتي ذلك بعد أن قدمت القناة العارضة للمسلسل ملخصا للجزء الأول بدأ عرضه يوم الإثنين الماضى، وذلك لتذكير الجمهور بأحداث المسلسل الذي توقف قبل موسم رمضان الماضى، لتصل مدة الانقطاع لأربعة أشهر، لذلك اختارت الجهة المنتجة للمسلسل بالاتفاق مع القناة العارضة، تذكير المشاهدين بما حدث لكي لا تفوتهم الأحداث.
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مصطفى بكري يهاجم محمد رمضان بسبب حفل الساحل

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الليلة.. حفل افتتاح فعاليات المهرجان القومي للمسرح

تستقبل دار الأوبرا، اليوم السبت، حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، على المسرح الكبير، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان الفنان أحمد عبد العزيز، إلى جانب المكرمين ولجنة التحكيم ولفيف من الفنانين والمثقفين. وتنطلق فعاليات المهرجان فى اليوم التالي على عدد كبير من مسارح الدولة، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 من الشهر الجاري، ويشهد حفل الافتتاح الليلة تكريم عدد كبير من نجوم المسرح، أبرزهم «يوسف شعبان، لطفى لبيب، سوسن بدر، على الحجار، توفيق عبد الحميد، هالة فاخر، وغيرهم».
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شرطة إسرائيل تخطف ابنة بطلة Game of Thrones

هاجمت جوزفين جيلان، ممثلة بريطانية من بطلات المسلسل الأمريكي الشهير Game of Thrones، الشرطة الإسرائيلية، متهمة إياها بـ"خطف طفلتها ذات الـ8 أشهر". وقالت جوزفين إنها سلمت طفلتها إلى صديقتها في تل أبيب، خلال تلقيها علاجا نفسيا، لمعاناتها من اكتئاب ما بعد الولادة، إلا أن الشرطة أجبرت صديقتها على تسليم ابنتها جلوريا. الممثلة الإنجليزية اليهودية، التي لعبت دور ماري، إحدى فتيات بيت الدعارة في المسلسل، قالت إن السلطات الإسرائيلية وضعتها في مصحة عقلية، ومنحتها مهدئات قوية للعلاج من اكتئاب ما بعد الولادة، ثم سلبتها ابنتها، ومنحتها لأولياء أمور آخرين.
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