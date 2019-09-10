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«لا تتدخلوا في أزمتنا».. هونج كونج تُحذر أمريكا

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
كاري لام
كاري لام
حذرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء، واشنطن من أي تدخل في الأزمة التي تشهدها البلاد، كما طالبت المحتجين بوقف العنف والجلوس للحوار. وتشهد هونج كونج منذ ثلاثة أشهر موجة احتجاجات وتظاهرات شبه يومية غير مسبوقة منذ عودتها إلى الصين عام 1997، ما يطرح تحدياً كبيراً لبكين وحكومة المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وتجمعت حشود غفيرة، أول أمس الأحد، أمام قنصلية الولايات المتحدة في هونج كونج لمطالبة الكونجرس الأمريكي بإصدار قانون يدعم الحركة المطالبة بالديمقراطية.
وأعلنت كاري لام التي تتركز عليها انتقادات المحتجين، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن أي تغيير في العلاقات الاقتصادية مع واشنطن سيهدد "المصالح المتبادلة". وتابعت: "من غير المناسب إطلاقًا لبلد أن يتدخل في شؤون هونج كونج"، معربة عن أملها في ألا يطالب أي كان بعد الآن الولايات المتحدة بإصدار مثل هذا القانون. وفي
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان يستبعد تحمل بلاده مهاجرين جدد من سوريا

استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، تحمل بلاده موجة هجرة جديدة من شمال سوريا، مضيفا أنه يتعين على أنقرة وواشنطن إقامة منطقة آمنة هناك في أقرب وقت ممكن. واتفق البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا على الحدود الجنوبية لتركيا وطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة. وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: إن "أمريكا تسعى لتعطيل اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا"، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تتخذ إلا خطوات شكلية في هذا الاتفاق.
وزير-الخارجية-الباكستاني-شاه-محمود-قرشي

باكستان تحذر من إبادة جماعية بكشمير على يد الهند

حذر وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من حدوث إبادة جماعية في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة، والمحتل عسكريا من قبل الهند. وقال قرشي بعد إلقاء كلمة في منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: إنه "لا يرى أي احتمال لإجراء محادثات ثنائية مع الهند، مطالبًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتحرك. وزادت حدة التوتر بين الجانبين الهندي والباكستاني، عندما ألغت الهند الوضع الخاص للجزء الذي تسيطر عليه من كشمير والمعروف باسم جامو وكشمير، في 5 أغسطس الماضي،
-سيرجي-لافروف

روسيا تُعلق على الجاسوس الأمريكي في الكرملين

علَق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، على ما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية حول الجاسوس الأمريكي في الكرملين. وقال لافروف خلال لقائه بنظيره الأثيوبي: إنه "لم يلتق قط بأوليغ سمولينكوف الذي يسمى بالجاسوس الأمريكي على وسائل الإعلام، ولم يره خلال عمله بإدارة الكرملين في موسكو". وتابع: "بالنسبة لهذا المواطن، كان هناك تعليق اليوم من المكتب الصحفي بالكرملين، لم أره أبدًا، ولم أقابله أبدًا، ولم أتابع مسيرته أو تحركاته ولا أريد التعليق على هذه الشائعات".
نتنياهو

بسبب الاستغلال.. نتنياهو يثير أزمة داخل جيش الاحتلال

تسود حالة من الاستياء داخل قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز "الموساد"، بسبب استغلالهما سياسيًّا لأغراض انتخابية من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقالت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الثلاثاء: إن "انتقادات واسعة وجهها قادة الجيش الإسرائيلي والموساد لنتنياهو بعد المؤتمر الصحفي الذي كشف فيه عن معلومات حساسة حول منشأة إيرانية نووية"، معتبرين أن نتنياهو خلط ملفات حساسة بحملته الانتخابية، وفقا لـ"إرم". ويرى المحلل السياسي بن كاسبيت، أن انتقادات الأجهزة الأمنية تأتي رغم أن رئيس الموساد، يوسي كوهين، ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، يدعمان نتنياهو.
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دونالد ترامب

ترامب يطالب الصين بالتصرف بـ«إنسانية» في هونج كونج

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكين بأن تتصرف بـ"إنسانية"، بعدما أُوقِف عدد من الناشطين في الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج وحظر تظاهرة جديدة كبيرة مرتقبة اليوم السبت في المستعمرة البريطانية السابقة. واعتبر ترامب - حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية، أن الضغط الاقتصادي الأمريكي على الصين ساهم في منع السلطات من شن حملة أكثر صرامة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ ، قائلا: "إن عملي على الصعيد التجاري يسمح بالفعل في إعادة خفض التوتر هناك".
شرطة هونج كونج

بعد أول رصاصة.. هل تتدخل بكين عسكريا في هونج كونج؟

شهدت مظاهرات هونج كونج، أمس الأحد، قيام ضابط شرطة بإطلاق رصاصة حية في الهواء، للمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات، في الوقت الذي قام فيه المحتجون بمحاصرة الشرطة المسلحة بخراطيم المياه. حيث شهدت شوارع المدينة، واحدة من أكثر الليالي عنفا منذ أن بدأت الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية قبل 12 أسبوعا. وهو ما دفع وسائل الإعلام الحكومية الصينية إلى توجيه أقوى تحذيراتها حتى الآن، من تدخل عسكري محتمل في هونج كونج، على الرغم من استبعاد المحللين لهذة الخطوة، والذين قالوا إنها ستكون الملاذ الأخير لبكين.
مسيرة-هونج-كونج 1 (2)

استمرار احتجاجات هونج كونج.. وغلق 4 محطات مترو

تجددت، اليوم السبت، الاحتجاجات في هونج كونج، بعد خروج مظاهرات، أمس الجمعة، للمطالبة بالإصلاح والديمقراطية في الإقليم المتمتع بحريات غير محددة لكنه خاضع لحكم الصين، وأثر ذلك أغلقت السلطات 4 محطات لقطارات الأنفاق (المترو)، بعد انتقادها من وسائل إعلام صينية بحجة استغلالها من مثيري الشغب، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس". وبدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية.
ترامب (2)

ترامب: أمريكا لا تريد التعامل مع «هواوي»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن لا تريد أن تتعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفقا لـ"رويترز". وأوضح ترامب أن هناك أجزاء من أعمال "هواوي" يمكن إعفاؤها من حظر أوسع، دون أن يوضح إذا كانت إدارته ستمدد الترخيص المؤقت الممنوح للشركة الصينية. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الإدارة الأمريكية تخطط لتمديد الترخيص العام المؤقت للشركة الصينية لمدة 90 يومًا من أجل شراء مكونات من الشركات الأمريكية. وتابع ترامب: "أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدا مع الصين، هم يريدون بشدة إبرام اتفاق تجاري مع أمريكا".
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