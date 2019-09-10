«لا تتدخلوا في أزمتنا».. هونج كونج تُحذر أمريكا

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

كاري لام

حذرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء، واشنطن من أي تدخل في الأزمة التي تشهدها البلاد، كما طالبت المحتجين بوقف العنف والجلوس للحوار. وتشهد هونج كونج منذ ثلاثة أشهر موجة احتجاجات وتظاهرات شبه يومية غير مسبوقة منذ عودتها إلى الصين عام 1997، ما يطرح تحدياً كبيراً لبكين وحكومة المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وتجمعت حشود غفيرة، أول أمس الأحد، أمام قنصلية الولايات المتحدة في هونج كونج لمطالبة الكونجرس الأمريكي بإصدار قانون يدعم الحركة المطالبة بالديمقراطية.

وأعلنت كاري لام التي تتركز عليها انتقادات المحتجين، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن أي تغيير في العلاقات الاقتصادية مع واشنطن سيهدد "المصالح المتبادلة". وتابعت: "من غير المناسب إطلاقًا لبلد أن يتدخل في شؤون هونج كونج"، معربة عن أملها في ألا يطالب أي كان بعد الآن الولايات المتحدة بإصدار مثل هذا القانون. وفي