نجم ليفربول يدخل اهتمامات ريال مدريد

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

فيرجيل فان دايك

يرغب ريال مدريد في مواصلة تدعيم صفوفه من خلال التعاقد مع النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الريدز الموسم الماضي، وقيادته للفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وبحسب صحيفة "إكسبريس"، سيبذل ريال مدريد قصارى جهده، من أجل إقناع فان دايك بحمل قميص "الأبيض الملكي" قريباً، رغم إدراك ريال مدريد لرغبة المدافع الهولندي في البقاء مع ليفربول، والفوز معه بكل الألقاب الممكنة.

وبدورها أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى اقتراب ليفربول من تجديد عقد فان دايك، حيث من المنتظر أن يحصل على أجر أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني بدلًا من 125 ألف جنيه إسترليني التي يحصل عليها في الوقت الحالي. يذكر أنَّ فان دايك، 28 عامًا، يرتبط بعقد مع ليفربول ينتهي سنة 2023، وتبلغ حاليًا القيمة

وبدورها أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى اقتراب ليفربول من تجديد عقد فان دايك، حيث من المنتظر أن يحصل على أجر أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني بدلًا من 125 ألف جنيه إسترليني التي يحصل عليها في الوقت الحالي.



يذكر أنَّ فان دايك، 28 عامًا، يرتبط بعقد مع ليفربول ينتهي سنة 2023، وتبلغ حاليًا القيمة المالية للمدافع الهولندي الصلب حوالي 90 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون كرة القدم.



وانتقل فان دايك إلى صفوف ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في شهر يناير من عام 2018، قادمًا من صفوف ساوثهامبتون ليصبح حنيها أغلى مدافع في العالم، قبل أن يجرده هاري ماجوير من هذا اللقب بانتقاله هذا الصيف من صفوف ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.