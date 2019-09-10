بعد 7 أسابيع في الحكم.. جونسون يعلق في متاهة قانونية

يأتي تعليق جونسون للبرلمان في لحظة حرجة في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمهد الساحة لبضع معارك ساخنة في فترة تزيد قليلا عن شهر.

تحرير:أحمد سليمان ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

7 أسابيع فقط مرت على بوريس جونسون في منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا، لكن يبدو أن أفكاره حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد استنفدت بالكامل. ليلة أمس الاثنين، أوقف جونسون عمل البرلمان، وجاءت هذه الخطوة بعد ليلة سيئة لحكومته، خسرت فيها تصويتين بالبرلمان، مما أضاف لخسائره الأربعة في الأسبوع الماضي. فبالإضافة إلى رفض اقتراحه بإجراء انتخابات عامة مبكرة، صوت البرلمان يوم الاثنين لإجبار كبار مساعدي جونسون على الكشف عن اتصالاتهم الخاصة بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعليق البرلمان، وهو أمر لن يؤثر على السياسة كثيرا، لكنه يمثل هزيمة محرجة لقائد جديد.

وتقول شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في الأسبوع الماضي، إن المشرعين سيطروا على العملية البرلمانية من حكومة جونسون، ثم أقروا مشروع قانون يهدف إلى إجبار رئيس الوزراء على طلب تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يستبعد نظريا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق. وأخيرا، وسط

وتقول شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في الأسبوع الماضي، إن المشرعين سيطروا على العملية البرلمانية من حكومة جونسون، ثم أقروا مشروع قانون يهدف إلى إجبار رئيس الوزراء على طلب تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يستبعد نظريا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق.

وأخيرا، وسط كل هذه الهزائم المذلة في البرلمان، فقد حزبه الأغلبية البرلمانية، كما فشلت محاولات جونسون في إطلاق انتخابات عامة مبكرة.

يأتي تعليق جونسون للبرلمان في لحظة حرجة في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمهد الساحة لبضعة لمعارك ساخنة في فترة تزيد قليلا عن شهر.

فمن المقرر أن يعود البرلمان للانعقاد في 14 أكتوبر المقبل، بعد أن تنتهي الأحزاب من عقد مؤتمراتها السنوية، والتي ستتحول دون شك إلى معركة بين حزب المحافظين الحاكم، وعدد لا يحصى من المعارضين لتهديدات جونسون بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

بعد ثلاثة أيام من عودته، سيجتمع الأعضاء الـ 27 الآخرون في الاتحاد الأوروبي في قمة ببروكسل، حيث سيتم الموافقة أو رفض أي تمديد أو تغيير في صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

إذا وافقوا على منح جونسون اتفاق جديد، وهو ما يزعم رئيس الوزراء أنه هدفه الرئيسي، فسيكون أمامه أسبوعين فقط للحصول على موافقة البرلمان على هذا الاتفاق.

ويبدو هذا الخيار غير مرجح، نظرا لأن شروط جونسون الخاصة باتفاق جديد تنتهك الخطوط الحمراء للاتحاد الأوروبي، حيث أكد الرئيس الأيرلندي ليو فارادكار، على وجهة نظر الاتحاد الأوروبي بأن بريطانيا لم تقترح بعد بدائل معقولة لاتفاق البريكست.

حيث قال فارادكار: "نعم، نحن مستعدون لقبول البدائل، لكن يجب أن تكون بديهية، وملزمة قانونا وقابلة للتطبيق، وهو ما لم نجده في المقترحات المقدمة حتى الآن".

6 خطط تُمكن جونسون من تجنب تأجيل «البريكست»

وتشير الشبكة الأمريكية، إلى أن عدم وجود فرص للتوصل لاتفاق جديد، يقودنا إلى مسألة تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحينها، يمكن أن تحدث ثلاثة سيناريوهات، وتؤدي كل منها إلى إلقاء اللوم على لندن.

أولا، يمكن لجونسون إطاعة القانون الذي تم إقراره في البرلمان الأسبوع الماضي، وطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد توافق بروكسل على هذا الطلب، وحينها سيتم تجنب الخروج دون اتفاق، بعد ذلك، وبعد أن يأخذ الجميع لحظة لالتقاط أنفاسهم، ستُفتح أبواب الجحيم.

ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا، لن يوافق على تمديدا ثالثا، إلا إذا تغير شيء ما بشكل أساسي في حسابات المملكة المتحدة السياسية.

من الناحية الواقعية، التغيير الأساسي يعني إجراء انتخابات، ومن غير المرجح أن تعترض عليه أحزاب المعارضة في تلك المرحلة، بالنظر إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون مستبعدا في ذلك الوقت، وهذا بدوره يعني أن التمديد سيتم الموافقة عليه فقط إذا كانت الانتخابات وشيكة.

الخيار الثاني هو أن يرفض الاتحاد الأوروبي طلب جونسون بالتمديد، وسيكون أمام لندن خيارين، الأول هو إحياء اتفاق البريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ورفضه مجلس العموم ثلاث مرات، أو الخروج دون اتفاق.

سيؤدي ذلك إلى أسبوعين من الفوضى التي تحاول فيها المعارضة فرض انتخابات عامة من خلال الدعوة إلى التصويت بحجب الثقة عن حكومة جونسون.

حتى لو تم إجراء هذا التصويت في 18 أكتوبر، فسيكون جونسون قادرا على البقاء في منصبه لمدة 14 يوما قبل أن تصبح الانتخابات إلزامية بموجب ما يسمى قانون الشروط الثابتة للبرلمان، والذي يمنح للحكومة المهزومة في تصويت سحب الثقة، مهلة أسبوعين لمحاولة الفوز بتصويت الثقة والعودة إلى الحكم.

خلال هذه الـ14 يوما، سيكون الموعد النهائي للبريكسيت قد حل بالفعل، وحتى إذا نجحت معارضة الخروج دون اتفاق، فإن التمديد الأخير سيكون وفقا لتقدير بروكسل.

يبدو الخيار الثالث مطابقا للخيار الثاني ولكن مع تعقيد قانوني إضافي، إذا رفض جونسون طلب التمديد، فسيتجاهل بذلك التعليمات القانونية، وهوا ما قد يضعه في مواجهة خطر الإقالة أو حتى السجن.

مناورة خطيرة.. جونسون يراهن على الانتخابات المبكرة

وتقول "سي إن إن" إنه لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن هذا المستوى من الفوضى المخطط لها، التي ستحدث قبل فترة قليلة من الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، هي خطوة متعمدة من جانب الحكومة.

حيث يمكن رؤية عدم خوف المستشارين المقربين من جونسون، من تجاهل البرلمان إرادة الشعب في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكانوا سعداء جدا في الانخراط في الحرب الكلامية التي تروج لفكرة الشعب في مواجهة البرلمان.

وأراد جونسون إجراء انتخابات مبكرة لأنه يعتقد أن خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحت أي ظرف، ستحقق له أغلبية برلمانية، لهذا السبب حاول الحصول على موافقة البرلمان لعقد انتخابات مبكرة مرة أخرى مساء الاثنين.

مع رفض طلبه، يجد جونسون نفسه دون خيارات، وعالقا في متاهة قانونية ودستورية، وقام جونسون بتعليق عمل البرلمان، وسحب البساط من تحت أرجل خصومه، من خلال القضاء على آخر شيء لديه سلطة إزالته، وهو الوقت البرلماني.

وهي خطوة محفوفة بالمخاطر، ولكن أوقات اليأس، تتطلب اتخاذ تدابير يائسة، وإذا لم تنجح ورقة جونسون الأخيرة في القيام بذلك، فقد يكون أمامه خطوة واحدة فقط وهي، استدعاء البرلمان والدعوة إلى التصويت على سحب الثقة من نفسه، مما قد يسقط حكومته.