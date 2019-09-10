تحديد مقررات الدراسة للصفين الأول والثاني الابتدائي

تحرير:أمينة محمود ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام (الرسمية، الرسمية لغات، الرسمية المتميزة لغات، الخاصة بنوعيها عربي ولغات) اعتبارا من العام الدراسي 2019 - 2020، ونص القرار على أن تشمل المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على الصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية على ما يلي: منهج الصف الأول الابتدائي (منهج متعدد التخصصات، منهج اللغة العربية، منهج اللغة الإنجليزية، منهج التربية الدينية، منهج التربية البدنية والصحية).

ومنهج الصف الثاني الابتدائي (منهج متعدد التخصصات، منهج اللغة العربية، منهج الرياضيات، منهج اللغة الإنجليزية، منهج التربية الدينية، منهج التربية البدنية والصحية).وأوضح القرار أن يتشارك في تدريس المناهج الدراسية المشار إليها اثنان من المعلمين معا داخل حجرة الدراسة، كما يدرس الفترات الدراسية المخصصة للغة