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بسبب الاستغلال.. نتنياهو يثير أزمة داخل جيش الاحتلال

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
نتنياهو
نتنياهو
تسود حالة من الاستياء داخل قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز "الموساد"، بسبب استغلالهما سياسيًّا لأغراض انتخابية من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقالت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الثلاثاء: إن "انتقادات واسعة وجهها قادة الجيش الإسرائيلي والموساد لنتنياهو بعد المؤتمر الصحفي الذي كشف فيه عن معلومات حساسة حول منشأة إيرانية نووية"، معتبرين أن نتنياهو خلط ملفات حساسة بحملته الانتخابية، وفقا لـ"إرم". ويرى المحلل السياسي بن كاسبيت، أن انتقادات الأجهزة الأمنية تأتي رغم أن رئيس الموساد، يوسي كوهين، ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، يدعمان نتنياهو.
وتابع: "إلا أن الانتقادات في الجيش والموساد تأتي من الجهات النافذة في الجيش والموساد، الذين سئموا حضورهم في الحملة الانتخابية لحزب الليكود". وكان نتنياهو، قال أمس الإثنين خلال مؤتمر صحفي: إن "إيران كانت تطور أسلحة نووية في موقع سري قرب مدينة آباده، لكنها دمرت المنشأة بعدما علمت باكتشاف أمرها". يُذكر
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان يستبعد تحمل بلاده مهاجرين جدد من سوريا

استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، تحمل بلاده موجة هجرة جديدة من شمال سوريا، مضيفا أنه يتعين على أنقرة وواشنطن إقامة منطقة آمنة هناك في أقرب وقت ممكن. واتفق البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا على الحدود الجنوبية لتركيا وطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة. وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: إن "أمريكا تسعى لتعطيل اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا"، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تتخذ إلا خطوات شكلية في هذا الاتفاق.
وزير-الخارجية-الباكستاني-شاه-محمود-قرشي

باكستان تحذر من إبادة جماعية بكشمير على يد الهند

حذر وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من حدوث إبادة جماعية في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة، والمحتل عسكريا من قبل الهند. وقال قرشي بعد إلقاء كلمة في منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: إنه "لا يرى أي احتمال لإجراء محادثات ثنائية مع الهند، مطالبًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتحرك. وزادت حدة التوتر بين الجانبين الهندي والباكستاني، عندما ألغت الهند الوضع الخاص للجزء الذي تسيطر عليه من كشمير والمعروف باسم جامو وكشمير، في 5 أغسطس الماضي،
-سيرجي-لافروف

روسيا تُعلق على الجاسوس الأمريكي في الكرملين

علَق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، على ما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية حول الجاسوس الأمريكي في الكرملين. وقال لافروف خلال لقائه بنظيره الأثيوبي: إنه "لم يلتق قط بأوليغ سمولينكوف الذي يسمى بالجاسوس الأمريكي على وسائل الإعلام، ولم يره خلال عمله بإدارة الكرملين في موسكو". وتابع: "بالنسبة لهذا المواطن، كان هناك تعليق اليوم من المكتب الصحفي بالكرملين، لم أره أبدًا، ولم أقابله أبدًا، ولم أتابع مسيرته أو تحركاته ولا أريد التعليق على هذه الشائعات".
بوريس جونسون 2

بعد 7 أسابيع في الحكم.. جونسون يعلق في متاهة قانونية

7 أسابيع فقط مرت على بوريس جونسون في منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا، لكن يبدو أن أفكاره حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد استنفدت بالكامل. ليلة أمس الاثنين، أوقف جونسون عمل البرلمان، وجاءت هذه الخطوة بعد ليلة سيئة لحكومته، خسرت فيها تصويتين بالبرلمان، مما أضاف لخسائره الأربعة في الأسبوع الماضي. فبالإضافة إلى رفض اقتراحه بإجراء انتخابات عامة مبكرة، صوت البرلمان يوم الاثنين لإجبار كبار مساعدي جونسون على الكشف عن اتصالاتهم الخاصة بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعليق البرلمان، وهو أمر لن يؤثر على السياسة كثيرا، لكنه يمثل هزيمة محرجة لقائد جديد.
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ابو بكر-عبدالمنعم-رمضان (3)

وفاة عالم نووي مصري في المغرب جنائية أم طبيعية؟

أثارت الوفاة المفاجئة والغامضة للعالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان في مدينة مراكش المغربية حالة من الجدل والتساؤلات حول سبب الوفاة وهل هي طبيعية أم متعمدة؟ العالم المصري الراحل هو رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، توفي في ظروف غامضة خلال إقامته في أحد الفنادق بالمنطقة السياحية أكدال بالمغرب، بعد أن وصل مراكش للمشاركة في مؤتمر علمي حول الطاقة، بحسب صحيفة "رأي اليوم". تقارير أولية أشارت إلى أن وفاة العالم المصري دون إعلان هويته، بحسب مصادر وصفت بأنها مطلعة، كانت الخميس، بعد تناوله كوبا من العصير.
جيش-الاحتلال

خوفا من حزب الله.. إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الحدود الإسرائيلية الشمالية مع لبنان، تشهد حالة تأهب قصوى، وقالت الإذاعة في بيان، إن جيش الاحتلال وضع قواته على الحدود اللبنانية، في حالة تأهب تحسبا لـ"هجمات انتقامية" من حزب الله، مضيفة أنه "يسود الاعتقاد لدى الدوائر الأمنية في إسرائيل أنه ستتم محاولة مهاجمة جنود أو ضرب منشآت عسكرية وليس مدنيين"، وتابعت: "بعد تقييم، تقرر أن حركة بعض المركبات العسكرية على عدة تقاطعات لن تكون ممكنة وفقًا للوضع الأمني".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يوجه رسالة تحذيرية إلى إيران وحزب الله

وجَه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تحذيرا إلى قادة إيران والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله. وطالب نتنياهو في رسالته لروحاني ونصر الله، بمراقبة أفعال تبعات أقوالهم وأفعالهم، حسب "سكاي نيوز". كان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد أكد في وقت سابق، انتهاء الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل مناطق لبنان وتبقى آمنة، متوعدا بإسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تدخل بلاده. وقال نصر الله، تعليقا على حادث الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين في ضاحية بيروت: "ما حصل خطير جدا، ولا يجب تسخيف الموضوع".
الجولان المحتلة

إسرائيل تغلق المنطقة الجوية فوق الجولان المحتل

عقب الهجمات الإسرائيلية في سوريا، تم صباح اليوم الأحد، إغلاق المنطقة الجوية فوق هضبة الجولان السورية المحتلة، في وجه حركة الطيران. وقال موقع "سكاي نيوز" بالعربية، إن إسرائيل أغلقت المجال الجوي فوق هضبة الجولان المحتلة، شرق نهر الأردن، وأن أمر الإغلاق ينتهي يوم 31 أغسطس الجاري. وليست هذه أول مرة يتم فيها اتخاذ خطوة مشابهة، إذ يجري إغلاق المجال الجوي كلما كانت هناك توترات أمنية سواء في الشمال على الحدود اللبنانية السورية أو في الجنوب بعد التوتر مع قطاع غزة. وهاجمت إسرائيل بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي.
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