بسبب الاستغلال.. نتنياهو يثير أزمة داخل جيش الاحتلال

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

نتنياهو

تسود حالة من الاستياء داخل قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز "الموساد"، بسبب استغلالهما سياسيًّا لأغراض انتخابية من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقالت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الثلاثاء: إن "انتقادات واسعة وجهها قادة الجيش الإسرائيلي والموساد لنتنياهو بعد المؤتمر الصحفي الذي كشف فيه عن معلومات حساسة حول منشأة إيرانية نووية"، معتبرين أن نتنياهو خلط ملفات حساسة بحملته الانتخابية، وفقا لـ"إرم". ويرى المحلل السياسي بن كاسبيت، أن انتقادات الأجهزة الأمنية تأتي رغم أن رئيس الموساد، يوسي كوهين، ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، يدعمان نتنياهو.

وتابع: "إلا أن الانتقادات في الجيش والموساد تأتي من الجهات النافذة في الجيش والموساد، الذين سئموا حضورهم في الحملة الانتخابية لحزب الليكود". وكان نتنياهو، قال أمس الإثنين خلال مؤتمر صحفي: إن "إيران كانت تطور أسلحة نووية في موقع سري قرب مدينة آباده، لكنها دمرت المنشأة بعدما علمت باكتشاف أمرها". يُذكر