«أنا المصري».. تفاصيل المناهج الدراسية لأولى ثانوي

التعليم: تعتبر التربية الرياضية منهجا دراسيا يمارسه جميع الطلابعلى مدار العام الدراسي ويعقد له تقييم عملي في نهاية كل فصل دراسي ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلي

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م

طلاب الصف الأول الثانوي - صورة أرشيفية

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوي يتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2019 - 2020، ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلى: أولا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الرياضيات (الجبر وحساب المثلثات، والهندسة التحليلية)، والتاريخ، والجغرافيا، والفلسفة، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء".

كما شمل القرار على مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "التربية الدينية، والتربية الوطنية (أنا المصري)، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية الرياضية". وأيضا نص القرار على أن تشتمل الأنشطة التربوية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلي: "التربية