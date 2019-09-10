«أنا المصري».. تفاصيل المناهج الدراسية لأولى ثانوي
التعليم: تعتبر التربية الرياضية منهجا دراسيا يمارسه جميع الطلابعلى مدار العام الدراسي ويعقد له تقييم عملي في نهاية كل فصل دراسي ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلي
١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
طلاب الصف الأول الثانوي - صورة أرشيفية
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوي يتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2019 - 2020، ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلى: أولا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الرياضيات (الجبر وحساب المثلثات، والهندسة التحليلية)، والتاريخ، والجغرافيا، والفلسفة، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء".
كما شمل القرار على مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "التربية الدينية، والتربية الوطنية (أنا المصري)، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية الرياضية".
وأيضا نص القرار على أن تشتمل الأنشطة التربوية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلي: "التربية
كما شمل القرار على مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "التربية الدينية، والتربية الوطنية (أنا المصري)، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية الرياضية".
وأيضا نص القرار على أن تشتمل الأنشطة التربوية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلي: "التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والاقتصاد المنزلي، والكشافة والمرشدات، والمسرح والتمثيل، والصحافة والإذاعة، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والنشاط العلمي والإبداعي، والمطالعة والمكتبات"، على أن يختار منها الطالب نشاطا واحدا يمارسه، ويمتحن فيه عمليا نهاية كل فصل دراسي، ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلي.
وتضمن القرار أن تشتمل مواد التربية المهنية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلي: "تكنولوجيا الصناعة، تكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات"، على أن يختار منها الطالب مادة واحدة يدرسها، ويمتحن فيها عمليا وتحريريا، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي.
واشتمل القرار على أن تدرس كافة المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الأول الثانوي على مدار العام الدراسي بفصليه الدراسيين، وتعتبر التربية الرياضية منهجا دراسيا يمارسه جميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي العام على مدار العام الدراسي، ويعقد له تقييم عملي في نهاية كل فصل دراسي، ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلى، ويعتبر مادة نجاح ورسوب.
كما اشتمل القرار على أن يعقد امتحانان في ما درسه طلاب الصف الأول الثانوي من مواد وأنشطة، وذلك على النحو التالي: الامتحان الأول ويتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول، والامتحان الثاني يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني. وبالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح فيعقد لهم دور ثان، ويعد اجتيازه شرطا للانتقال إلى الصف الأعلى.
كما نص القرار على أن تكون النهايات الكبرى والصغرى ونوع الامتحان لكل مادة من مواد الدراسة، وكذا الأنشطة التربوية طبقا للجداول المرفقة بهذا القرار، ويحدد إجمالي الدرجة لكل مادة دراسية أو نشاط تربوي خلال العام الدراسي، بحساب متوسط درجات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، مع الأخذ في الاعتبار النهايات الكبرى والصغرى المشار إليها، ومراعاة أن جميع المواد والأنشطة الواردة بهذا القرار بها نجاح ورسوب.