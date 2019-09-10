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«أنا المصري».. تفاصيل المناهج الدراسية لأولى ثانوي

التعليم: تعتبر التربية الرياضية منهجا دراسيا يمارسه جميع الطلابعلى مدار العام الدراسي ويعقد له تقييم عملي في نهاية كل فصل دراسي ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلي
١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
طلاب الصف الأول الثانوي - صورة أرشيفية
طلاب الصف الأول الثانوي - صورة أرشيفية
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوي يتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2019 - 2020، ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلى: أولا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الرياضيات (الجبر وحساب المثلثات، والهندسة التحليلية)، والتاريخ، والجغرافيا، والفلسفة، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء".
كما شمل القرار على مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "التربية الدينية، والتربية الوطنية (أنا المصري)، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية الرياضية". وأيضا نص القرار على أن تشتمل الأنشطة التربوية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلي: "التربية
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب.. تفاصيل منهج 2 ثانوي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الثاني الثانوي يتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2019 - 2020، ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الثاني الثانوي على ما يلي: أولا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها جميع الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية: مواد دراسية تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات (الجبر، التفاضل وحساب المثلثات)".
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مفتي الجمهورية: الانتحار حرام شرعا ومن الكبائر

قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع السماوية تدعو إلى حفظ النفس وحمايتها، وتحرم قتل النفس وإزهاق الروح أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، مضيفا أن الانتحار حرام شرعا لما ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي (صلى الله عليه وسلم) وإجماع المسلمين، حيث قال الله تعالى: ?ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما?.. وقال النبي (ومن قتلَ نفسه بِشيْء عذب بِه يوم القِيامةِ)، جاء ذلك في كلمة له، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، والذي يوافق 10 سبتمبر من كل عام.
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«المواطن يسأل والرئيس يجيب» في المؤتمر الوطني للشباب

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، فيديو، تعلن من خلاله بدء تلقي أسئلة المواطنين، من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، وظهر على الصفحة منشور أعلى الفيديو يقول: حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكنكم الآن أن تشاركوا السيد الرئيس تساؤلاتكم من خلال مبادرة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب سجل الآن، عبر الموقع الإلكتروني: www.askthepresident.net".
تمرات

الراجحي: صناعة التمور جزء أصيل من الأمن الغذائي العربي

قال رئيس الاتحاد العربي لمنتجي ومصنعي التمور المهندس عبد الوهاب الراجحي إن الاتحاد يلعب دورا هاما في دعم هذه الصناعة، وهي جزء أصيل من الأمن الغذائي العربي ورمز للعطاء، ويجب دعمها على كافة الأصعدة. وأشاد الراجحي في كلمته خلال المؤتمر الأول للنهوض المستدام لقطاع التمور بمصر اليوم الثلاثاء، بجهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لإعطاء مجلس التمور الأهمية وتأسيس الاتحاد العربي للتمور، لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة والارتقاء بها، منوها بأن المؤتمر هو أول مؤتمر عربي يعقد لهذا الهدف، ووقع اختيار مصر لإقامته على أرضها لأنها المؤسسة وقلب الأمة العربية.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم ينفي تأجيل الدراسة: غدا تبدأ

اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر جروب "ادعم طارق شوقي" على تطبيق "واتس اب"، اليوم الثلاثاء، أنه لا أساس من الصحة للأنباء المتداولة عن تأجيل الدراسة، وأنها سوف تبدأ في موعدها، غدا الأربعاء، لصفوف رياض الأطفال، والأول والثاني الابتدائي، وعن أسباب تأخر دخول عدة صفوف في بعض المدارس، قال وزير التعليم: "هذه مشكلة جاهزية المدرسة أو قرار محلي، وليست لها علاقة بموعد بدء الدراسة حول الجمهورية".
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تحديد مقررات الدراسة للصفين الأول والثاني الابتدائي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام (الرسمية، الرسمية لغات، الرسمية المتميزة لغات، الخاصة بنوعيها عربي ولغات) اعتبارا من العام الدراسي 2019 - 2020، ونص القرار على أن تشمل المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على الصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية على ما يلي: منهج الصف الأول الابتدائي (منهج متعدد التخصصات، منهج اللغة العربية، منهج اللغة الإنجليزية، منهج التربية الدينية، منهج التربية البدنية والصحية).
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قرار من التعليم بشأن قبول الأطفال بالمدارس التجريبية

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على استيعاب وقبول جميع الأطفال من هم في سن الـ5 سنوات أو تجاوزوها بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، حرصا من الوزارة التربية، على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم وزيادة فرص الإتاحة للأطفال. ووجه قطاع التعليم العام خطابا إلى مديري المديريات التعليمية بأخذ كافة التدابير لتجهيز القاعات اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال من الفئة العمرية، وعرض بعض المقترحات والحلول الممكن أن توفرها المديريات التعليمية للاستيعاب على المحافظين.
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التعليم: كتاب جديد للغة الإنجليزية لطلاب أولى ثانوي

قال الدكتور إسماعيل عبد العاطي رئيس قسم اللغة العربية بمركز تطوير المناهج المشرف على تطوير منهج اللغة العربية فى منظومة التعليم الجديدة، إن الدراسات التي أجراها المركز عن طريقة التعليم القديمة أثبتت أن بدء التعلم بترتيب الحروف الهجائية وأسمائها يضر في القراءة وتركيب الجمل ومن ثمّ أثبتت خللها، وبالتالي تم اعتماد مدخل التعليم الجديد وهو مدخل توليفي، عن طريق تعلم الكلمات المفتاحية كاملة ونغمة الحرف الأبجدي وليس اسمه، وهو ما يجعل الطفل أسرع وأفضل في تركيب الجمل.
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