روسيا تُعلق على الجاسوس الأمريكي في الكرملين

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

سيرجي لافروف

علَق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، على ما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية حول الجاسوس الأمريكي في الكرملين. وقال لافروف خلال لقائه بنظيره الأثيوبي: إنه "لم يلتق قط بأوليغ سمولينكوف الذي يسمى بالجاسوس الأمريكي على وسائل الإعلام، ولم يره خلال عمله بإدارة الكرملين في موسكو". وتابع: "بالنسبة لهذا المواطن، كان هناك تعليق اليوم من المكتب الصحفي بالكرملين، لم أره أبدًا، ولم أقابله أبدًا، ولم أتابع مسيرته أو تحركاته ولا أريد التعليق على هذه الشائعات".

كان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، كشف عن هوية ومصير الجاسوس الأمريكي الذي تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام الأمريكية أنه يعمل في إدارة الكرملين بموسكو. وصرح بيسكوف: "ما قيل في الإعلام الأمريكي عن وجود عامل في الكرملين، وهو جاسوس يعمل للولايات المتحدة بحسب رأيهم، فهو أوليج سمولينكوف