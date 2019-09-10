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روسيا تُعلق على الجاسوس الأمريكي في الكرملين

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
علَق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، على ما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية حول الجاسوس الأمريكي في الكرملين. وقال لافروف خلال لقائه بنظيره الأثيوبي: إنه "لم يلتق قط بأوليغ سمولينكوف الذي يسمى بالجاسوس الأمريكي على وسائل الإعلام، ولم يره خلال عمله بإدارة الكرملين في موسكو". وتابع: "بالنسبة لهذا المواطن، كان هناك تعليق اليوم من المكتب الصحفي بالكرملين، لم أره أبدًا، ولم أقابله أبدًا، ولم أتابع مسيرته أو تحركاته ولا أريد التعليق على هذه الشائعات".
كان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، كشف عن هوية ومصير الجاسوس الأمريكي الذي تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام الأمريكية أنه يعمل في إدارة الكرملين بموسكو. وصرح بيسكوف: "ما قيل في الإعلام الأمريكي عن وجود عامل في الكرملين، وهو جاسوس يعمل للولايات المتحدة بحسب رأيهم، فهو أوليج سمولينكوف
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أردوغان يستبعد تحمل بلاده مهاجرين جدد من سوريا

استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، تحمل بلاده موجة هجرة جديدة من شمال سوريا، مضيفا أنه يتعين على أنقرة وواشنطن إقامة منطقة آمنة هناك في أقرب وقت ممكن. واتفق البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا على الحدود الجنوبية لتركيا وطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة. وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: إن "أمريكا تسعى لتعطيل اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا"، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تتخذ إلا خطوات شكلية في هذا الاتفاق.
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الخوف من ترامب يدفع CIA لسحب أهم جاسوس لها بالكرملين

لم تسهم حالة التفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إنهاء أو خفض مستويات حرب المعلومات والجواسيس بين واشنطن وموسكو، وذلك على الرغم من التقارب الظاهري في العلاقات بين الزعيمين خلال العامين الماضيين. تناول التقارير الإعلامية الأمريكية لقصة جاسوس يعمل لصالح الولايات المتحدة في الكرملين، كان بمثابة أحدث علامات استمرار هذا النوع من الحرب بين البلدين، خاصة مع حساسية المنصب الذي كان يتقلده هذا الجاسوس داخل مقر الرئاسة الروسي.
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