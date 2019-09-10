وزيرة الصحة: خط ساخن لاستقبال شكاوى التأمين ببورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

وزيرة الصحة ببورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إنه جار الانتهاء من منظومة متطورة لشكاوى واستفسارات المواطنين الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، يهدف إلى ضمان حصول المنتفعين بالمنظومة على الخدمة وفقا لمعايير الجودة وضمانا لرضاء المواطن على الخدمات الصحية المقدمة لهم بالوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات. وأوضحت الوزيرة، خلال تفقدها عددا من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، أن المنظومة تتضمن إنشاء أول "كول سنتر" لاستقبال شكاوى المنتفعين والرد على استفساراتهم على مدار 24 ساعة.

وأكدت أنه سيتم تخصيص خط ساخن برقم 15344 ليكون حلقة الوصل بين أطراف المنظومة على مدار الساعة، مؤكدة أنه سيتم تشغيل الخط يوم 13 سبتمبر الجارى. وأضافت وزيرة الصحة أن الاتصال من خلال رقم الخط الساخن سيكون مجانيا للمنتفعين، ويتوافر لدى القائمين عليه جميع البيانات والمعلومات للمنتفعين. وقالت "زايد" إنه