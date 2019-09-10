الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

سعر الدولار اليوم

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.49 جنيه للبيع، و16.39 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك قناة السويس بواقع قرشين ليسجل نحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أيضا نحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء. وتراجع سعر الدولار في كل من البنك المصري لتنمية