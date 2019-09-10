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الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.49 جنيه للبيع، و16.39 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك قناة السويس بواقع قرشين ليسجل نحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أيضا نحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء. وتراجع سعر الدولار في كل من البنك المصري لتنمية
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ذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 691 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلية، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1495 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سجائر (1)

منها السجائر.. 10 سلع ارتفعت أسعارها في أغسطس

ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 314.8 نقطة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى أساسي سنوي فقد تراجع معدل التضخم خلال أغسطس 2019 مسجلا نحو 6.7%، في مقابل نحو 13.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2017. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.
السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (1)

انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.7% خلال أغسطس

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس الماضي مسجلا نحو 6.7%، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13.6% خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2018، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 314.8 نقطة. وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 6.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.8%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.4%.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.42 جنيه، ونحو 16.52 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك سئيب، وبنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 16.55 جنيه للبيع، و16.45 جنيه للشراء.
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دولار

الدولار ينخفض لأدنى مستوى له أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.52 جنيه للبيع، و16.42 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يتراجع أمام الجنيه في بداية تعاملات الأسبوع

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وبلغ متوسط سعر الشراء نحو 16.44 جنيه، ونحو 16.54 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وسجل أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، والمصرف العربي الدولي نحو 16.52 جنيه للبيع، و16.42 جنيه للشراء، بينما سجل أعلى سعر للدولار في كل من بنك عودة، وبنك المشرق نحو 16.55 جنيه للبيع، و16.45 جنيه للشراء.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار.. والأخضر يفقد 9 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض سعر الدولار بحوالي 9 قروش. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، والبنك العربي الإفريقي بواقع 5 قروش ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يتراجع أمام الجنيه.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا جديدا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل أيضا 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء.
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