نائب يطالب باستراتيجية لمواجهة حرائق الأسواق الشعبية

تحرير:أحمد جاد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

حريق وكالة البلح

طالب محمد المسعود عضو مجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بوضع استراتيجية لمواجهة الحرائق في مناطق الأسواق الشعبية، خاصة بعد أن تزايدت بشكل ملحوظ خلال الأونة الأخيرة، قائلا إن تكرار حوداث الحرائق بمناطق الأسواق الشعبية في الفترة الأخيرة، يتطلب تحرك واضح من الحكومة لمواجهة ذلك، خاصة مع تسبب هذه الحرائق في كوارث كبيرة وتنتشر على نطاق واسع نظرا لقابلية المباني هناك، ومن المهم أهمية تسريع التحقيقات اللازمة في حادث حريق وكالة البلح بوسط البلد، لما له من خسائر فادحة تسببها للمواطنين هناك.

وأكد المسعود، في بيان له، اليوم الثلاثاء، ضرورة وضع منظومة تأمين على أعلى مستوى في هذه المناطق لمنع انتشار الحرائق وتأخر وصول عربيات الإطفاء، منوها إلى أهمية وضع ضوابط ملزمة لأصحاب المشروعات الصغيرة هناك بتطبيق قواعد الأمن الصناعي. يذكر أنه شب حريق في محال الأقمشة في وكالة البلح ببولاق أبو العلا، أمس