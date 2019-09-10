في سبتمبر.. هوندا ونيسان وفولكس تخفض أسعار سياراتها

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»، التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة

تحرير:كريم ربيع ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

هوندا CR-V

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر سبتمبر بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.

هوندا تخفض «CR-V» 30 ألف جنيه أعلنت شركة السيارات اليابانية العريقة «هوندا» في مصر، تخفيض سعر سيارتها الخدمية الرياضية الكروس أوفر «CR-V» موديل 2019 بمبلغ 31.000 جنيه، ليصبح بعد التخفيض 799.000 جنيه، بدلا من 830.000 جنيه، ليعود بها إلى السعر الذي قدمت به للمرة الأولى