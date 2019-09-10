في سبتمبر.. هوندا ونيسان وفولكس تخفض أسعار سياراتها

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»، التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة
أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي».
واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر سبتمبر بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
هوندا تخفض «CR-V» 30 ألف جنيه
أعلنت شركة السيارات اليابانية العريقة «هوندا» في مصر، تخفيض سعر سيارتها الخدمية الرياضية الكروس أوفر «CR-V» موديل 2019 بمبلغ 31.000 جنيه، ليصبح بعد التخفيض 799.000 جنيه، بدلا من 830.000 جنيه، ليعود بها إلى السعر الذي قدمت به للمرة الأولى
هوندا تخفض «CR-V» 30 ألف جنيه
أعلنت شركة السيارات اليابانية العريقة «هوندا» في مصر، تخفيض سعر سيارتها الخدمية الرياضية الكروس أوفر «CR-V» موديل 2019 بمبلغ 31.000 جنيه، ليصبح بعد التخفيض 799.000 جنيه، بدلا من 830.000 جنيه، ليعود بها إلى السعر الذي قدمت به للمرة الأولى في مصر عام 2017 والذي كان يقدر بـ800,000 جنيه.
وسجلت السيارة اليابانية هوندا CR-V المركز الخامس بقائمة أكثر 10 سيارات مبيعًا على مستوى العالم في أول 6 أشهر من العام الجاري، بمبيعات 381.736 وحدة بمعدل نمو بلغ 15.6% على أساس سنوي.
حصلت السيارة الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات هوندا CR-V، على العلامة الكاملة -خمس نجوم- لاختبار البرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP».
وتتوفر هوندا CR-V موديل 2019 في السوق المحلية، بفئة واحدة من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 830 ألف جنيه، وهي مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 188 حصانا، مع أربعة سلندرات، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتضم وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيعا إلكترونيا للفرامل EBD وبرنامج توازن إلكترونيا ESP ومثبت سرعة.
استمرار عروض الخصم على «نيسان»
أعلنت شركة السيارات اليابانية «نيسان» في مصر، استمرار عروض الخصم على الشراء النقدي -الكاش- على جميع سياراتها موديل 2019، و2020 في مصر، وفيه تحصل «قشقاي» موديل 2019 على خصم بـ40.000 جنيه على فئتيها «هاي لاين، وسبورت لاين» عند الشراء النقدي، لتكون الأسعار هي 399.000 جنيه بدلا من 439,000 جنيه للفئة الأولى، و429.000 جنيه للفئة الثانية، بدلا من 469,000 جنيه.
وتعتمد قشقاي على محرك ذى 4 سلندرات ذى شاحن تربو تبلغ سعته 1200 سى سى تبلغ قوته 117 حصانا.
وبحسب العرض يتم طرح نيسان صني موديل 2020 بخصم قيمته 14,500 جنيه على فئاتها الثلاث، ليكون سعر الفئة الأولى «بيز» 208,500 جنيه بدلا من 223,000 جنيه، و219,500 جنيه للفئة الثانية «بلص» بدلا من 234,000 جنيه، وبالنسبة للفئة الثالثة «سوبر صالون» فيكون سعرها 230,500 جنيه بدلا من 245,000 جنيه.
ويتميز موديل 2019 لصني 1.5 A/T، بعدة مواصفات أهمها «سعة الموتور 1498 سي سي، قوة المحرك 108 أحصنة، يمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، لتبلغ السرعة القصوى 178 كيلومترا، ومتوسط استهلاك الوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر».
بينما خفضت نيسان قيمة الخصم على سيارتها «سنترا» موديل 2020 لتكون 16 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه في أغسطس الماضي، ليصبح سعر السيارة 273.000 جنيه بدلا من 289,000 جنيه للفئة «بيز لاين»، و291,000 جنيه بدلا من 307,000 جنيه للفئة «هاي لاين».
فولكس تخفض «كادي» 15000 جنيه
أجرت شركة السيارات الألمانية «فولكس فاجن» في مصر، تخفيضا جديدا لأسعار طرازات من سياراتها «كادي» العائلية التي تتسع لـ5 - 7 ركاب، حيث تم تخفيض سعر طراز «كادي لايف» بقيمة 15.000 جنيه ليكون بسعر 390,000 جنيه، بدلا من 405,000 جنيه، وتخفيض سعر باقة التجهيز الثانية من طراز «كادي ماكسي لايف» بقيمة 8.000 جنيه، ليكون بسعر 410,000 جنيه، بدلا من 418,000 جنيه.
وتستخدم كل من «كادي لايف» و«كادي ماكسي لايف» محرك تربو سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 125 حصانا، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي، بالإضافة إلى الإدارة والتشغيل الأوتوماتيكي للمحرك، ويصل متوسط استهلاك الوقود إلى 6 لترات لكل 100 كيلو متر داخل وخارج المدينة.