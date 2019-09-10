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حماية الحكومة للصناعات المحلية في طلب إحاطة

تحرير:أحمد جاد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بشأن تحديد الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة لحماية الصناعات المحلية، قائلا إن اللجنة رقم 222 المشكلة من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزارتي الزراعة والتموين وجميع الجهات المسؤولة والرقابة في مصر ومنهجها وزارة الداخلية ممثلة في شركة أمان والرقابة الإدارية والمخابرات، التي تجتمع شهريا قد قررت استيراد 250 ألف طن من الدواجن ومصنعاتها، وذلك لوجود اكتفاء ذاتي محلي.
وأوضح فؤاد، في طلب إحاطة تقدم به، اليوم الثلاثاء، أن هذا دفع الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إلى تقديم شكر الاتحاد للقيادة السياسية وزارة الزراعة.وأضاف أنه على الجانب الآخر نجد انخفاض أسعار الدواجن نتيجة للاستيراد إلى 17 جنيها للكيلوجرام، وفرص المستهلك لتوفير نفقات وبعد ما بلغ سعر الدواجن
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شوقى-علام

مفتي الجمهورية: الانتحار حرام شرعا ومن الكبائر

قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع السماوية تدعو إلى حفظ النفس وحمايتها، وتحرم قتل النفس وإزهاق الروح أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، مضيفا أن الانتحار حرام شرعا لما ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي (صلى الله عليه وسلم) وإجماع المسلمين، حيث قال الله تعالى: ?ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما?.. وقال النبي (ومن قتلَ نفسه بِشيْء عذب بِه يوم القِيامةِ)، جاء ذلك في كلمة له، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، والذي يوافق 10 سبتمبر من كل عام.
الرئيس-السيسى

«المواطن يسأل والرئيس يجيب» في المؤتمر الوطني للشباب

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، فيديو، تعلن من خلاله بدء تلقي أسئلة المواطنين، من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، وظهر على الصفحة منشور أعلى الفيديو يقول: حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكنكم الآن أن تشاركوا السيد الرئيس تساؤلاتكم من خلال مبادرة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب سجل الآن، عبر الموقع الإلكتروني: www.askthepresident.net".
تمرات

الراجحي: صناعة التمور جزء أصيل من الأمن الغذائي العربي

قال رئيس الاتحاد العربي لمنتجي ومصنعي التمور المهندس عبد الوهاب الراجحي إن الاتحاد يلعب دورا هاما في دعم هذه الصناعة، وهي جزء أصيل من الأمن الغذائي العربي ورمز للعطاء، ويجب دعمها على كافة الأصعدة. وأشاد الراجحي في كلمته خلال المؤتمر الأول للنهوض المستدام لقطاع التمور بمصر اليوم الثلاثاء، بجهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لإعطاء مجلس التمور الأهمية وتأسيس الاتحاد العربي للتمور، لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة والارتقاء بها، منوها بأن المؤتمر هو أول مؤتمر عربي يعقد لهذا الهدف، ووقع اختيار مصر لإقامته على أرضها لأنها المؤسسة وقلب الأمة العربية.
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شكري يستقبل نظيره الإماراتي: نتضامن معكم

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بقصر التحرير في القاهرة، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، لاستعراض سبل تعزيز العلاقات وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع تناول سبل تعزيز مجالات التعاون المُشترك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، وهو الأمر الذي تعكسه كثافة الزيارات الرسمية المتبادلة على كافة المستويات.
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نائب يطالب باستراتيجية لمواجهة حرائق الأسواق الشعبية

طالب محمد المسعود عضو مجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بوضع استراتيجية لمواجهة الحرائق في مناطق الأسواق الشعبية، خاصة بعد أن تزايدت بشكل ملحوظ خلال الأونة الأخيرة، قائلا إن تكرار حوداث الحرائق بمناطق الأسواق الشعبية في الفترة الأخيرة، يتطلب تحرك واضح من الحكومة لمواجهة ذلك، خاصة مع تسبب هذه الحرائق في كوارث كبيرة وتنتشر على نطاق واسع نظرا لقابلية المباني هناك، ومن المهم أهمية تسريع التحقيقات اللازمة في حادث حريق وكالة البلح بوسط البلد، لما له من خسائر فادحة تسببها للمواطنين هناك.
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سؤال برلماني للحكومة عن موعد تعويض سكان عزبة المدابغ

قالت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، في بيان صحفي لها، اليوم السبت، إن هناك خطر يومي على حياة السيدات والأطفال في منطقة المدابغ، بسبب عدم التسكين في الوحدات السكنية المخصصة لهم في أحياء الأسمرات ومدينة بدر حسب استمارات رغباتهم، مؤكدة أن هناك شكوى من الأهالي، منذ هدم منطقة المدابغ وعدم استلامهم لوحداتهم السكنية المستحقة كتعويض، إذ أنهم يعيشون الآن في ظروف غير آدمية وغير عادلة في وحدات سكنية نصف مهدومة، وذلك بسبب هدم كل المباني الملاصقة لوحداتهم السكنية.
توك-توك

نائب يطالب بخطة زمنية لاستبدال «التوكتوك» بسيارة فان

قال فايز بركات نائب أشمون، إن اتجاه الحكومة إلى تحويل التكاتك إلى سيارات فان، ستشجع العديد من المواطنين على شراء هذه النوع من السيارات خاصة في ظل توجه الدولة بمنحها ترخيصا، إذ كانت هناك عقبات تواجه سيارات الركوب في المحافظات وعدم حصولهم على ترخيص بتحميل ركاب، حيث كانت تحصل على ترخيص ملاكي، وتعمل كـ«أجرة»، وآن الآون لتوفيق أوضاعها القانونية، وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب، مشيدا بالتوجه الجديد الذي أقره الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة القضاء على ظاهرة التوكتوك، وتحويله إلى سيارات فان تعمل بالغاز الطبيعي.
شواطئ-دهب (5)

«رسوم استخدام الشواطئ» في طلب إحاطة بالبرلمان

قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري، إذ أن عقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ، وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع، ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور، مشيرة إلى أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا، نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ، إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
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