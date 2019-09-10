حماية الحكومة للصناعات المحلية في طلب إحاطة

تحرير:أحمد جاد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بشأن تحديد الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة لحماية الصناعات المحلية، قائلا إن اللجنة رقم 222 المشكلة من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزارتي الزراعة والتموين وجميع الجهات المسؤولة والرقابة في مصر ومنهجها وزارة الداخلية ممثلة في شركة أمان والرقابة الإدارية والمخابرات، التي تجتمع شهريا قد قررت استيراد 250 ألف طن من الدواجن ومصنعاتها، وذلك لوجود اكتفاء ذاتي محلي.

وأوضح فؤاد، في طلب إحاطة تقدم به، اليوم الثلاثاء، أن هذا دفع الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إلى تقديم شكر الاتحاد للقيادة السياسية وزارة الزراعة.وأضاف أنه على الجانب الآخر نجد انخفاض أسعار الدواجن نتيجة للاستيراد إلى 17 جنيها للكيلوجرام، وفرص المستهلك لتوفير نفقات وبعد ما بلغ سعر الدواجن