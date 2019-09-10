وزير التعليم ينفي تأجيل الدراسة: غدا تبدأ

تحرير:أمينة محمود ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر جروب "ادعم طارق شوقي" على تطبيق "واتس اب"، اليوم الثلاثاء، أنه لا أساس من الصحة للأنباء المتداولة عن تأجيل الدراسة، وأنها سوف تبدأ في موعدها، غدا الأربعاء، لصفوف رياض الأطفال، والأول والثاني الابتدائي، وعن أسباب تأخر دخول عدة صفوف في بعض المدارس، قال وزير التعليم: "هذه مشكلة جاهزية المدرسة أو قرار محلي، وليست لها علاقة بموعد بدء الدراسة حول الجمهورية".

من ناحية أخرى، أصدر شوقي، في وقت سابق اليوم، قرارا وزاريا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام (الرسمية، الرسمية لغات، الرسمية المتميزة لغات، الخاصة بنوعيها عربي ولغات) اعتبارا من العام الدراسي 2019 - 2020، ونص القرار على أن تشمل المناهج