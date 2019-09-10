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بلاغ ضد تدريب الأطفال على السباحة في البحر بكفرالشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قال المهندس صبري عبد المنعم، منسق عام حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إن اللجنة العامة لحماية الطفل، التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، رصدت إقامة تدريب سباحة للأطفال من سن 6 سنوات حتى 14 عامًا في مياه مالحة متصلة بالبحر المتوسط بناحية مركز مطوبس، مما يعرض الأطفال المتدربين للخطر، ليتحرر بذلك بلاغ حمل رقم 897 / 18 بخط نجدة الطفل بالقاهرة. وأكد أنه تم رصد مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقيام أحد الأشخاص، يدعى أنه مدرب سباحة، بتدريب أطفال أقل من السن القانونية على السباحة في مياه مالحة متصلة بالبحر.
وتابع منسق حماية الطفل بكفر الشيخ، بأنه كلف نسرين النحاس، رئيسة لجنة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، للتأكد من حقيقة مقطع الفيديو المتداول، وتبين صحة الموقع المتداول على السوشيال ميديا، لعدم وجود حمام سباحة بنادي مطوبس الرياضي، الأمر الذي جعل مدرب السباحة يلجأ لتدريب الأطفال في مياه
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يأمر الحكومة بمراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
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الجامعة الأمريكية: تدريب 30 موظفا حكوميا لإدارة العاصمة الجديدة

قال فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه تم الاتفاق مع وزارة التخطيط المصرية لتدريب الكوادر الحكومية التي ستشكل العاصمة الإدارية الجديدة، وأضاف خلال الدائرة المستديرة التي عقدها مع عدد من الإعلاميين والصحفيين اليوم الثلاثاء، بعنوان "الجامعة الأمريكية بالقاهرة: قرن جديد - الأولويات والتحديات"، أن هناك 30 من الكوادر الحكومية المصرية سيدرسون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم سينتقلون بعد ذلك للدراسة بالجامعة البريطانية، لإعدادهم كمديرين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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سفر 50 طبيبا لإنجلترا للحصول على تدريب التأمين الصحي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إن الزمالة المصرية إجبارية لجميع العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل من أطباء وأطقم تمريض في محافظة بورسعيد. وأشارت الوزيرة، خلال جولتها بمحافظة بورسعيد، إلى أن مؤسسة صحية عالمية من إنجلترا ستشرف على الزمالة المصرية. وأكدت الوزيرة أن أول 50 طبيبا سيسافروم الشهر الجاري إلى إنجلترا للحصول على الزمالة، مشيرة إلى أنها إجبارية ولا استثناء مهما كان السن أو تقدير التخرج وشرط أساسي للعمل بالمنظومة.
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التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب.. تفاصيل منهج 2 ثانوي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الثاني الثانوي يتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2019 - 2020، ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الثاني الثانوي على ما يلي: أولا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها جميع الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية: مواد دراسية تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات (الجبر، التفاضل وحساب المثلثات)".
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عنف-ضد-الاطفال

عنف واغتصاب..«حماية الطفل» بالشرقية تتلقى 210 بلاغات

أعلنت سرية محمد، مديرة مكتب حماية الطفل بمحافظة الشرقية، عن أن الوحدة تلقت مئتين وعشرة بلاغات بشأن تهديدات تعرض لها الأطفال خلال العام الجاري، منوهةً بأن البلاغات تنوعت ما بين حالات تعرضت للاغتصاب، وحالات زواج بعض الأطفال قبل بلوغ السن القانونية «زواج قاصرات»، بالإضافة إلى حالات من العنف الأسري والتنمر والتسول، فضلًا عن إيواء أطفال بلا مأوى، حيث تم التعامل مع جميع الحالات على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على الطفل وحمايته، خاصةً أن هناك تنسيقا مع عدد من المحافظات لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من التجارب المختلفة لحماية الطفل.
.ضعف-السمع-عند-الاطفال (3)

انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال بأسوان

انطلقت اليوم، فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة في محافظة أسوان، تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان. وأكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، أن أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال بدأت في 63 وحدة صحية على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال المبادرة تهدف إلى إجراء الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد الجدد من خلال فحص السمع إلزاميًا لحديثي الولادة لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته.
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مصرع 40 شخصا في غرق مركب لاجئين قبالة سواحل ليبيا

أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن التقديرات تشير إلى أن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم غرقا قبالة السواحل الليبية في أحدث كوارث القوارب التي تقل مهاجرين ولاجئين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا. وقال المبعوث الخاص للمفوضية لوسط البحر المتوسط فينسنت كوشيل، في بيان الثلاثاء، إنه تم إنقاذ 60 شخصا في عملية ما زالت مستمرة منذ صباح اليوم من قبل خفر السواحل الليبي وصيادين محليين، وتم نقلهم إلى بلدة الخمس الليبية الشاطئية على بعد نحو 100 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
انقاذ-اشخاص-من-الغرق (4)

بعد تزايد الغرق.. محافظ أسوان يمنع السباحة في النيل

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، منع السباحة داخل النيل فى ظل تزايد أعداد حوادث الغرق في النيل خلال فصل الصيف الحالي، نتيجة سرعة السحب وحركة جريان المياه ووجود دوامات تمثل خطرا على أى شخص يغامر بحياته في أثناء محاولته السباحة فى النيل، ووجه المحافظ فى هذا الإطار، مسئولي المسطحات المائية والإنقاذ النهري باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المواطنين من السباحة داخل مجرى نهر النيل، خاصة فى بعض المناطق المواجهة لكوبري أسوان الملجم، ومناطق نادى التجديف والجزر النيلية.
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