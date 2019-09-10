بلاغ ضد تدريب الأطفال على السباحة في البحر بكفرالشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

صورة أرشيفية

قال المهندس صبري عبد المنعم، منسق عام حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إن اللجنة العامة لحماية الطفل، التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، رصدت إقامة تدريب سباحة للأطفال من سن 6 سنوات حتى 14 عامًا في مياه مالحة متصلة بالبحر المتوسط بناحية مركز مطوبس، مما يعرض الأطفال المتدربين للخطر، ليتحرر بذلك بلاغ حمل رقم 897 / 18 بخط نجدة الطفل بالقاهرة. وأكد أنه تم رصد مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقيام أحد الأشخاص، يدعى أنه مدرب سباحة، بتدريب أطفال أقل من السن القانونية على السباحة في مياه مالحة متصلة بالبحر.

وتابع منسق حماية الطفل بكفر الشيخ، بأنه كلف نسرين النحاس، رئيسة لجنة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، للتأكد من حقيقة مقطع الفيديو المتداول، وتبين صحة الموقع المتداول على السوشيال ميديا، لعدم وجود حمام سباحة بنادي مطوبس الرياضي، الأمر الذي جعل مدرب السباحة يلجأ لتدريب الأطفال في مياه