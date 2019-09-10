دقيق الغلابة.. كشف حيلة صاحب منخل في الجيزة

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

دقيق

لم يرض برزق حلال قسمه الله له من خلال امتلاكه منخل دقيق، بحث عن طريقة ترتفع معها أرباحه الشهرية وأرصدته في البنوك لينضم إلى قائمة هؤلاء الذين تتجاوز ثروتهم ملايين الجنيهات، قاده تفكيره غير السوي إلى استغلال المنخل لتحقيق أمله المنشود، وذلك بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم وإعادة نخل تلك الكميات وتعبئتها في أجوله تحمل بيانات تفيد أنها من الدقيق الفاخر الحر على خلاف الحقيقة للهروب من الجهات الرقابية وطرحها بالسوق السوداء محدثاً أضرار جسيمة بالاقتصاد القومي.

ظن مالك المنخل الكائن في مركز أوسيم شمال محافظة الجيزة أن فعتله لن تنكشف، إلا أن ضباط مباحث التموين كانوا على مقربة منه، يراقبون نشاطه غير المشروع. تحريات العميد خالد أبو العلا، رئيس مباحث التموين بالجيزة، أكدت صحة المعلومات السرية بأن "وليد. م" 29 سنة، صاحب منخل دقيق بدون ترخيص دائرة مركز شرطة

ظن مالك المنخل الكائن في مركز أوسيم شمال محافظة الجيزة أن فعتله لن تنكشف، إلا أن ضباط مباحث التموين كانوا على مقربة منه، يراقبون نشاطه غير المشروع.



تحريات العميد خالد أبو العلا، رئيس مباحث التموين بالجيزة، أكدت صحة المعلومات السرية بأن "وليد. م" 29 سنة، صاحب منخل دقيق بدون ترخيص دائرة مركز شرطة أوسيم، يقوم بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم من الدولة استخراج 82 % والذى يتم صرفه بنظام الحصص للمخابز المرخصة لإنتاج الخبز البلدى الذى يصرف على بطاقات صرف الدعم، وإعادة نخله وتعبئتها في أجولة وطرحها بالسوق السوداء.



تم القيام بحملة صحبة مفتشى التموين استهدفت المكان المشار إليه، أسفرت عن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المنخل عثر بداخله على 200 جوال دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة بإجمالي وزن 10 أطنان.



