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الإفتاء: مساعدة المحتاجين أكثر ثوابا من الحج

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
حجاج - صورة أرشيفية
حجاج - صورة أرشيفية
نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، سؤالا ورد إليها يقول: "هل مساعدة الفقراء والمحتاجين أَولى من نافلة الحج والعمرة؟"، وأجابت الدار بقولها: "في هذا العصر الذي اشتدت فيه الحاجات نفتي بأن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس مقدمة على نافلة الحج والعمرة، وأكثر ثوابا منها، وهذا هو الذي اتفق عليه علماء الأمة، وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات".
وأضافت الدار: "كما أن تقديم سد حاجات المحتاجين على التطوع بالحج أو العمرة ينيل فاعلها ثواب الأمرين معا"، مختتمة فتواها بـ: "والله سبحانه وتعالى أعلم".من ناحية أخرى، قالت دار الإفتاء، يوم الأربعاء الماضي، إن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة، مشيرة إلى أن عملية
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شوقى-علام

مفتي الجمهورية: الانتحار حرام شرعا ومن الكبائر

قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع السماوية تدعو إلى حفظ النفس وحمايتها، وتحرم قتل النفس وإزهاق الروح أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، مضيفا أن الانتحار حرام شرعا لما ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي (صلى الله عليه وسلم) وإجماع المسلمين، حيث قال الله تعالى: ?ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما?.. وقال النبي (ومن قتلَ نفسه بِشيْء عذب بِه يوم القِيامةِ)، جاء ذلك في كلمة له، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، والذي يوافق 10 سبتمبر من كل عام.
الرئيس-السيسى

«المواطن يسأل والرئيس يجيب» في المؤتمر الوطني للشباب

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، فيديو، تعلن من خلاله بدء تلقي أسئلة المواطنين، من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، وظهر على الصفحة منشور أعلى الفيديو يقول: حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكنكم الآن أن تشاركوا السيد الرئيس تساؤلاتكم من خلال مبادرة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب سجل الآن، عبر الموقع الإلكتروني: www.askthepresident.net".
تمرات

الراجحي: صناعة التمور جزء أصيل من الأمن الغذائي العربي

قال رئيس الاتحاد العربي لمنتجي ومصنعي التمور المهندس عبد الوهاب الراجحي إن الاتحاد يلعب دورا هاما في دعم هذه الصناعة، وهي جزء أصيل من الأمن الغذائي العربي ورمز للعطاء، ويجب دعمها على كافة الأصعدة. وأشاد الراجحي في كلمته خلال المؤتمر الأول للنهوض المستدام لقطاع التمور بمصر اليوم الثلاثاء، بجهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لإعطاء مجلس التمور الأهمية وتأسيس الاتحاد العربي للتمور، لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة والارتقاء بها، منوها بأن المؤتمر هو أول مؤتمر عربي يعقد لهذا الهدف، ووقع اختيار مصر لإقامته على أرضها لأنها المؤسسة وقلب الأمة العربية.
وزير-الخارجية-سامح-شكري-ونظيره-الإماراتي-أنور-قرقاش (1)

شكري يستقبل نظيره الإماراتي: نتضامن معكم

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بقصر التحرير في القاهرة، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، لاستعراض سبل تعزيز العلاقات وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع تناول سبل تعزيز مجالات التعاون المُشترك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، وهو الأمر الذي تعكسه كثافة الزيارات الرسمية المتبادلة على كافة المستويات.
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الجيش-المصرى

الإفتاء ترد على المشككين في أحاديث فضل الجيش المصري

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأحاديث النبوية الشريفة المذكورة في مصر وأهل مصر وفضائل الجيش المصري وأنه خير أجناد الأرض وأن مصر وأهلها في رباط إلى يوم الدين، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم بمصر وأهلها خيرا أحاديث صحيحة مائة في المائة ولا طعن عليها، مشددة على أن الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في السنة النبوية المطهرة عن مصر صحيحة المعاني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مطعن على مضامينها بوجه من الوجوه، لأن الأئمة تلقت روايتها بالقبول ولم تردها.
حج-وعمرة (6)

قرار جديد من السعودية بشأن رسوم تكرار العمرة

أعلن وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بنتن، عن صدور أمر ملكي يتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة، وقال إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية "المملكة 2030" باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان، وذلك حسبما نشره موقع صحيفة "عكاظ" السعودي.
تجميد-البويضات (4)

«الإفتاء» ترد: هل عملية تجميد البويضات جائزة شرعا؟

قالت دار الإفتاء، إن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة، مشيرة إلى أن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى. ووضعت دار الإفتاء، فى أحدث فتاواها، عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، وهى أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوى.
وكالة-موديز

لماذا أبقت موديز على التصنيف الائتماني لمصر؟

أبقت وكالة «موديز» على التصنيف الائتماني لمصر عند B2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي أبريل الماضي رفعت الوكالة تصنيف مصر إلى هذه الدرجة، كما رفعت تصنيفها لخمسة بنوك مصرية هى الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية، إلى (B2) أيضا. ويعني رفع التصنيف الائتماني أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها، حيث تقوم وكالات بمراجعة تصنيفات الدول كل فترة بحسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية. وشهد تصنيف مصر الائتماني تحسنا ملحوظا خلال الخمس سنوات الماضية، ليتطور من مستوى ضعيف إلى مستوى مستقر وإيجابي.
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