سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

شكري يستقبل نظيره الإماراتي: نتضامن معكم

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الإماراتي أنور قرقاش
سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الإماراتي أنور قرقاش
استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بقصر التحرير في القاهرة، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، لاستعراض سبل تعزيز العلاقات وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع تناول سبل تعزيز مجالات التعاون المُشترك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، وهو الأمر الذي تعكسه كثافة الزيارات الرسمية المتبادلة على كافة المستويات.
وأوضح حافظ أن شكري ثمن توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الجانبين في الارتقاء بمستوى علاقات التعاون بما يتناسب مع الروابط التاريخية التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، إذ جدد التأكيد على تضامن مصر مع دولة الإمارات الشقيقة. ومن جانبه، أعرب وزير الدولة الإماراتي عن حرص بلاده على تعزيز علاقاتها
اقرأ المزيد
شوقى-علام

مفتي الجمهورية: الانتحار حرام شرعا ومن الكبائر

قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع السماوية تدعو إلى حفظ النفس وحمايتها، وتحرم قتل النفس وإزهاق الروح أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، مضيفا أن الانتحار حرام شرعا لما ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي (صلى الله عليه وسلم) وإجماع المسلمين، حيث قال الله تعالى: ?ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما?.. وقال النبي (ومن قتلَ نفسه بِشيْء عذب بِه يوم القِيامةِ)، جاء ذلك في كلمة له، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، والذي يوافق 10 سبتمبر من كل عام.
الرئيس-السيسى

«المواطن يسأل والرئيس يجيب» في المؤتمر الوطني للشباب

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، فيديو، تعلن من خلاله بدء تلقي أسئلة المواطنين، من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، وظهر على الصفحة منشور أعلى الفيديو يقول: حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكنكم الآن أن تشاركوا السيد الرئيس تساؤلاتكم من خلال مبادرة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب سجل الآن، عبر الموقع الإلكتروني: www.askthepresident.net".
تمرات

الراجحي: صناعة التمور جزء أصيل من الأمن الغذائي العربي

قال رئيس الاتحاد العربي لمنتجي ومصنعي التمور المهندس عبد الوهاب الراجحي إن الاتحاد يلعب دورا هاما في دعم هذه الصناعة، وهي جزء أصيل من الأمن الغذائي العربي ورمز للعطاء، ويجب دعمها على كافة الأصعدة. وأشاد الراجحي في كلمته خلال المؤتمر الأول للنهوض المستدام لقطاع التمور بمصر اليوم الثلاثاء، بجهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لإعطاء مجلس التمور الأهمية وتأسيس الاتحاد العربي للتمور، لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة والارتقاء بها، منوها بأن المؤتمر هو أول مؤتمر عربي يعقد لهذا الهدف، ووقع اختيار مصر لإقامته على أرضها لأنها المؤسسة وقلب الأمة العربية.
.الحجاج (5)

الإفتاء: مساعدة المحتاجين أكثر ثوابا من الحج

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، سؤالا ورد إليها يقول: "هل مساعدة الفقراء والمحتاجين أَولى من نافلة الحج والعمرة؟"، وأجابت الدار بقولها: "في هذا العصر الذي اشتدت فيه الحاجات نفتي بأن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس مقدمة على نافلة الحج والعمرة، وأكثر ثوابا منها، وهذا هو الذي اتفق عليه علماء الأمة، وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات".
اقرأ المزيد من الأخبار
أنور قرقاش

قرقاش يتغنى بمصر: قلب العالم العربي

اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن مصر هي قلب العالم العربي، مؤكدًا على وجود توافق تام في الرؤى بين البلدين. وأكد قرقاش، في تغريدة اليوم الثلاثاء، أن اجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، كان مثمرًا، لا سيما أن علاقات البلدين تمر بأزهى حالاتها. وتابع: "هناك توافق تام في الرؤى مع مصر.. فهي قلب العالم العربي، والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها.. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبًا".
سامح-شكري-وزير-الخارجية-ونظيره-الأردني-أيمن-الصفدي (1)

شكري ونظيره الأردني يبحثان التحديات الإقليمية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني أيمن الصفدي، للوقوف على آخر مستجدات مسار التعاون بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا آخر مستجدات مسار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، واستطلاع آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح شعبي مصر والأردن.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

شكري: السيسي وجه باستمرار جهود العمل مع السودان

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر لن تدخر جهدا في استمرار التواصل مع السودان، وتفعيل كافة آليات العمل المشترك، مشددا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بألا ندخر أي جهد لاستمرار العمل المشترك مع الأشقاء في السودان، لدعم العلاقات بين البلدين، مضيفا أن هناك إرادة سياسية من القيادة السياسية المصرية وعلى مستوى الشعب المصري لدعم العلاقات، لتظل دائما في خدمة مصالح الشعبين المشتركة، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله، عقب لقائه مع رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (1)

حمدوك: حريصون على تمكين العلاقات الأزلية مع مصر

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حرص حكومته على تمتين العلاقات الأزلية مع مصر، وذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري، في مقر رئاسة الوزراء في الخرطوم. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء عمر منيس، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن حمدوك استقبل شكري، في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إلى السودان، بعد أداء وزراء الحكومة القسم الدستوري، أمس الأحد، وأول يوم عمل للحكومة الجديدة، مضيفا: "نقل شكري، تحيات القيادة المصرية، وأعرب عن استعداد مصر الدائم لتفعيل آليات التعاون بين الجانبين، بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين والحكومتين".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org