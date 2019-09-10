شكري يستقبل نظيره الإماراتي: نتضامن معكم

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الإماراتي أنور قرقاش

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بقصر التحرير في القاهرة، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، لاستعراض سبل تعزيز العلاقات وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع تناول سبل تعزيز مجالات التعاون المُشترك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، وهو الأمر الذي تعكسه كثافة الزيارات الرسمية المتبادلة على كافة المستويات.

وأوضح حافظ أن شكري ثمن توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الجانبين في الارتقاء بمستوى علاقات التعاون بما يتناسب مع الروابط التاريخية التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، إذ جدد التأكيد على تضامن مصر مع دولة الإمارات الشقيقة. ومن جانبه، أعرب وزير الدولة الإماراتي عن حرص بلاده على تعزيز علاقاتها