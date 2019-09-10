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الراجحي: صناعة التمور جزء أصيل من الأمن الغذائي العربي

تحرير:أ.ش.أ ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
صناعة التمور
صناعة التمور
قال رئيس الاتحاد العربي لمنتجي ومصنعي التمور المهندس عبد الوهاب الراجحي إن الاتحاد يلعب دورا هاما في دعم هذه الصناعة، وهي جزء أصيل من الأمن الغذائي العربي ورمز للعطاء، ويجب دعمها على كافة الأصعدة. وأشاد الراجحي في كلمته خلال المؤتمر الأول للنهوض المستدام لقطاع التمور بمصر اليوم الثلاثاء، بجهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لإعطاء مجلس التمور الأهمية وتأسيس الاتحاد العربي للتمور، لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة والارتقاء بها، منوها بأن المؤتمر هو أول مؤتمر عربي يعقد لهذا الهدف، ووقع اختيار مصر لإقامته على أرضها لأنها المؤسسة وقلب الأمة العربية.
وقال، إن التمور من أحد المرتكزات الاقتصادية للدول المنتجة لها، وكان لتوافر التقنيات الحديثة وتحسين إدارة الإنتاج دور في التطوير النسبي لهذا القطاع، مؤكدا ضرورة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للنهوض به، والعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لدعمه وتعظيم دور الاتحاد.

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