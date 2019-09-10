أمين عمر حكمًا لمباراة المنتخب الأولمبي والسعودية

تحرير:أحمد بركات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

المنتخب الأولمبي

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم أمين عمر لإدارة مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره المنتخب السعودي، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال، ومحمد يوسف حكمًا رابعًا. يخوض الفراعنة المباراة الودية الثانية أمام السعودي، في اللقاء الذي يجمعهما في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، ضمن استعدادات الفريقين للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية والتي ستقام في طوكيو 2020.

وتعد هذه هي المواجهة الثانية بين الفريقين خلال 72 ساعة الماضية، حيث التقى المنتخبان مساء السبت الماضي على ملعب السويس الجديد، وانتهت بفوز أبناء الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف. وسجل رباعية الفراعنة، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أحمد فتوح، صلاح محسن، في المقابل سجل هدف الأخضر عبد الإله علي العمري. وأدى

وتعد هذه هي المواجهة الثانية بين الفريقين خلال 72 ساعة الماضية، حيث التقى المنتخبان مساء السبت الماضي على ملعب السويس الجديد، وانتهت بفوز أبناء الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف.



وسجل رباعية الفراعنة، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أحمد فتوح، صلاح محسن، في المقابل سجل هدف الأخضر عبد الإله علي العمري.



وأدى أمس الاثنين، المنتخب الوطني مرانًا خفيفًا، على ملعب «بتروسبورت»، وحرص شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على إيقاف المران أكثر من مرة، من أجل معالجة بعض الأخطاء فى المنطقة الدفاعية وحالة التوهان بين قلبى الدفاع، وطالب اللاعبين بضرورة التمركز الدفاعى وكيفية استخلاص الكرة دون ارتكاب أخطاء.

