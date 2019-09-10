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الحصول على غفوة مرتان في الأسبوع يقلل من مرض القلب

تغيير أسلوب الحياة مع اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة، بجانب الحصول على قدر كافٍ من النوم من أفضل ما يمكن أن تقوم به من أجل حياة صحية أكثر.
تحرير:إسراء سليمان ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
فوائد القيلولة
فوائد القيلولة
من الأشياء الهامة في حياتنا الحصول على قسط كافٍ من النوم بعد يوم عمل طويل، إذ ينصح العلماء بثمانية ساعات من النوم المتواصل، لكي تكون قادرًا على إنجاز أعمالك في اليوم التالي، على الجانب الآخر، أثبتت العديد من الدراسات إن قلة النوم ترتبط بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وبناء على ذلك، ليس النوم المتواصل ما يحتاجه الجسم، ولكن ينصح أيضًا بأخذ قيلولة بعد الظهر، حيث أثبت العلماء إنها تحمي الجسم من الأمراض وخاصة أمراض القلب، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".
اقترحت دراسة إن أخذ غفوة بعد الظهر مرتان في الأسبوع، يقلل من فرص الإصابة بالسكتات الدماغية أو النوبات القلبية، حيث كشف الباحثون إن الأشخاص الذين يأخذون عفوة في منتصف اليوم مرة أو مرتان في الأسبوع هم الأقل عرضة لخطورة الإصابة ببعض الأمراض بنسبة تصل إلى 50%، مقارنةً بمن لا يعرفون شيئًا عن الغفوة على الإطلاق
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امراض-الخريف-التي-تصيب-طفلك

استعدي للخريف بحماية طفلك من الأمراض الشائعة

المدارس على الأبواب كما أن التقلبات الجوية أصبحت واضحة بشكل كبير منذ أيام بسبب اقتراب فصل الخريف الذي يبدأ رسميا في 23 سبتمبر، ومن المعروف أن الكثير من الأمراض تنتشر خلال تغير الفصول، وبعضها يتفاقم ويكون معديا للغاية. يتميز فصل الخريف بالطقس الدافئ نهارا والبارد بشكل معتدل ليلا، ونظرا لفرق درجات الحرارة يوميا، فهناك بعض الأمراض التي يكون طفلك عرضة لها خلال فصل الخريف، وسيكون عليك التعرف عليها جيدا لحمايته، وذلك وفقا لما ذكره موقع Dr Lal PathLabs.
طقطقة-الرقبة

دراسة: طقطقة الرقبة قد تسبب السكتة الدماغية

عند جلوسك طويلا، قد تحتاج إلى طقطقة الرقبة من أجل الشعور بالمرونة بعد اتخاذك موضعا واحدا لفترة طويلة، ولكن المفاجأة أن تلك العادة أو هذا التصرف ينتج عنه مشكلات صحية قد تؤدي إلى الموت، على الرغم أنه يخفف من توترك. هناك بعض الحالات التي أصيبت بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة بشكل مستمر، فالصوت الذي يصدر من عنقك ينتج عن امتداد طفيف يؤدي إلى فصل مؤقت في سطح المفصل ويُكون فقاعة هوائية، ونتيجة لذلك فأنت عرضة لخطر تمزق صغير في البطانة الداخلية للشريان، مما يؤدي إلى تشكل جلطات دموية، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
تدلي-الجفون

تدلي الجفون قد يعكس مشكلة صحية.. كيف يتم علاجه؟

من الأمور الصعبة التي قد يمر بها أي شخص أن يستيقظ ويجد أن جفونه شكلها مختلف وليست كالسابق، ولا يعلم ما حدث له، وفي الغالب يكون مصابا بـ«تدلي الجفون» الذي ينتج عن حدوث صدمة أو التقدم في العمر أو وجود اضطرابات صحية، وفي حالة تأثر عين واحدة فإنه يسمى بـ«تدلي الجفون أحادي الجانب». قد يكون تدلي الجفون مؤقتا أو دائما، ومن الممكن أن يُصاب به الجنين عند ولادته، وفي تلك الحالة يسمى بـ"تدلي الجفون الخلقي"، واعتمادًا على شدة الحالة، يمكن للجفون العلوية المتدلية أن تسد الرؤية أو تقللها كثيرًا. وذلك وفقا لما ذكره موقع Health line.
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التخلص- من -آلام -الظهر -قبل -النوم

للتخلص من آلام الظهر في المساء.. استخدم كيس ثلج

آلام الظهر من الأشياء المزعجة التي تنتج عن الجلوس لمدة طويلة على المقعد لإنجاز الأعمال اليومية، ليس ذلك فقط، فإن ارتداء حذاء بكعب عالٍ لفترة طويلة، قد يؤدي إلى آلام الظهر المزمنة أيضا، ومن ثم فإن آلام الظهر لن تزعجك فقط في بداية اليوم، بل في الليل أيضًا. إذن، لكي تحظى بليلة نوم هادئة، عليك اتباع بعض الخطوات التي تساعدك في التخفيف من حدة الآلام؛ على سبيل المثال، النوم على الجانب الذي تشعر فيه بالراحة، مع وضع كريمات موضعية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health 24".
القيلولة-تؤدي-إلى-زهايمر

دراسة: الإفراط في القيلولة يؤدي إلى ألزهايمر

بعد يوم عمل طويل، نحتاج لقسط من الراحة لكي نستعيد نشاطنا مرة أخرى، من أجل إنجاز مزيد من المهام اليومية، وقد يلجأ البعض إلى أخذ قيلولة لعدة مرات في اليوم، لا شك أن القيلولة في منتصف اليوم من الأشياء الهامة لنوقف المخ عما يقوم به لساعة على الأقل، ولكن أثبتت العديد من الأبحاث أن الإفراط في القيلولة طوال اليوم خاصة في فترة النهار من المحتمل أن يؤدي إلى ألزهايمر على المدى البعيد، لذا عليك بالانتباه جيدًا لرروتينك اليومي من حيث تحديد عدد ساعات النوم، وذلك نقلًا عن "dailymail".
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