الحصول على غفوة مرتان في الأسبوع يقلل من مرض القلب

تغيير أسلوب الحياة مع اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة، بجانب الحصول على قدر كافٍ من النوم من أفضل ما يمكن أن تقوم به من أجل حياة صحية أكثر.

تحرير:إسراء سليمان ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

فوائد القيلولة

من الأشياء الهامة في حياتنا الحصول على قسط كافٍ من النوم بعد يوم عمل طويل، إذ ينصح العلماء بثمانية ساعات من النوم المتواصل، لكي تكون قادرًا على إنجاز أعمالك في اليوم التالي، على الجانب الآخر، أثبتت العديد من الدراسات إن قلة النوم ترتبط بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وبناء على ذلك، ليس النوم المتواصل ما يحتاجه الجسم، ولكن ينصح أيضًا بأخذ قيلولة بعد الظهر، حيث أثبت العلماء إنها تحمي الجسم من الأمراض وخاصة أمراض القلب، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".

اقترحت دراسة إن أخذ غفوة بعد الظهر مرتان في الأسبوع، يقلل من فرص الإصابة بالسكتات الدماغية أو النوبات القلبية، حيث كشف الباحثون إن الأشخاص الذين يأخذون عفوة في منتصف اليوم مرة أو مرتان في الأسبوع هم الأقل عرضة لخطورة الإصابة ببعض الأمراض بنسبة تصل إلى 50%، مقارنةً بمن لا يعرفون شيئًا عن الغفوة على الإطلاق