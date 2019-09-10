الحصول على غفوة مرتان في الأسبوع يقلل من مرض القلب

تغيير أسلوب الحياة مع اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة، بجانب الحصول على قدر كافٍ من النوم من أفضل ما يمكن أن تقوم به من أجل حياة صحية أكثر.
من الأشياء الهامة في حياتنا الحصول على قسط كافٍ من النوم بعد يوم عمل طويل، إذ ينصح العلماء بثمانية ساعات من النوم المتواصل، لكي تكون قادرًا على إنجاز أعمالك في اليوم التالي، على الجانب الآخر، أثبتت العديد من الدراسات إن قلة النوم ترتبط بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وبناء على ذلك، ليس النوم المتواصل ما يحتاجه الجسم، ولكن ينصح أيضًا بأخذ قيلولة بعد الظهر، حيث أثبت العلماء إنها تحمي الجسم من الأمراض وخاصة أمراض القلب، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".
اقترحت دراسة إن أخذ غفوة بعد الظهر مرتان في الأسبوع، يقلل من فرص الإصابة بالسكتات الدماغية أو النوبات القلبية، حيث كشف الباحثون إن الأشخاص الذين يأخذون عفوة في منتصف اليوم مرة أو مرتان في الأسبوع هم الأقل عرضة لخطورة الإصابة ببعض الأمراض بنسبة تصل إلى 50%، مقارنةً بمن لا يعرفون شيئًا عن الغفوة على الإطلاق
اقترحت دراسة إن أخذ غفوة بعد الظهر مرتان في الأسبوع، يقلل من فرص الإصابة بالسكتات الدماغية أو النوبات القلبية، حيث كشف الباحثون إن الأشخاص الذين يأخذون عفوة في منتصف اليوم مرة أو مرتان في الأسبوع هم الأقل عرضة لخطورة الإصابة ببعض الأمراض بنسبة تصل إلى 50%، مقارنةً بمن لا يعرفون شيئًا عن الغفوة على الإطلاق أي يكتفون فقط بالنوم لساعات طويلة، على الجانب الآخر، وضحت بعض الدراسات إن القيلولة لأكثر من مرتان في الأسبوع لا يكون لها فوائد على الإطلاق على صحة القلب، حيث ترفع قلة النوم من معدلات خطورة الإصابة بتصلب الشرايين، حيث تكونت نتيجة لتراكم اللوحات في شرايين الجسم، مما ينتج عنها تضييق وتصلب في الشرايين.
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قال العلماء إن القدر المناسب لإستعادة نشاط الجسم، هو الحصول على 8 ساعات في اليوم الواحد، إذ الغفوة أو القيلولة تعتبر من الآليات الجيدة لمساعدة الآخرين في الحصول على الساعات التي لم يحصل عليها في النوم المتواصل بالمساء، وللتأكد بشكل عملي، قام العماء بالبحث في بيانات 3.400 شخص تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 75 كمتوسط خلال خمس سنوات، كما قاموا بالنظر في العلاقة بين القيلولة المتكررة، ومتوسط مدة القيلولة، وخطورة السكتات الدماغية أو النوبات القلبية، كشفت النتائج إن خلال 5 سنوات، كانت توجد 155 حالة للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
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فالقيلولة مرة أو مرتان في الأسبوع مرتبطة بشكل كبير بتقليل خطورة الإصابة بالأمراض إلى النصف، مقارنة بهؤلاء الذين لم يحصلوا على غفوة على الإطلاق، كما قالت مؤلفة الدراسة نادين هاوسلر، إن الفريق الطبي يبحث عن العوامل المحتملة التي ربما تؤثر على الدراسة بشكل ملحوظ، على سبيل المثال العمر ومدة النوم أثناء الليل، إضافة إلى خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ضغط الدم المرتفع وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم، ولم يتغير ذلك بعد التخفيف من حدة الشعور بالنعاس الشديد أثناء النهار والاكتئاب والنوم بانتظام لمدة 6 ساعات على الأقل في الليلة، وذلك وفقًا لما صرحت به مؤلفة الدراسة نادين.
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وأضافت قائلة إن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا، ويتعرضون لتوقف النفس أثناء النوم، مازالوا عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية أو النوبات القلبية، عند الحصول على قيلولة متكررة، على الجانب الآخر، الذين يحصلون على غفوة متكررة خلال الأسبوع يتمتعون بحياة صحية، كما إن حياتهم مرتبة بشكل كبير أكثر من غيرهم، بينما من يحصلون على قيلولة كل يوم هم الأكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض.
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إذ تغيير أسلوب الحياة مع اتباع نظام غذائي صحي غني العناصر الغذائية الهامة، بجانب الحصول على قدر كافٍ من النوم من أفضل ما يمكن أن تقوم به من أجل حياة صحية أكثر خالية من الأمراض.
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