رئيس نابولي يرفع شعار التحدي أمام ليفربول

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

نابولي

طالب رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، لاعبي فريقه بمواجهة ليفربول بغضب شديد في أرض الملعب من أجل تحقيق الانتصار، وذلك عندما يتواجه الفريقان يوم 17 سبتمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقال دي لورينتيس، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "حين هزمنا ليفربول في مباراة ودية بنتيجة كبيرة (4-0)، لكنني لا أريد أن يمنحنا هذا راحة بال، علينا أن ندخل لأرض الملعب ونحن في حالة غضب كبيرة جدًا وتركيز شديد كما لو أننا نلعب مباراة الموسم، لأن كل مواجهة يجب أن تكون لقاء الموسم، وبهذه الطريقة يمكننا تحقيق أهدافنا".

وتطرق أوريليو دي لورينتيس للحديث عن خسارة نابولي في الجولة الماضية أمام يوفنتوس بنتيجة 4-3، في المواجهة التي شهدت تسجيل مدافع الفريق كاليدو كوليبالي هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة. ورأي دي لورينتيس أنه كان من الضروري استبعاد المدافع السنغالي من خوض تلك المواجهة، وذلك بسبب عدم جاهزيته لخوض

وتطرق أوريليو دي لورينتيس للحديث عن خسارة نابولي في الجولة الماضية أمام يوفنتوس بنتيجة 4-3، في المواجهة التي شهدت تسجيل مدافع الفريق كاليدو كوليبالي هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة.



ورأي دي لورينتيس أنه كان من الضروري استبعاد المدافع السنغالي من خوض تلك المواجهة، وذلك بسبب عدم جاهزيته لخوض تلك المباراة.



وفي هذا الشأن قال رئيس نابولي: "في بعض الأحيان لا يكون من الضروري احترام مستويات أهمية أعضاء الفريق، فإذا وصل أحد اللاعبين متأخرًا فيجب أن يترك مجالاً لمن هو أكثر جاهزية، لكن أيضًا من الصعب أن نترك الأفضل، ولهذا السبب لا يمكننا أن ننسب الأخطاء إلى أنشيلوتي