رياضة

رئيس نابولي يرفع شعار التحدي أمام ليفربول

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
نابولي
نابولي
طالب رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، لاعبي فريقه بمواجهة ليفربول بغضب شديد في أرض الملعب من أجل تحقيق الانتصار، وذلك عندما يتواجه الفريقان يوم 17 سبتمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقال دي لورينتيس، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "حين هزمنا ليفربول في مباراة ودية بنتيجة كبيرة (4-0)، لكنني لا أريد أن يمنحنا هذا راحة بال، علينا أن ندخل لأرض الملعب ونحن في حالة غضب كبيرة جدًا وتركيز شديد كما لو أننا نلعب مباراة الموسم، لأن كل مواجهة يجب أن تكون لقاء الموسم، وبهذه الطريقة يمكننا تحقيق أهدافنا".
وتطرق أوريليو دي لورينتيس للحديث عن خسارة نابولي في الجولة الماضية أمام يوفنتوس بنتيجة 4-3، في المواجهة التي شهدت تسجيل مدافع الفريق كاليدو كوليبالي هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة. ورأي دي لورينتيس أنه كان من الضروري استبعاد المدافع السنغالي من خوض تلك المواجهة، وذلك بسبب عدم جاهزيته لخوض
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تركى-والخطيب (2)

كيف أجبر تركي مجلس الخطيب على اعتزال السوشيال ميديا؟

يومًا بعد الآخر وساعة تلو الأُخرى، ومجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، عالق فى نفس الدائرة وهم يبدؤون يومهم بمتابعة أخبار «السوشيال ميديا»، وعلى الأغلب لا يرضون عنها، ثم ينتقلون لمحاولة تلبية رغبات جماهير النادى، التى كشفت عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، على طريقة برنامج «ما يطلبه المستمعون»، الذى كانت تقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور فى إذاعة الشرق الأوسط، وبالطبع لا يتم إرضاء الجماهير لأنه أمر ليس صعبًا بل مستحيل، ثم تدور الدائرة من جديد وتزداد الأمور سوءًا.
منتخب-مصر الأولمبي (2)

أمين عمر حكمًا لمباراة المنتخب الأولمبي والسعودية

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم أمين عمر لإدارة مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره المنتخب السعودي، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال، ومحمد يوسف حكمًا رابعًا. يخوض الفراعنة المباراة الودية الثانية أمام السعودي، في اللقاء الذي يجمعهما في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، ضمن استعدادات الفريقين للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية والتي ستقام في طوكيو 2020.
فان دايك

نجم ليفربول يدخل اهتمامات ريال مدريد

يرغب ريال مدريد في مواصلة تدعيم صفوفه من خلال التعاقد مع النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الريدز الموسم الماضي، وقيادته للفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وبحسب صحيفة "إكسبريس"، سيبذل ريال مدريد قصارى جهده، من أجل إقناع فان دايك بحمل قميص "الأبيض الملكي" قريباً، رغم إدراك ريال مدريد لرغبة المدافع الهولندي في البقاء مع ليفربول، والفوز معه بكل الألقاب الممكنة.
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محمد-صلاح (2)

صلاح يزين قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب عن قائمة ليفربول التي تستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، في رحلة الريدز للدفاع عن اللقب الذي توج به الفريق للمرة السادسة في تاريخه الموسم الماضي، بعد التغلب في المباراة النهائية على مواطنه توتنهام بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب أتلتيكو مدريد واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية، ويوجد ليفربول هذا الموسم في المجموعة الخامسة والتي تضم إلى جانبه كلا من نابولي الإيطالي وسالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.
كريستيانو-رونالدو (8)

رونالدو يوجه رسالة لجماهير أتلتيكو مدريد

يستعد أتلتيكو مدريد وجماهير ملعب واندا متروبوليتانو، لمواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد، عندما يتواجه أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في تكرار لصدام الفريقين في دور الـ16 الموسم الماضي، وحينها تكفل رونالدو بإقصاء الروخيبلانكوس بعد تسجيله الهاتريك في لقاء الإياب، بعد خسارة اليوفي ذهابًا بهدفين دون رد، وقال رونالدو عن تلك المواجهة المرتقبة: "أتمنى ألا تستفزني جماهير أتلتيكو بمناداتي بأمور غير رياضية مرة أخرى".
صور الحفل (1)

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري بين الريال وباريس

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عن مجموعة نارية لفريق برشلونة الإسباني، فيما يصطدم فريق ريال مدريد بباريس سان جيرمان الفرنسي، أما حامل اللقب فريق ليفربول الإنجليزي فقد وجد في مجموعة خامسة متوازنة رفقة نابولي الإيطالي، بينما وقع وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام مع بايرن ميونخ الألماني في المجموعة الثانية بجوار أولمبياكوس اليوناني، وريد ستار بلجراد البلغاري، وذلك بعد سحب قرعة المسابقة القارية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو بفرنسا.
محمد-صلاح (2)

قبل القرعة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.
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