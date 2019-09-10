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«المواطن يسأل والرئيس يجيب» في المؤتمر الوطني للشباب

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، فيديو، تعلن من خلاله بدء تلقي أسئلة المواطنين، من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، وظهر على الصفحة منشور أعلى الفيديو يقول: حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكنكم الآن أن تشاركوا السيد الرئيس تساؤلاتكم من خلال مبادرة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب سجل الآن، عبر الموقع الإلكتروني: www.askthepresident.net".
وعلى مدار عامين مضت حرص الرئيس، دوما على تلقي أسئلة الشباب والإجابة عليها، وتخصيص فقرة لهذا الأمر في كل مؤتمرات الشباب، التي تقام تحت رعايته، من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، وآخرها كان في المؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية يومي 30 و31 يوليو الماضي.من ناحية أخرى، أكد السيسي، اهتمام الدولة المتنامي
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شوقى-علام

مفتي الجمهورية: الانتحار حرام شرعا ومن الكبائر

قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع السماوية تدعو إلى حفظ النفس وحمايتها، وتحرم قتل النفس وإزهاق الروح أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، مضيفا أن الانتحار حرام شرعا لما ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي (صلى الله عليه وسلم) وإجماع المسلمين، حيث قال الله تعالى: ?ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما?.. وقال النبي (ومن قتلَ نفسه بِشيْء عذب بِه يوم القِيامةِ)، جاء ذلك في كلمة له، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، والذي يوافق 10 سبتمبر من كل عام.
تمرات

الراجحي: صناعة التمور جزء أصيل من الأمن الغذائي العربي

قال رئيس الاتحاد العربي لمنتجي ومصنعي التمور المهندس عبد الوهاب الراجحي إن الاتحاد يلعب دورا هاما في دعم هذه الصناعة، وهي جزء أصيل من الأمن الغذائي العربي ورمز للعطاء، ويجب دعمها على كافة الأصعدة. وأشاد الراجحي في كلمته خلال المؤتمر الأول للنهوض المستدام لقطاع التمور بمصر اليوم الثلاثاء، بجهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لإعطاء مجلس التمور الأهمية وتأسيس الاتحاد العربي للتمور، لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة والارتقاء بها، منوها بأن المؤتمر هو أول مؤتمر عربي يعقد لهذا الهدف، ووقع اختيار مصر لإقامته على أرضها لأنها المؤسسة وقلب الأمة العربية.
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شكري يستقبل نظيره الإماراتي: نتضامن معكم

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بقصر التحرير في القاهرة، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، لاستعراض سبل تعزيز العلاقات وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع تناول سبل تعزيز مجالات التعاون المُشترك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، وهو الأمر الذي تعكسه كثافة الزيارات الرسمية المتبادلة على كافة المستويات.
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الإفتاء: مساعدة المحتاجين أكثر ثوابا من الحج

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، سؤالا ورد إليها يقول: "هل مساعدة الفقراء والمحتاجين أَولى من نافلة الحج والعمرة؟"، وأجابت الدار بقولها: "في هذا العصر الذي اشتدت فيه الحاجات نفتي بأن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس مقدمة على نافلة الحج والعمرة، وأكثر ثوابا منها، وهذا هو الذي اتفق عليه علماء الأمة، وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات".
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عبد الفتاح السيسى (1)

استعدادا للتنفيذ.. السيسي يشدد على ضمان الأمان النووي بالضبعة

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل لاستكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، تمهيداً لدخول مشروع محطة الضبعة حيز التنفيذ الفعلي، مشددا على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي في جميع مراحل إنشاء المحطة، مؤكدا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين ويفي بمتطلبات الصناعة، فضلاً عن تنويع مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء.
مصر-القديمة-القاهرة-الفاطمية (2)

مدبولي: لا نهتم بالعاصمة الإدارية فقط.. وسنغير وجه القاهرة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مهتمة بتغيير وجه القاهرة القديمة وتطويرها وعودتها لرونقها وجمالها، وليست مهتمة فقط بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "نعمل على سرعة الانتهاء من إنشاء المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به، وكذا تطوير المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة والمناطق المحيطة بهما، ومنطقة سور مجرى العيون، والقاهرة الخديوية، وغيرها من مشروعات التطوير المختلفة"، جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة العليا المٌشكلة لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: تقنيات حديثة لتنفيذ الانتقال إلى العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، فضلاً عن تأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزاً معلوماتياً متطوراً يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم المطبقة عالميا، الأمر الذي يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب حديث وبسيط.
مصطفى-مدبولى

مدبولي: السيسي يتابع مشروع تطوير محور ترعة الطوارئ

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تطوير محور ترعة الطوارئ أحد أهم المشروعات التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك بعض التحديات التى يتم العمل على إزالتها لتسريع الخطى في تنفيذ هذا المشروع المهم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال تطوير محور الترعة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علاء مرزوق محافظ القليوبية، خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
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