«المواطن يسأل والرئيس يجيب» في المؤتمر الوطني للشباب

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، فيديو، تعلن من خلاله بدء تلقي أسئلة المواطنين، من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، وظهر على الصفحة منشور أعلى الفيديو يقول: حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكنكم الآن أن تشاركوا السيد الرئيس تساؤلاتكم من خلال مبادرة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب سجل الآن، عبر الموقع الإلكتروني: www.askthepresident.net".

وعلى مدار عامين مضت حرص الرئيس، دوما على تلقي أسئلة الشباب والإجابة عليها، وتخصيص فقرة لهذا الأمر في كل مؤتمرات الشباب، التي تقام تحت رعايته، من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، وآخرها كان في المؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية يومي 30 و31 يوليو الماضي.من ناحية أخرى، أكد السيسي، اهتمام الدولة المتنامي