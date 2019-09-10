الشرطة تتصدى لمروجي الكيف وحائزي السلاح في الجيزة

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

قوات الشرطة

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الاستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب المدير، عن ضبط 45 قضية بينها 43 اتجارا في المواد المخدرة وحالتي تعاطي بمضبوطات (1670 جرام حشيش- 720 جراما من مخدر الأستروكس- 1010 أقراص مخدرة- 381 جرام هيروين- 1000 جرام بانجو). في مجال الأسلحة

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب المدير، عن ضبط 45 قضية بينها 43 اتجارا في المواد المخدرة وحالتي تعاطي بمضبوطات (1670 جرام حشيش- 720 جراما من مخدر الأستروكس- 1010 أقراص مخدرة- 381 جرام هيروين- 1000 جرام بانجو).



في مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 21 متهما -18 منهم دفاع عن النفس- بحوزتهم 11 فرد خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" و5 طبنجات، وبندقية خرطوش وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.



تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وأحالها اللواء هشام فاروق حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.



