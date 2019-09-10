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التفوق التقني كلمة السر.. الصين تحسم الحرب التجارية

تملك الخوف الخبراء الإستراتيجيين في الولايات المتحدة الأمريكية، من أن الحرب التجارية مع الصين قد تتجه نحو الأخيرة في المستقبل القريب، وذلك مع التطوير التكنولوجي الواضح
تحرير:محمود نبيل ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
هواوي
هواوي
لم يستطع المحللون والخبراء المتابعون للحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، إخفاء قلقهم البالغ بشأن ما قد تذهب إليه الأمور في المستقبل القريب، خاصة في ظل سباق التطوير التكنولوجي القائم منذ عقود طويلة بين واشنطن وبكين. وبدا من الواضح أن الخوف الأكبر قد تملك الخبراء الأمريكيين، والذين ينظرون إلى النتائج المتوقعة من الدخول في هذا الصراع، وذلك من خلال مجموعة من الحسابات والتقديرات الخاصة بمدى سرعة التطور الصيني في المستقبل القريب ومدى انعكاس ذلك على التفوق الأمريكي في هذه المجالات.
وأشارت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إلى أن الصين تبدو في طريقها للفوز في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي بدا مثيرًا للقلق بالنسبة لواشنطن التي تولي اهتمامًا بالغًا باستمرار تفوق كياناتها التكنولوجية العملاقة على المستوى العالمي. وقال ديفيد روش، الخبير المتخصص في الإستراتيجية المستقلة
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بينهم حماس.. أمريكا تفرض عقوبات على 11 منظمة «إرهابية»

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي جديد بشأن فرض عقوبات على تنظيمات إرهابية، مضيفًا أن تلك العقوبات تؤكد على "قيادة ترامب الحاسمة في مكافحة الإرهاب العالمي"، موضحًا في مؤتمر صحفي، حضره وزير الخارجية مايك بومبيو، أن العقوبات الجديدة ستحدد هوية مرتكبي الإرهاب في جميع أنحاء العالم وتعاقبهم وتردعهم، مشيرًا إلى أنها تسمح للولايات المتحدة بـ«استهداف قادة الجماعات الإرهابية بشكل أفضل»، بحسب ما ذكرته س إن إن.
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ترامب يجبر مستشار الأمن القومي على الاستقالة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ مستشار الأمن القومي جون بولتون، أمس الإثنين، أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، مضيفًا في تغريدة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته»، وتابع قائلا: «سألت جون عن استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح، أشكر جون جزيل الشكر على خدمته التي قدمها، وسأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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الخوف من ترامب يدفع CIA لسحب أهم جاسوس لها بالكرملين

لم تسهم حالة التفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إنهاء أو خفض مستويات حرب المعلومات والجواسيس بين واشنطن وموسكو، وذلك على الرغم من التقارب الظاهري في العلاقات بين الزعيمين خلال العامين الماضيين. تناول التقارير الإعلامية الأمريكية لقصة جاسوس يعمل لصالح الولايات المتحدة في الكرملين، كان بمثابة أحدث علامات استمرار هذا النوع من الحرب بين البلدين، خاصة مع حساسية المنصب الذي كان يتقلده هذا الجاسوس داخل مقر الرئاسة الروسي.
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كلاكيت ثاني مرة.. اتهامات لترامب بالتربح من منصبه

لا تزال العديد من الملفات تؤرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مستوى السياسة الداخلية، وهو الأمر الذي قد يكون من الأمور التي يخشى أن تكون عائقا في سبيل فوزه بولاية أخرى في البيت الأبيض، خاصة في ظل الأزمات الأخيرة على المستوى السياسي. وتبقى دائمًا أزمات الرئيس الأمريكي الأخطر هي تلك التي تتعلق باستغلال إمكانياته ومشروعاته الاقتصادية من أجل الاستفادة من منصبه كرئيس للبلاد، وهو الأمر الذي يشمل التنسيق مع المؤسسات الفيدرالية والحكومية، بما في ذلك الجيش الأمريكي.
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هل يملك متظاهرو هونج كونج تأييدا شعبيا في الصين؟

بدا من الواضح أن أزمة إقليم هونج كونج لم تكن فقط ملفا مفتوحا للسياسة الخارجية الصينية، بل بات ظاهرًا أن لها جذورا وظهيرا شعبيا على الجبهة الأخرى، وهو ما قد يمثل أزمة جديدة في بكين، ما لم تتم السيطرة عليها بشكل نهائي في الفترة المقبلة. العديد من وسائل الإعلام الدولية ألقت الضوء على هذا التأييد الخفي في الصين لهونج كونج، مستندين إلى عدد من الوقائع التي أشارت بشكل رئيسي إلى أن بعض فئات الشعب الصيني قد تكون لهم آراء مغايرة لتلك التي تؤمن بها الحكومة في بكين.
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توقعات سلبية لجولة المفاوضات المنتظرة للحرب التجارية

تستعد الولايات المتحدة والصين للعودة إلى طاولة المفاوضات، وهو الأمري الذي كان له أثر إيجابي على مستوى أسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع، وذلك مع انتشار تقارير تؤكد اقتراب الجانبين من التوصل إلى هدنة تجارية محتملة بين أكبر اقتصادين في العالم. وعلى الرغم من حالة التفاؤل السائدة، فإن الاحتفال المبكر قد يبدو سابقا لأوانه، وخاصة أنه لا يزال هناك العديد من البنود موضع الاختلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو الأمر الذي قد يشير إلى مزيد من الصعوبات التي قد تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي أو هدنة بين البلدين.
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قانون الاستثمار رهان الصين لإنهاء الصراع مع ترامب

باتت الصين على يقين كامل بأنها نفذت كل ما بوسعها من أجل إنهاء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كان لها انعكاسات مباشرة، سواء على اقتصاد البلدين أو الوضع المالي في العالم، والذي تأثر بشدة بالعلاقات المتوترة بين البلدين. وتعتقد الصين في الوقت الحالي أن الأمر الآن باتا متروكا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومدى رغبته في إنهاء الصراع التجاري بين البلدين، والذي بدأه منذ ما يزيد عن عام ونصف، في محاولة لضبط الميزان التجاري مع الصين، والذي يصب في صالح بكين بشكل كبير.
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هل غيرت الصين استراتيجيتها في الحرب التجارية؟

أظهرت الصين ما يمكن اعتباره حرصًا من جانبها على التوصل إلى حل نهائي وتسوية مرضية للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، والتي باتت مصدر قلق للأسواق العالمية المختلفة، والصينية والأمريكية على وجه الخصوص، وفي أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة جديدة من التعريفات الجمركية الأسبوع الماضي، كان من المتوقع أن يشتعل غضب صيني جديد يجعلها ترد على هذا القرار بآخر مماثل يكتب فصلًا جديدًا من الصراع التجاري والاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
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