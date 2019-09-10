التفوق التقني كلمة السر.. الصين تحسم الحرب التجارية

تملك الخوف الخبراء الإستراتيجيين في الولايات المتحدة الأمريكية، من أن الحرب التجارية مع الصين قد تتجه نحو الأخيرة في المستقبل القريب، وذلك مع التطوير التكنولوجي الواضح
لم يستطع المحللون والخبراء المتابعون للحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، إخفاء قلقهم البالغ بشأن ما قد تذهب إليه الأمور في المستقبل القريب، خاصة في ظل سباق التطوير التكنولوجي القائم منذ عقود طويلة بين واشنطن وبكين. وبدا من الواضح أن الخوف الأكبر قد تملك الخبراء الأمريكيين، والذين ينظرون إلى النتائج المتوقعة من الدخول في هذا الصراع، وذلك من خلال مجموعة من الحسابات والتقديرات الخاصة بمدى سرعة التطور الصيني في المستقبل القريب ومدى انعكاس ذلك على التفوق الأمريكي في هذه المجالات.
وأشارت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إلى أن الصين تبدو في طريقها للفوز في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي بدا مثيرًا للقلق بالنسبة لواشنطن التي تولي اهتمامًا بالغًا باستمرار تفوق كياناتها التكنولوجية العملاقة على المستوى العالمي.
وقال ديفيد روش، الخبير المتخصص في الإستراتيجية المستقلة
وأشارت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إلى أن الصين تبدو في طريقها للفوز في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي بدا مثيرًا للقلق بالنسبة لواشنطن التي تولي اهتمامًا بالغًا باستمرار تفوق كياناتها التكنولوجية العملاقة على المستوى العالمي.
وقال ديفيد روش، الخبير المتخصص في الإستراتيجية المستقلة والعالمية للشبكة الأمريكية: "لن تثق الصين في الولايات المتحدة مرة أخرى، وستحقق استقلالها التكنولوجي في غضون سبع سنوات"، مشيرًا إلى أن بكين قد تكون الآن في طريقها للفوز.
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وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن هذا الشعور قد يرجع في الأساس، إلى أن الصين تعتمد تقليديًا على الموردين الأمريكيين للمكونات التقنية الرئيسية مثل الشرائح الإلكترونية والبرمجيات، فضلًا عن أجهزة المودم والمحركات النفاثة، لكن التطورات الأخيرة في الحرب التجارية الطويلة بين البلدين قد تسببت في توتر هذه العلاقات وتضررت الشركات من كلا الجانبين.
وفي مايو الماضي، تم إدراج شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا في قائمة سوداء بالولايات المتحدة، مما يمنع الشركة من شراء شرائح إلكترونية وبرامج أمريكية الصنع إلا إذا حصلوا على إذن للقيام بذلك، وهو الأمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي حال نجاحها في توفير البديل، خاصة وأن بعض شبكات المحمول الأمريكية تستخدم معدات الشركة الصينية، كما أن بعض الشركات في الولايات المتحدة، أعربت عن قلقها من تأثر إيراداتها بهذا القرار.
وقالت الشبكة الأمريكية، إن الأمر لا يتعلق بالتجارة فقط بقدر تأثيره على التكنولوجيا، مؤكدة أنه يمس التدفق الحر للأفكار.
وأشار روش إلى تغير مفاهيم الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إذ أكد أنه يتحول من تدفق الأفكار إلى الأفراد، مشيرًا إلى أن ذلك ما يجعله صراع واسع ومستقل عن أي مواجهة سياسية أو اقتصادية بين البلدين.
وتوقع روش أن نهاية الحرب التجارية ليست في الأفق، على الرغم من أنه من المقرر استئناف المحادثات في أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن السبب في ذلك هو أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تتعلق بالتجارة وحدها.
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ووسط هذه التوترات، تفيد التقارير بأن الصين تقوم بمسح لشركات التكنولوجيا لديها لقياس مدى تعاملها مع الموردين الأمريكيين، وكذلك تعزيز التنمية في صناعة التكنولوجيا الخاصة بها.
على سبيل المثال، تقوم بتطوير صناعة الشرائح الإلكترونية الخاصة بها، وذلك في إطار مبادرة صنع في الصين 2025 التي تقودها الحكومة، والتي تهدف البلاد من ورائها إلى إنتاج 40% من أشباه الموصلات بحلول عام 2020، و70% بحلول عام 2025.
وفي الوقت الحالي، يتم إنتاج 16% فقط من أشباه الموصلات المستخدمة في الصين محليًا، وفقا لتقرير صدر في شهر فبراير الماضي من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، نصفها فقط من صنع الشركات الصينية العاملة في هذا المجال.