التفوق التقني كلمة السر.. الصين تحسم الحرب التجارية

تملك الخوف الخبراء الإستراتيجيين في الولايات المتحدة الأمريكية، من أن الحرب التجارية مع الصين قد تتجه نحو الأخيرة في المستقبل القريب، وذلك مع التطوير التكنولوجي الواضح

تحرير:محمود نبيل ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

هواوي

لم يستطع المحللون والخبراء المتابعون للحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، إخفاء قلقهم البالغ بشأن ما قد تذهب إليه الأمور في المستقبل القريب، خاصة في ظل سباق التطوير التكنولوجي القائم منذ عقود طويلة بين واشنطن وبكين. وبدا من الواضح أن الخوف الأكبر قد تملك الخبراء الأمريكيين، والذين ينظرون إلى النتائج المتوقعة من الدخول في هذا الصراع، وذلك من خلال مجموعة من الحسابات والتقديرات الخاصة بمدى سرعة التطور الصيني في المستقبل القريب ومدى انعكاس ذلك على التفوق الأمريكي في هذه المجالات.

وأشارت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إلى أن الصين تبدو في طريقها للفوز في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي بدا مثيرًا للقلق بالنسبة لواشنطن التي تولي اهتمامًا بالغًا باستمرار تفوق كياناتها التكنولوجية العملاقة على المستوى العالمي. وقال ديفيد روش، الخبير المتخصص في الإستراتيجية المستقلة