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استبدال البطاقات الحكومية الإلكترونية بـ«ميزة» مجانا

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
بطاقة ميزة
بطاقة ميزة
بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الحالى، إجراءات استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بكروت ميزة المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية، التى تتيح لهم خدمات إضافية تتمثل فى السحب النقدى من ماكينات ATM، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية POS.
وأوضحت وزارة المالية أن البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، هى: بنوك مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي، وقطر الوطني. وقال محمد عبد الرحمن مدير سياسات نظم
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بيان- إعلامي (1)

إنشاء مركز تدريب مشترك للمصرية للاتصالات وإريكسون

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية للتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة إريكسون لإنشاء مركز تدريب مشترك ومعمل للابتكار لتوفير تكنولوجيا وبيئة عمل جاذبة للشباب في مجال الإبداع التكنولوجي؛ وذلك بحضور يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة؛ حيث تهدف الاتفاقية إلى تهيئة البيئة المناسبة لبحث وتطبيق الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مجال علم الروبوتات، بجانب تقديم ندوات لتوعية وإثراء المعرفة لدى الشباب فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي مع إقامة ورش عمل لهم لاعتمادهم لاحقاً كمدربين بالمختبر.
سلع-استهلاكية

سجل أدنى مستوى منذ عام 2013.. التضخم في مصر إلى أين؟

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.7% خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما سجل معدل التضخم السنوى الأساسي نحو 6.4% خلال شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر مايو السابق عليه، ويقاس معدل التضخم من قِبَل جهاز الإحصاء باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1- 28 من كل شهر.
البنك-المركزى-المصرى

المركزي: انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 4.9%

أعلن البنك المركزى اليوم، الثلاثاء، عن انخفاض معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى إلى 4.9% خلال شهر أغسطس الماضى، فى مقابل نحو 5.9% خلال شهر يوليو 2019. ولا يتضمن التضخم الأساسى سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كل السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة والتى يكون الطلب والعرض عليها كثيرا. بينما سجل الرقم القياسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي معدلا شهريا سالبا بلغ نحو 0.4% خلال شهر أغسطس الماضي، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 7.5%، فى مقابل نحو 8.7% خلال شهر يوليو 2019.
الريال-والدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.49 جنيه للبيع، و16.39 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء.
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الريال-والدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.49 جنيه للبيع، و16.39 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء.
دولار

الدولار ينخفض لأدنى مستوى له أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.52 جنيه للبيع، و16.42 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء.
تعاملات بنكية (1)

بعد خفضها| أسعار الفائدة الجديدة على الودائع بالبنوك

قرر عدد من البنوك الحكومية والعاملة في مصر خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية والمتمثلة في شهادات الادخار وحسابات التوفير والودائع، وذلك عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، ليصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. وتوقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية، تراجع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 13% نهاية العام الجاري، على أن يصل إلى 10.75% بنهاية العام المقبل (2020)، بينما ترى وحدة بحوث «بلتون» أن هناك مجالا لخفض آخر بنسبة 100 نقطة أساس خلال الأربعة أشهر المقبلة.
دولارات

الدولار يتراجع أمام الجنيه في بداية تعاملات الأسبوع

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وبلغ متوسط سعر الشراء نحو 16.44 جنيه، ونحو 16.54 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وسجل أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، والمصرف العربي الدولي نحو 16.52 جنيه للبيع، و16.42 جنيه للشراء، بينما سجل أعلى سعر للدولار في كل من بنك عودة، وبنك المشرق نحو 16.55 جنيه للبيع، و16.45 جنيه للشراء.
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