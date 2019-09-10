استبدال البطاقات الحكومية الإلكترونية بـ«ميزة» مجانا

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

بطاقة ميزة

بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الحالى، إجراءات استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بكروت ميزة المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية، التى تتيح لهم خدمات إضافية تتمثل فى السحب النقدى من ماكينات ATM، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية POS.

وأوضحت وزارة المالية أن البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، هى: بنوك مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي، وقطر الوطني. وقال محمد عبد الرحمن مدير سياسات نظم