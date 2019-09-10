تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «سندس»

تحرير:أحمد الزغبي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

الطفلة سندس

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وحيد صبري وعضوية المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، تأجيل أولى جلسات محاكمة سائق "توك توك" وشقيقته إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات في الواقعة لقيامهم بقتل الطفلة سندس 6 سنوات وسرقة قرطها الذهبي وإلقائها من الدور السادس. تعود الواقعة في القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.

وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة مينا البصل، أن وراء ارتكاب الواقعة "ع. ر. س" 19 عامًا" سائق "توك توك"، وشقيقته "ع. ر. س" 21 عامًا ربة منزل. وتبين أنه حال تواجد المجني عليها "س. أ. م" 6 سنوات للعب مع الأطفال أسفل العقار محل سكنها، قام المتهم الأول باستدراج المجني عليها بحجة أن والدتها متواجدة أعلى سطح العقار