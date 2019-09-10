جريمة

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «سندس»

تحرير:أحمد الزغبي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
الطفلة سندس
الطفلة سندس
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وحيد صبري وعضوية المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، تأجيل أولى جلسات محاكمة سائق "توك توك" وشقيقته إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات في الواقعة لقيامهم بقتل الطفلة سندس 6 سنوات وسرقة قرطها الذهبي وإلقائها من الدور السادس. تعود الواقعة في القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة مينا البصل، أن وراء ارتكاب الواقعة "ع. ر. س" 19 عامًا" سائق "توك توك"، وشقيقته "ع. ر. س" 21 عامًا ربة منزل. وتبين أنه حال تواجد المجني عليها "س. أ. م" 6 سنوات للعب مع الأطفال أسفل العقار محل سكنها، قام المتهم الأول باستدراج المجني عليها بحجة أن والدتها متواجدة أعلى سطح العقار
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8 سيارات إطفاء تكافح نيران مطعم شهير في الدقي

اندلع حريق هائل في مطعم شهير بشارع البطل أحمد عبد العزيز في حي الدقي، اليوم الثلاثاء، مما آثار حالة من الخوف بين مرتادي الطعم والمارة أيضا، لاسيما تصاعد الادخنة بشكل كثيف، وغطت سحابة سوداء سماء المنطقة، البادية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغ من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق هائل في مطعم بدائرة قسم شرطة الدقي، وأخطر اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، الذي وجه بسرعة انتقال سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.
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الشرطة تتصدى لمروجي الكيف وحائزي السلاح في الجيزة

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الاستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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أمن الجيزة يدعم السياحة بحملة مكبرة في الأهرامات

أعدت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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مباحث التموين تداهم 11 منشأة مخالفة في الجيزة

يشنه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مستمرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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محكمة-ارشفية

تأجيل أولى جلسات محاكمة شقيقين قتلا محامِ في شبرا

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة جنايات برئاسة المستشار هانى مطاوع، تأجيل أولى جلسات محاكمة شقيقين متهمين بقتل محامٍ وإصابة آخر، أثناء قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى فقام المتهمين بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات وطلب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية. وكان مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بوجود حالة وفاة وإصابة محامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
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انقلاب سيارة مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية

أصيب مستشار بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية، على أثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
محكمة-ارشفية

السجن 15 عاما لجواهرجي لحيازته 50 طربة حشيش

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبد الحميد مصطفى هندي، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، بالسجن 15 عاما، على المدعو "ن. ع. س." صاحب محل ذهب وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش.. وتعود الواقعة في القضية رقم 4358 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة كلي برقم 534 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
الطفلة-سندس

الإسكندرية تنتظر القصاص العادل من قتلة الطفلة سندس

ما زالت قضية الطفلة "سندس" التى قُتلت على يد شقيقين بغرض سرقة قرطها الذهبي تحتل مقدمة القضايا التي تشغل الرأي العام فى مدينة الإسكندرية، انتظارًا للقصاص العادل من المتهمين الذين ارتكبوا الجريمة بكل وحشية دون مراعاة لتوسلاتها وطفولتها البريئة من أجل بضعة جنيهات محدودة، حيث قررت نيابة مينا البصل إحالة قاتليها وهما كل من علاء. ر. س، "سائق توك توك" وعلا "شقيقته" إلى محكمة الجنايات برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، لاتهامهما بقتل الطفلة في القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل.
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