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أذناب العصابة.. «الدفاع الجزائرية» تهاجم المعارضة

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
قائد الجيش الجزائري
قائد الجيش الجزائري
وجهت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، اتهامًا لما أسمتهم بـ"أذناب العصابة" من "أحزاب مرفوضة شعبيًا وأقلام مأجورة والقنوات المشبوهة، بالتحامل على المؤسسة العسكرية". وأكدت وزارة الدفاع في بيان لـ"مجلة الجيش"، أن الأحزاب المرفوضة شعبيًا لا هم لها دومًا سوى الانتقاد والعويل، وفقا لـ"رويترز". وقالت الوزارة: إن "رموز نظام بوتفليقة يتحاملون على المؤسسة العسكرية، مستنكرة الطريقة التي كان يٌختار بها رؤساء الجزائر منذ استقلال البلاد عام 1962، قائلة: "عهد صناعة الرؤساء والإملاءات ولى بدون رجعة".
وفسر مراقبون حديث وزارة الدفاع الجزائرية للمرة الأولى عن "ملف صناعة رؤساء الجزائر" الذي كان من بين المواضيع الممنوعة من التداول سياسيًا وإعلاميًا، إلى الضربات التي تلقتها الدولة العميقة، خاصة بعد سجن رئيس جهاز المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد مدين، المشهور باسم "صانع الرؤساء". وفيما يتعلق بـ"الإملاءات"،
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الاحتفال -بيوم -عاشوراء

31 قتيلًا و75 مصابًا خلال احتفالات عاشوراء بالعراق

قتل نحو 31 شخصًا، وأصيب 75 آخرون، جراء حوادث تدافع واختناق أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء، جنوب العاصمة بغداد، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في بيان: إن "31 شخصا استشهدوا وأصيب 75 آخرين في الحادث"، مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة لا تعد نهائية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت مصادر داخل العتبة الحسينية في كربلاء، أن العشرات من القتلى والجرحى سقطوا أثناء الدخول إلى مرقد الإمام الحسين، بسبب التدافع الذي حصل أثناء دخولهم لمرقد الإمام الحسين".
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

السودان يُعلن موقفه من التطبيع مع إسرائيل

كشفت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، اليوم الثلاثلاء، عن موقف البلاد خلال الوقت الحالي من تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وقالت أسماء في مقابلة تلفزيونية: إن "الوقت غير مناسب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل الآن"، مضيفة، أن العلاقات مع إسرائيل في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية مستبعدة.. نحن في مشاكل ولا يمكن فتح باب للخلافات، والعلاقات على الأقل في الوقت الحاضر لن تكون ذي أهمية"، ولن يكون هناك أي تطبيع، وفقًا لـ"سبوتنيك".
أنور قرقاش

قرقاش يتغنى بمصر: قلب العالم العربي

اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن مصر هي قلب العالم العربي، مؤكدًا على وجود توافق تام في الرؤى بين البلدين. وأكد قرقاش، في تغريدة اليوم الثلاثاء، أن اجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، كان مثمرًا، لا سيما أن علاقات البلدين تمر بأزهى حالاتها. وتابع: "هناك توافق تام في الرؤى مع مصر.. فهي قلب العالم العربي، والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها.. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبًا".
الجيش العراقي

العراق يطلق عملية «التراب الأسود» في صلاح الدين

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية التراب الأسود العسكرية، بمشاركة قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي. وأوضح الجهاز، أن العملية تستهدف مواقع تنظيم داعش في منطقة "كنعوص" في محافظة صلاح الدين، ومطاردة فلوله المتخفين داخل القرى الصغيرة. كانت هجمات منفصلة شهدها العراق، السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل 4 بينهم مدني، فيما لم يعلن تنظيم "داعش" الغرهابي مسؤوليته عن الهجوم. يُذكر أن العراق، أعلن في ديسمبر 2017، النصر على التنظيم الإرهابي، لكنه تحول منذ ذلك الحين إلى هجمات الكر والفر بهدف تقويض حكومة بغداد.
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الجزائريون

هل يختار الجزائريون رئيسهم قبل نهاية العام؟

سادت حالة من الانقسام بين الشعب الجزائري بعد دعوة قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية للانعقاد قبل 15 سبتمبر الجاري، وبموجب القانون الذي ينص على دعوة الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي قبل 90 يومًا من موعد الاقتراع، فإنه من المفترض أن تجرى الانتخابات منتصف ديسمبر، حسب ما تنص عليه المادة 25 من قانون الانتخابات. وقال قايد صالح إنه من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة وتعكس مطلبا شعبيا ملحا.
قايد-صالح

رئيس الأركان الجزائري يدعو لانتخابات رئاسية عاجلة

دعا رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع، الفريق قايد صالح، اليوم الإثنين، إلى انتخابات رئاسية شفافة في أقرب وقت، وفقا لما ذكرته قناة النهار الجزائرية. وقال الفريق قايد صالح: "إن المرحلة تتطلب التحلي بالحكمة والرؤية والصبر"، مشيرا إلى أن مقاربتهم ترتكز على ترجيح الشرعية الدستورية، مشيدا بجهود هيئة الوساطة والحوار. جاء ذلك خلال لقاء الفريق صالح بإطارات وأفراد الواجهة البحرية الغربية، إذ جدد التذكير بالمواقف الثابتة للجيش الوطني الشعبي بخصوص الوضع الذي تعيشه البلاد، خاصة ما تعلق منها بضرورة التمسك بالخيار الدستوري.
مريم-مرداسي-وزيرة-الثقافة-الجزائرية (2)

استقالة وزيرة ثقافة الجزائر بعد مصرع 5 في حادث تدافع

ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، اليوم، السبت، أن مريم مرداسي، وزيرة الثقافة الجزائرية قدمت استقالتها اليوم من منصبها إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي قبلها. يأتي ذلك على خلفية مصرع خمسة من الشباب، وإصابة العشرات في حادث التدافع الذي وقع بحفلة مغني "الراب" سولكينج، الذي أقيم مساء، الخميس، الماضي باستاد "20 أغسطس" في (الجزائر) العاصمة، كان ينظمه "الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" التابع لوزارة الثقافة. وأظهرت لقطات فيديو، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مسعفين يحملون شخصاً على نقالة يُعتقد أنه أحد ضحايا التدافع.
محكمة-ارشفية

وزير العدل الجزائري أمام القضاء بتهم فساد

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، مثول وزير العدل الأسبق الطيب لوح أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، للتحقيق معه في قضايا فساد. ووفقا لـ"رويترز"، فقد فتح ديوان مكافحة الفساد في وقت سابق تحقيقا ضد الطيب لوح، تنفيذا لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وقد أعلن حينها منع الوزير من السفر. وتجري عمليات توقيف وتحقيقات في الجزائر لمحاسبة مسؤولين حاليين وسابقين كبار، إلى جانب مليارديرات من العيار الثقيل، في إطار عملية موسعة لمكافحة الفساد.
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