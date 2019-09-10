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مفتي الجمهورية: الانتحار حرام شرعا ومن الكبائر

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
مفتي الجمهورية شوقي علام
مفتي الجمهورية شوقي علام
قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع السماوية تدعو إلى حفظ النفس وحمايتها، وتحرم قتل النفس وإزهاق الروح أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، مضيفا أن الانتحار حرام شرعا لما ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي (صلى الله عليه وسلم) وإجماع المسلمين، حيث قال الله تعالى: ?ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما?.. وقال النبي (ومن قتلَ نفسه بِشيْء عذب بِه يوم القِيامةِ)، جاء ذلك في كلمة له، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، والذي يوافق 10 سبتمبر من كل عام.
وذكر علام: "لم يقتصر الأمر على التحذير من قتل النفس فقط، بل حرم الله تعالى كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا، مشددا على أن الانتحار من كبائر الذنوب، وهو حكم ثابت في الكتاب والسنة، وأجمع المسلمون قاطبة على ذلك".وأوضح أن المحافظة على النفس مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، كما تدعو الشريعة
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«المواطن يسأل والرئيس يجيب» في المؤتمر الوطني للشباب

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، فيديو، تعلن من خلاله بدء تلقي أسئلة المواطنين، من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، وظهر على الصفحة منشور أعلى الفيديو يقول: حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكنكم الآن أن تشاركوا السيد الرئيس تساؤلاتكم من خلال مبادرة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب سجل الآن، عبر الموقع الإلكتروني: www.askthepresident.net".
تمرات

الراجحي: صناعة التمور جزء أصيل من الأمن الغذائي العربي

قال رئيس الاتحاد العربي لمنتجي ومصنعي التمور المهندس عبد الوهاب الراجحي إن الاتحاد يلعب دورا هاما في دعم هذه الصناعة، وهي جزء أصيل من الأمن الغذائي العربي ورمز للعطاء، ويجب دعمها على كافة الأصعدة. وأشاد الراجحي في كلمته خلال المؤتمر الأول للنهوض المستدام لقطاع التمور بمصر اليوم الثلاثاء، بجهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لإعطاء مجلس التمور الأهمية وتأسيس الاتحاد العربي للتمور، لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة والارتقاء بها، منوها بأن المؤتمر هو أول مؤتمر عربي يعقد لهذا الهدف، ووقع اختيار مصر لإقامته على أرضها لأنها المؤسسة وقلب الأمة العربية.
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شكري يستقبل نظيره الإماراتي: نتضامن معكم

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بقصر التحرير في القاهرة، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، لاستعراض سبل تعزيز العلاقات وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع تناول سبل تعزيز مجالات التعاون المُشترك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، وهو الأمر الذي تعكسه كثافة الزيارات الرسمية المتبادلة على كافة المستويات.
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الإفتاء: مساعدة المحتاجين أكثر ثوابا من الحج

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، سؤالا ورد إليها يقول: "هل مساعدة الفقراء والمحتاجين أَولى من نافلة الحج والعمرة؟"، وأجابت الدار بقولها: "في هذا العصر الذي اشتدت فيه الحاجات نفتي بأن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس مقدمة على نافلة الحج والعمرة، وأكثر ثوابا منها، وهذا هو الذي اتفق عليه علماء الأمة، وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات".
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الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

المفتي: «داعش» أفسد في الأرض فطوبى لمن قتلهم (فيديو)

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن تنظيم «داعش» الإرهابى ارتكب جميع المنكرات. وأضاف مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «ما فعله داعش إفساد فى الأرض ما بعده إفساد، وينبغى أن يواجه مواجهة شاملة وعامة على مستوى العالم، ولعل مصر عندما حذرت من الفكر الإرهابى كانت محقة كل الحق، وعندما دعت دول العالم إلى التكاتف والتناصر لاجتثاث هذه الخلايا السرطانية التى نبتت فى جسد هذا العالم كانت محقة، ولعل العالم الآن يدرك الحقيقة ويدرك قيمة ما قالته مصر وما كانت تدعو إليه».
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: المسجد المبني على أرض الدولة يُزال

بيَّن الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، حكم بناء المساجد على أراضى الدولة، وحكم إزالة المساجد التى تعترض المنفعة العامة كتمهيد الطرق أو إنشاء محور جديد. وقال مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «فى عام 2017 بدأت فكرة محور المحمودية، والدراسات تقول إنه طريق له من المنافع العديدة ما لا يمكن أن تحصيه فى موقع، لكن المتخصصون يقولون إن هذا طريق محورى وجوهرى ويزيل الكثير من العناء عن الناس».
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

شوقي علام: هذه شهادة الرسول عن مصر وأهلها

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، صحة الحديث الذى ورد عن جنود مصر بأنهم خير أجناد الأرض. وقال مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «العناية الإلهية ملازمة لمصر، وما ورد عن خير أجناد الأرض حديث صحيح، أثبتنا صحته، وهناك بحث مستفيض فى دار الإفتاء المصرية منشور على شبكة المعلومات فى الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية، أحد الناس بيسألنا وبيقول والله هناك بعض من يشككون فى هذا الحديث فما رأيكم، قلنا والله إحنا هندرس المسألة ودرسناها فعلا».
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: الإرهابيون هم خوارج العصر (فيديو)

أيد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، من يصفون الجماعات الإرهابية بخوارج العصر. وقال مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «المعايير التى وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم فى وصفه للخوارج الذين سيخرجون فى زمن بعد وفاته تنطبق على كل من يتبنى هذه الأفكار». وأوضح المفتى أن النبى صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحدهم وقال له اعدل يا محمد، قال له ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، وكانت الكلمة لها وقع خطير على الصحابة، فهم بعضهم أن يقتل هذا الرجل من شدة الغضب، لكن الرسول أمره بألا يفعل.
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