المركزي: انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 4.9%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

البنك المركزي

أعلن البنك المركزى اليوم، الثلاثاء، عن انخفاض معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى إلى 4.9% خلال شهر أغسطس الماضى، فى مقابل نحو 5.9% خلال شهر يوليو 2019. ولا يتضمن التضخم الأساسى سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كل السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة والتى يكون الطلب والعرض عليها كثيرا. بينما سجل الرقم القياسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي معدلا شهريا سالبا بلغ نحو 0.4% خلال شهر أغسطس الماضي، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 7.5%، فى مقابل نحو 8.7% خلال شهر يوليو 2019.

ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو 2019، وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 314.8 نقطة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساسي سنوي فقد تراجع معدل التضخم خلال أغسطس 2019 مسجلا نحو 6.7%، في مقابل نحو 13.6% خلال نفس الشهر من العام