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المركزي: انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 4.9%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
البنك المركزي
البنك المركزي
أعلن البنك المركزى اليوم، الثلاثاء، عن انخفاض معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى إلى 4.9% خلال شهر أغسطس الماضى، فى مقابل نحو 5.9% خلال شهر يوليو 2019. ولا يتضمن التضخم الأساسى سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كل السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة والتى يكون الطلب والعرض عليها كثيرا. بينما سجل الرقم القياسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي معدلا شهريا سالبا بلغ نحو 0.4% خلال شهر أغسطس الماضي، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 7.5%، فى مقابل نحو 8.7% خلال شهر يوليو 2019.
ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو 2019، وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 314.8 نقطة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساسي سنوي فقد تراجع معدل التضخم خلال أغسطس 2019 مسجلا نحو 6.7%، في مقابل نحو 13.6% خلال نفس الشهر من العام
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بيان- إعلامي (1)

إنشاء مركز تدريب مشترك للمصرية للاتصالات وإريكسون

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية للتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة إريكسون لإنشاء مركز تدريب مشترك ومعمل للابتكار لتوفير تكنولوجيا وبيئة عمل جاذبة للشباب في مجال الإبداع التكنولوجي؛ وذلك بحضور يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة؛ حيث تهدف الاتفاقية إلى تهيئة البيئة المناسبة لبحث وتطبيق الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مجال علم الروبوتات، بجانب تقديم ندوات لتوعية وإثراء المعرفة لدى الشباب فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي مع إقامة ورش عمل لهم لاعتمادهم لاحقاً كمدربين بالمختبر.
سلع-استهلاكية

سجل أدنى مستوى منذ عام 2013.. التضخم في مصر إلى أين؟

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.7% خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما سجل معدل التضخم السنوى الأساسي نحو 6.4% خلال شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر مايو السابق عليه، ويقاس معدل التضخم من قِبَل جهاز الإحصاء باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1- 28 من كل شهر.
بطاقة-ميزة

استبدال البطاقات الحكومية الإلكترونية بـ«ميزة» مجانا

بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الحالى، إجراءات استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بكروت ميزة المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية، التى تتيح لهم خدمات إضافية تتمثل فى السحب النقدى من ماكينات ATM، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية POS.
الريال-والدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.49 جنيه للبيع، و16.39 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء.
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سلع-استهلاكية

سجل أدنى مستوى منذ عام 2013.. التضخم في مصر إلى أين؟

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.7% خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما سجل معدل التضخم السنوى الأساسي نحو 6.4% خلال شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر مايو السابق عليه، ويقاس معدل التضخم من قِبَل جهاز الإحصاء باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1- 28 من كل شهر.
سجائر (1)

منها السجائر.. 10 سلع ارتفعت أسعارها في أغسطس

ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 314.8 نقطة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى أساسي سنوي فقد تراجع معدل التضخم خلال أغسطس 2019 مسجلا نحو 6.7%، في مقابل نحو 13.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2017. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.
اموال

3 عوامل أدت إلى تراجع عائد أدوات الدين لأدنى مستوى

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لأدنى مستوى لها منذ التعويم، خلال الأسبوع الجاري، حيث انخفض العائد على السندات أجل 5 سنوات بمعدل 1.37 نقطة أساس خلال عطاء أمس ليصل إلى 14.44%، في مقابل نحو 15.81% خلال الأسبوع الماضي، وانخفض العائد على السندات أجل 10 سنوات لتصل إلى 14.68% مقابل 15.55% بتراجع 87 نقطة أساس. كما تراجعت الفائدة على أذون الخزانة أجلى 91 و273 يومًا 1.5%، لكل منهما، لينخفض المتوسط المرجح للفائدة إلى 16.44% مقابل 17.9%، وانخفض العائد على أذون أجل 273 يومًا إلى 16.378% مقابل 17.882%.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

هل يخفض المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية خلال 2019؟

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بخفضها للمرة الثانية خلال العام الجاري، خاصة بعد تراجع معدل التضخم. وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 15.75%، و16.75% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور.
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