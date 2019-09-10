8 سيارات إطفاء تكافح نيران مطعم شهير في الدقي

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

حريق - أرشيفية

اندلع حريق هائل في مطعم شهير بشارع البطل أحمد عبد العزيز في حي الدقي، اليوم الثلاثاء، مما آثار حالة من الخوف بين مرتادي الطعم والمارة أيضا، لاسيما تصاعد الادخنة بشكل كثيف، وغطت سحابة سوداء سماء المنطقة، البادية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغ من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق هائل في مطعم بدائرة قسم شرطة الدقي، وأخطر اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، الذي وجه بسرعة انتقال سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.

8 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي انتقلوا إلى محل الحريق بقيادة اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، وبمشارةك العقيد علاء خلوصي، رئيس قسم الإطفاء بالإدارة. ويعكف رجال الحماية المدنية على محاصرة مصدر النيران من كافة الجهات، ومنع خطر امتدادها إلى المحلات والمباني المجاورة حرصا