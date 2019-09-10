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السودان يُعلن موقفه من التطبيع مع إسرائيل

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م
حمدوك
حمدوك
كشفت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، اليوم الثلاثلاء، عن موقف البلاد خلال الوقت الحالي من تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وقالت أسماء في مقابلة تلفزيونية: إن "الوقت غير مناسب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل الآن"، مضيفة، أن العلاقات مع إسرائيل في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية مستبعدة.. نحن في مشاكل ولا يمكن فتح باب للخلافات، والعلاقات على الأقل في الوقت الحاضر لن تكون ذي أهمية"، ولن يكون هناك أي تطبيع، وفقًا لـ"سبوتنيك".
كان البشير صرح في وقت سباق، بأن السودان تلقي نصائح من جهات لم يسمها للتطبيع مع إسرائيل حتى تنصلح أحوال البلاد، وأضاف: "نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل لتنفرج عليكم، ونقول الأرزاق بيد الله وليست بيد أحد". ولا يقيم السودان أي شكل من أشكال العلاقات مع إسرائيل، وراج الحديث بشكل موسّع قبل عزل البشير عن اقتراب
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الاحتفال -بيوم -عاشوراء

31 قتيلًا و75 مصابًا خلال احتفالات عاشوراء بالعراق

قتل نحو 31 شخصًا، وأصيب 75 آخرون، جراء حوادث تدافع واختناق أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء، جنوب العاصمة بغداد، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في بيان: إن "31 شخصا استشهدوا وأصيب 75 آخرين في الحادث"، مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة لا تعد نهائية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت مصادر داخل العتبة الحسينية في كربلاء، أن العشرات من القتلى والجرحى سقطوا أثناء الدخول إلى مرقد الإمام الحسين، بسبب التدافع الذي حصل أثناء دخولهم لمرقد الإمام الحسين".
احمد-قايد-صالح (2)

أذناب العصابة.. «الدفاع الجزائرية» تهاجم المعارضة

وجهت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، اتهامًا لما أسمتهم بـ"أذناب العصابة" من "أحزاب مرفوضة شعبيًا وأقلام مأجورة والقنوات المشبوهة، بالتحامل على المؤسسة العسكرية". وأكدت وزارة الدفاع في بيان لـ"مجلة الجيش"، أن الأحزاب المرفوضة شعبيًا لا هم لها دومًا سوى الانتقاد والعويل، وفقا لـ"رويترز". وقالت الوزارة: إن "رموز نظام بوتفليقة يتحاملون على المؤسسة العسكرية، مستنكرة الطريقة التي كان يٌختار بها رؤساء الجزائر منذ استقلال البلاد عام 1962، قائلة: "عهد صناعة الرؤساء والإملاءات ولى بدون رجعة".
أنور قرقاش

قرقاش يتغنى بمصر: قلب العالم العربي

اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن مصر هي قلب العالم العربي، مؤكدًا على وجود توافق تام في الرؤى بين البلدين. وأكد قرقاش، في تغريدة اليوم الثلاثاء، أن اجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، كان مثمرًا، لا سيما أن علاقات البلدين تمر بأزهى حالاتها. وتابع: "هناك توافق تام في الرؤى مع مصر.. فهي قلب العالم العربي، والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها.. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبًا".
الجيش العراقي

العراق يطلق عملية «التراب الأسود» في صلاح الدين

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية التراب الأسود العسكرية، بمشاركة قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي. وأوضح الجهاز، أن العملية تستهدف مواقع تنظيم داعش في منطقة "كنعوص" في محافظة صلاح الدين، ومطاردة فلوله المتخفين داخل القرى الصغيرة. كانت هجمات منفصلة شهدها العراق، السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل 4 بينهم مدني، فيما لم يعلن تنظيم "داعش" الغرهابي مسؤوليته عن الهجوم. يُذكر أن العراق، أعلن في ديسمبر 2017، النصر على التنظيم الإرهابي، لكنه تحول منذ ذلك الحين إلى هجمات الكر والفر بهدف تقويض حكومة بغداد.
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سامح-شكري (1)

هذا ما دار باجتماع وزير الخارجية ونظيرته السودانية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات التاريخية الأزلية مع السودان، وحرصها على تقديم كافة سبل الدعم للشعب السوداني الشقيق، قائلا إن مصر أكدت منذ بدء التطورات في السودان حرصها على احترام ارادة الشعب السوداني، وسعت إلى تقديم كافة سبل الدعم له، والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف السودانية. وهنأ شكري الحكومة والشعب السودانيين على ما تحقق من استعادة استقرار واستكمال مؤسسات الدولة السودانية الشقيقة، بما يؤدي إلى تحقيق مصالح الشعب.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

مدبولي: شمس السودان الجديد سوف تشرق.. وعلاقات غير مسبوقة

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ثقته في أن شمس السودان الجديد سوف تشرق ساطعة على أرضه، مجددا العهد والعزم على أن تشهد العلاقات بين مصر والسودان طفرة غير مسبوقة على الأصعدة كافة. وقال مدبولي، في كلمته عقب توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان اليوم السبت وسط حضور مسؤولين دوليين واقليميين، " أنقل إليكم رسالة تحية وإعزاز من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى الشعب السوداني الشقيق الذي قام بثورته المجيدة من أجل تحقيق تطلعاته"، مؤكدا دعم السودان الشقيق من أجل تحقيق تلك التطلعات.
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أبرز بنود الإعلان الدستوري الموقع اليوم في السودان

وقع المجلس العسكري السوداني وقادة "قوى الحرية والتغيير" بشكل نهائي اليوم السبت، على بنود الإعلان الدستوري بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة. ويشكل الإعلان الدستوري إلى جانب الإعلان السياسي المبرم في 17 يوليو الماضي اتفاقا شاملا حول ماهية الحكم في البلاد خلال الفترة الانتقالية. وكان التوقيع قد تم بالأحرف الأولى بين أحد أبرز قادة "قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف أيضا باسم حميدتي أثناء مراسم حضرها وسيطا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: مصر لن تألو جهدا في تقديم كل الدعم للسودان

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر لن تألو جهدا في تقديم كل أشكال الدعم الممكن للسودان الشقيق خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك الدعم السياسي في المحافل الإقليمية والدولية، حتى يستعيد السودان مكانته المتميزة في القارة. ونقل مدبولي، خلال مراسم استقباله في مطار الخرطوم الدولي اليوم، تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأشقاء في السودان، بمناسبة التوقيع على الوثيقة الدستورية، معربا عن تطلع مصر لأن يمثل هذا الحدث التاريخي نقطة انطلاق في تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء في السودان، بما ينعكس على رفاهية المواطن السوداني الشقيق.
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