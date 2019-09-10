السودان يُعلن موقفه من التطبيع مع إسرائيل

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

حمدوك

كشفت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، اليوم الثلاثلاء، عن موقف البلاد خلال الوقت الحالي من تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وقالت أسماء في مقابلة تلفزيونية: إن "الوقت غير مناسب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل الآن"، مضيفة، أن العلاقات مع إسرائيل في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية مستبعدة.. نحن في مشاكل ولا يمكن فتح باب للخلافات، والعلاقات على الأقل في الوقت الحاضر لن تكون ذي أهمية"، ولن يكون هناك أي تطبيع، وفقًا لـ"سبوتنيك".

كان البشير صرح في وقت سباق، بأن السودان تلقي نصائح من جهات لم يسمها للتطبيع مع إسرائيل حتى تنصلح أحوال البلاد، وأضاف: "نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل لتنفرج عليكم، ونقول الأرزاق بيد الله وليست بيد أحد". ولا يقيم السودان أي شكل من أشكال العلاقات مع إسرائيل، وراج الحديث بشكل موسّع قبل عزل البشير عن اقتراب