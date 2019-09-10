رياضة

عبد الحفيظ يجهز تقريرًا شاملًا لعرضه على فايلر

تحرير:أحمد محمد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
يجهز سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تقريرًا شاملًا لعرضه على السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، عقب وصول البعثة إلى غينيا الاستوائية، على أن يشتمل التقرير على كل التفاصيل الإدارية الخاصة بملاعب التدريب والملعب الذي تقام عليه المباراة، وكان سيد عبد الحفيظ، وسمير عدلي، المدير الإداري، قد توجها إلى غينيا الاستوائية أمس للترتيب لاستقبال البعثة والاطمئنان بشكل نهائي على الترتيبات التي جرت مع السفارة المصرية خلال الأيام الماضية.
وعقد عبد الحفيظ جلسة مطولة مع فايلر، قبل السفر إلى غينيا الاستوائية لإطلاعه على بعض الأمور لترتيب أوراقه، وتجهيز برنامجه التدريبي الذي سيقوم بتنفيذه عقب وصول البعثة وحتى موعد المباراة. وتتوجه بعثة الفريق إلى غينيا الاستوائية في الثانية صباح غدٍ الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، المقرر إقامتها
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معروف- يوسف‎

المقاولون العرب يتعاقد مع معروف يوسف

نجح مسؤولو نادي المقاولون العرب في الحصول على خدمات النيجيري معروف يوسف بشكل رسمي من نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وتعد صفقة معروف يوسف هي التاسعة بعد التعاقد مع النيجيري كوفري إيبونج، مهاجم أهلي بنغازي الليبي السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم؛ وكل من محمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين، لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل، مدافع سموحة السابق، وشكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي.
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الرجاء يفسخ تعاقده مع كوليبالي.. وأزمة مع كارتيرون

أعلن نادي الرجاء البيضاوي عن فسخ تعاقده مع المالي الدولي ساليف كوليبالي مدافع الفريق، وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل نادي الرجاء واللاعب المالي ساليف كوليبالي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد بينهما في إطار حبي بالتراضي".. وأضاف البيان "نادي الرجاء يتمنى مسيرة موفقة للاعب ساليف كوليبالي في مستقبل مشواره الرياضي". كانت تقارير مغربية قد أوضحت أن فسخ نادي الرجاء لعقد كوليبالي قد يخلق مشكلات داخل الجهاز الفني للفريق الأخضر، إذ إن باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي للفريق ومدرب الأهلي الأسبق، يتمسك باللاعب ولا يريد رحيله.
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شبح الرباط الصليبي يضرب لاعبي الجونة

أصبح الرباط الصليبي شبحًا يضرب لاعبي فريق الجونة بشكل مستمر، بعدما تعرض إسلام رشدي للإصابة فى مباراة الجونة والمقاصة الودية التى أقيمت السبت الماضي، ليغادر الملعب لعدم قدرته على استكمال المباراة، بعدها خضع للأشعة التي حملت صدمة قوية للجهاز الفني للفريق الساحلي، بعد ثبوت إصابة اللاعب بالرباط الصليبي، لينضم رشدي إلى زملائه في الفريق الذين تعرضوا لنفس الإصابة.. البداية كانت مع إعلان نادي الجونة إصابة لاعبه الشاب محمود شبراوي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في القدم اليسرى، بعد خضوعه لفحوصات طبية في الثالث من شهر أكتوبر 2018.
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الأهلي يعلن موعد عودته من غينيا بعد لقاء كانو سبورت

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فجر يوم الاثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري، موعدًا لعودة الفريق من غينيا الاستوائية، حيث يستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثالثة عصر السبت المقبل، وحرص مسئولو النادي الأهلي على توجيه الشكر للسفير المصري في غينيا حاتم حسوبة وطاقم السفارة؛ بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلوها لتسهيل كافة الأمور الخاصة باستقبال وإقامة بعثة الفريق.
مران- الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. انتظام وحيد وفايلر يركز على العرضيات

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بخوض اللاعبين عدد من الوحدات البدنية المختلفة، وقاد توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين استمرت 30 دقيقة، أعقبها خضوع اللاعبين لتدريبات خفيفة بالكرة. وركز الجهاز الفني على العديد من الفقرات الفنية خلال المران، وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للتركيز على الجانب الخططي، وفقا لطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.
رينيه فايلر (10)

فايلر يصل إلى الأهلي ويتفقد منشآت «التتش»

وصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى مقر النادي الأحمر بالجزيرة؛ استعدادًا لتوقيع العقود بشكل رسمي، قبل المؤتمر الصحفي الذي يعقده النادي، وفور وصول المدرب تجول في النادي الأهلي وحرص على التقاط الصور مع دولاب بطولات القلعة الحمراء، وتفقد ملعب مختار التتش وغرف الملابس والجيم. ويقدم الأهلي فايلر لوسائل الإعلام في تمام الواحدة ظهر اليوم الإثنين، بمقر النادي بالجزيرة، حيث تم الاتفاق على أن تكون مدة التعاقد موسمين.
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أزمة رانيا علواني تفضح الانقسامات في مجلس الخطيب

أعلن النادي الأهلي عن تعيين السويسري رينيه فايلر، مديرًا فنيا للفريق الأول لكرة القدم وظن مجلس إدارة النادي أنهم وضعوا حدا للجدل الذي دار حول هوية المدير الفني الذي يقود الفريق بعد إقالة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عقب الخروج من دور الـ16 من بطولة كأس مصر على يد بيراميدز، إلا أن المدرب لم ينل رضا جماهير القلعة الحمراء، خاصة أن سقف الطموحات الجماهيرية وصل لقائمة مدربين من الأسماء العالمية على رأسهما الإيطالي لوتشانو سباليتي المدير الفني السابق لروما وإنتر، والبرازيلي مانو، والذي فشل وفد النادي الذي تواجد في أوروبا في التعاقد معهما.
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