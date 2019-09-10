عبد الحفيظ يجهز تقريرًا شاملًا لعرضه على فايلر

تحرير:أحمد محمد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

سيد عبد الحفيظ

يجهز سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تقريرًا شاملًا لعرضه على السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، عقب وصول البعثة إلى غينيا الاستوائية، على أن يشتمل التقرير على كل التفاصيل الإدارية الخاصة بملاعب التدريب والملعب الذي تقام عليه المباراة، وكان سيد عبد الحفيظ، وسمير عدلي، المدير الإداري، قد توجها إلى غينيا الاستوائية أمس للترتيب لاستقبال البعثة والاطمئنان بشكل نهائي على الترتيبات التي جرت مع السفارة المصرية خلال الأيام الماضية.

وعقد عبد الحفيظ جلسة مطولة مع فايلر، قبل السفر إلى غينيا الاستوائية لإطلاعه على بعض الأمور لترتيب أوراقه، وتجهيز برنامجه التدريبي الذي سيقوم بتنفيذه عقب وصول البعثة وحتى موعد المباراة. وتتوجه بعثة الفريق إلى غينيا الاستوائية في الثانية صباح غدٍ الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، المقرر إقامتها

وعقد عبد الحفيظ جلسة مطولة مع فايلر، قبل السفر إلى غينيا الاستوائية لإطلاعه على بعض الأمور لترتيب أوراقه، وتجهيز برنامجه التدريبي الذي سيقوم بتنفيذه عقب وصول البعثة وحتى موعد المباراة.



وتتوجه بعثة الفريق إلى غينيا الاستوائية في الثانية صباح غدٍ الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويرأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.



وتستغرق الرحلة ما يقرب من 12 ساعة، تبدأ في الثانية صباحًا بتحرك البعثة من مطار القاهرة عبر خطوط الطيران الإثيوبية لتصل إلى مطار أديس أبابا بعد ما يقرب من 5 ساعات، حيث تقضي البعثة ساعتين ترانزيت في المطار، وتتحرك بعدها مباشرة إلى غينيا الاستوائية في رحلة تستغرق ما يقرب من 5 ساعات أخرى.



