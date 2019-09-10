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سجل أدنى مستوى منذ عام 2013.. التضخم في مصر إلى أين؟

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى أدنى مستوى له منذ نحو 6 سنوات، وأشارت توقعات الخبراء والمحللين إلى استمرار تراجع التضخم حتى العام المقبل 2020
تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
أسعار السلع
أسعار السلع
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.7% خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما سجل معدل التضخم السنوى الأساسي نحو 6.4% خلال شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر مايو السابق عليه، ويقاس معدل التضخم من قِبَل جهاز الإحصاء باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1- 28 من كل شهر.
التضخم يسجل أدنى مستوى له منذ 6 سنوات قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن معدل التضخم السنوي في مصر سجل أدنى مستوى له منذ عام 2013، وهو ما يمهد الطريق لجولة جديدة من تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن تراجع معدل التضخم هو مكسب رئيسي للبنك المركزي المصري. وقال جان ميشال صليبا الخبير الاقتصادي
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بيان- إعلامي (1)

إنشاء مركز تدريب مشترك للمصرية للاتصالات وإريكسون

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية للتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة إريكسون لإنشاء مركز تدريب مشترك ومعمل للابتكار لتوفير تكنولوجيا وبيئة عمل جاذبة للشباب في مجال الإبداع التكنولوجي؛ وذلك بحضور يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة؛ حيث تهدف الاتفاقية إلى تهيئة البيئة المناسبة لبحث وتطبيق الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مجال علم الروبوتات، بجانب تقديم ندوات لتوعية وإثراء المعرفة لدى الشباب فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي مع إقامة ورش عمل لهم لاعتمادهم لاحقاً كمدربين بالمختبر.
البنك-المركزى-المصرى

المركزي: انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 4.9%

أعلن البنك المركزى اليوم، الثلاثاء، عن انخفاض معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى إلى 4.9% خلال شهر أغسطس الماضى، فى مقابل نحو 5.9% خلال شهر يوليو 2019. ولا يتضمن التضخم الأساسى سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كل السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة والتى يكون الطلب والعرض عليها كثيرا. بينما سجل الرقم القياسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي معدلا شهريا سالبا بلغ نحو 0.4% خلال شهر أغسطس الماضي، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 7.5%، فى مقابل نحو 8.7% خلال شهر يوليو 2019.
بطاقة-ميزة

استبدال البطاقات الحكومية الإلكترونية بـ«ميزة» مجانا

بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الحالى، إجراءات استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بكروت ميزة المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية، التى تتيح لهم خدمات إضافية تتمثل فى السحب النقدى من ماكينات ATM، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية POS.
الريال-والدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.49 جنيه للبيع، و16.39 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء.
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البنك-المركزى-المصرى

المركزي: انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 4.9%

أعلن البنك المركزى اليوم، الثلاثاء، عن انخفاض معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى إلى 4.9% خلال شهر أغسطس الماضى، فى مقابل نحو 5.9% خلال شهر يوليو 2019. ولا يتضمن التضخم الأساسى سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كل السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة والتى يكون الطلب والعرض عليها كثيرا. بينما سجل الرقم القياسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي معدلا شهريا سالبا بلغ نحو 0.4% خلال شهر أغسطس الماضي، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 7.5%، فى مقابل نحو 8.7% خلال شهر يوليو 2019.
سجائر (1)

منها السجائر.. 10 سلع ارتفعت أسعارها في أغسطس

ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 314.8 نقطة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى أساسي سنوي فقد تراجع معدل التضخم خلال أغسطس 2019 مسجلا نحو 6.7%، في مقابل نحو 13.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2017. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.
السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (1)

انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.7% خلال أغسطس

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس الماضي مسجلا نحو 6.7%، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13.6% خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2018، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 314.8 نقطة. وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 6.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.8%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.4%.
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265 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب بنهاية أغسطس

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى مستوى 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 3.059 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 265 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ويتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت 53 مليون دولار.
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