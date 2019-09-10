سجل أدنى مستوى منذ عام 2013.. التضخم في مصر إلى أين؟

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى أدنى مستوى له منذ نحو 6 سنوات، وأشارت توقعات الخبراء والمحللين إلى استمرار تراجع التضخم حتى العام المقبل 2020
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.7% خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما سجل معدل التضخم السنوى الأساسي نحو 6.4% خلال شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر مايو السابق عليه، ويقاس معدل التضخم من قِبَل جهاز الإحصاء باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1- 28 من كل شهر.
التضخم يسجل أدنى مستوى له منذ 6 سنوات
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن معدل التضخم السنوي في مصر سجل أدنى مستوى له منذ عام 2013، وهو ما يمهد الطريق لجولة جديدة من تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن تراجع معدل التضخم هو مكسب رئيسي للبنك المركزي المصري.
وقال جان ميشال صليبا الخبير الاقتصادي
التضخم يسجل أدنى مستوى له منذ 6 سنوات
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن معدل التضخم السنوي في مصر سجل أدنى مستوى له منذ عام 2013، وهو ما يمهد الطريق لجولة جديدة من تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن تراجع معدل التضخم هو مكسب رئيسي للبنك المركزي المصري.
وقال جان ميشال صليبا الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك «أوف أمريكا ميريل لينش»، إن التضخم الرئيسي قد ينخفض عن العام الماضي وهذا سيوفر خلفية مواتية للبنك المركزي لمواصلة دورة التخفيف.
وتوقع ميشال استمرار معدل التضخم في الانخفاض خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما توقع استمرار البنك المركزي المصري في استخدام ذلك كنافذة لتخفيف معدلات الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها أغسطس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض.
كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي أيضا بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر، حيث يعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد.
مصير معدل التضخم في مصر حتى عام 2020
قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن معدل التضخم السنوي في مصر انخفض نتيجة تراجع أسعار بعض السلع خلال شهر أغسطس الماضي، وعلى رأسها اللحوم والدواجن، وذلك تأثرا بفترة الأعياد بداية الشهر.
وأضاف النحاس أنه على الرغم من تراجع أسعار بعض السلع غير أن هناك سلعا أخرى ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ ومنها الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن انخفاض التضخم سيستمر خلال الشهور المقبلة وحتى العام المقبل، في ظل استهداف البنك المركزي وصوله إلى نسبة 3%.
كما توقع محمد ماهر المحلل المالي، استمرار انخفاض معدل التضخم في مصر نظرا لمقارنته بسنة الأساس، وليس نزوله على أساس شهري، في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق.
وتوقعت علياء ممدوح، محللة مالية لدى بنك الاستثمار «بلتون»، أن تظل معدلات التضخم العام في نطاق مستهدفات البنك المركزي المحددة بـ 9% (±3) حتى نهاية العام الجاري 2019.
وأوضحت أنه لم تحدث زيادة في أسعار الوقود عند مراجعة أسعارها خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك نظرا لثبات قيمة الجنيه وتراجع أسعار الخام العالمية.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، إن معدل التضخم وصل إلى أقل مستوى له مسجلا في 6 أعوام، مشيرة إلى أن معدل التضخم وصل إلى 0.7% شهريا و6.7% سنويا في شهر أغسطس الماضي، ويقل عن توقعاتها البالغة 1.5% شهريا، غير أن معدل التضخم في المدن سجل ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ 0.7% شهريا و7.5% سنويا، وجاء أيضًا أقل من توقعاتها البالغة 1.6% شهريا و8.5% سنويا، بحسب وكالة رويترز.
بينما توقع تقرير صادر من بنك الاستثمار العالمي «رينيسانس كابيتال»، أن يعاود التضخم الصعود مرة أخرى ليصل إلى مستويات ما بين 11 و13% بحلول منتصف العام المقبل 2020.
وأكدت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة بحثية لها، أن التضخم الأساسي في مصر للمدن تراجع خلال أغسطس لأدنى مستوى منذ يناير 2013.
وتوقعت المؤسسة أن يكون معدل التضخم عند أقل من منتصف مستهدفات المركزي المصري للتضخم عند -+ 3% في نهاية العام المقبل 2020.
وانخفض معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 4.9% خلال شهر أغسطس الماضي، فى مقابل نحو 5.9% خلال شهر يوليو 2019، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كل السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة والتى يكون الطلب والعرض عليها كثيرا.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى 9% بانخفاض أو ارتفاع بنسبة 3% خلال عام 2020، مؤكدا أن المعدل السنوي للتضخم العام تأثرا بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار البترول عالميا.
وأكد صندوق النقد الدولي أن سياسة البنك المركزي ستظل مرتكزة على خفض معدلات التضخم، بحيث يوفر المسار الهبوطي مجالا لتراجع الأسعار في السوق، مضيفا أن البنك المركزي سيستمر في الانتقال إلى إطار السياسة النقدية القائم على سعر الفائدة والمرتبط بالتضخم على المدى المتوسط.
ووفقا لبيانات الحكومة فإن تراجع معدل التضخم ليس معناه انخفاض الأسعار، ولكن يعنى استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة أقل، كما أن البنك المركزى وضع مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى يتم تحديد أسعارها إداريا، إلى جانب بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.