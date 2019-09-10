سجل أدنى مستوى منذ عام 2013.. التضخم في مصر إلى أين؟

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى أدنى مستوى له منذ نحو 6 سنوات، وأشارت توقعات الخبراء والمحللين إلى استمرار تراجع التضخم حتى العام المقبل 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

أسعار السلع

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.7% خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما سجل معدل التضخم السنوى الأساسي نحو 6.4% خلال شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر مايو السابق عليه، ويقاس معدل التضخم من قِبَل جهاز الإحصاء باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1- 28 من كل شهر.

التضخم يسجل أدنى مستوى له منذ 6 سنوات قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن معدل التضخم السنوي في مصر سجل أدنى مستوى له منذ عام 2013، وهو ما يمهد الطريق لجولة جديدة من تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن تراجع معدل التضخم هو مكسب رئيسي للبنك المركزي المصري. وقال جان ميشال صليبا الخبير الاقتصادي