realme تطلق أول جهاز يدعم الـ5G بمعالج Snapdragon 7

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

Realme 5G

أعلنت العلامة التجارية الناشئة للهواتف الذكية، realme، عن خطتها لإطلاق جهاز محمول يدعم الجيل الخامس 5G مع معالج Snapdragon 7 الجديد من Qualcomm والذي يحتوي على 5G مدمج في بروتوكول SOC، ومن المتوقع أن يعزز النظام الأساسي الجديد من نموذج realme، بدعم المناطق الرئيسية من العالم وغيرها من نطاقات التردد وهياكل الشبكات المستقلة (SA) وغير المستقلة (NSA)، مما يؤدي إلى التوافق الأقصى الذي تحتاجه الهواتف الذكية الرائدة، وسوف تلتزم realme بفلسفتها القوية القادرة على المنافسة بشكل كبير.

وستواصل "ريل مي" إطلاق المزيد من المنتجات المذهلة في النصف الثاني من عام 2019، حتى يتمكن المستهلكون الشباب من الاستفادة من أفضل تجربة ممكنة من خلال التقنيات الرائدة في هذا المجال. ومن خلال الشراكة مع شركة Qualcomm لتطبيقات الجيل الخامس في الأسواق الناشئة، تعتبر سلسلة Snapdragon 7 واحدة من أول الأنظمة