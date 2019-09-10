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realme تطلق أول جهاز يدعم الـ5G بمعالج Snapdragon 7

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
Realme 5G
Realme 5G
أعلنت العلامة التجارية الناشئة للهواتف الذكية، realme، عن خطتها لإطلاق جهاز محمول يدعم الجيل الخامس 5G مع معالج Snapdragon 7 الجديد من Qualcomm والذي يحتوي على 5G مدمج في بروتوكول SOC، ومن المتوقع أن يعزز النظام الأساسي الجديد من نموذج realme، بدعم المناطق الرئيسية من العالم وغيرها من نطاقات التردد وهياكل الشبكات المستقلة (SA) وغير المستقلة (NSA)، مما يؤدي إلى التوافق الأقصى الذي تحتاجه الهواتف الذكية الرائدة، وسوف تلتزم realme بفلسفتها القوية القادرة على المنافسة بشكل كبير.
وستواصل "ريل مي" إطلاق المزيد من المنتجات المذهلة في النصف الثاني من عام 2019، حتى يتمكن المستهلكون الشباب من الاستفادة من أفضل تجربة ممكنة من خلال التقنيات الرائدة في هذا المجال. ومن خلال الشراكة مع شركة Qualcomm لتطبيقات الجيل الخامس في الأسواق الناشئة، تعتبر سلسلة Snapdragon 7 واحدة من أول الأنظمة
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أيفون 11

مؤتمر أبل اليوم.. أيفون 11 وساعة وتحديثات جديدة

كعادتها السنوية تعقد اليوم شركة أبل مؤتمرها للكشف عن كل ما هو جديد لديها في عالم صناعة الهواتف الذكية (أيفون) والأجهزة، ومن المقرر أن تطلق فعاليات المؤتمر في تمام الساعه السابعة مساءاً بتوقيت مصر، وذلك في على مسرح ستيف جوبز بالمقر الرئيسى للشركة بكاليفورنيا، ووفقاً للتسريبات فإن تركيز الشركة، في تصميمها للنسخة الجديدة من «آيفون»، سيكون على قدرة الكاميرا مع الاحتفاظ بنفس التصميم. وتتضمن النسخ الثلاث «آيفون 11 آر» بشاشة «إل سي دي» وحجم 6.1 إنش و«آيفون 11 برو» بشاشة تقنية «أولد» وحجم 5.8 إنش و«آيفون 11 برو ماكس» بشاشة تقنية «أولد» وحجم 6.5 إنش.
جوجل

أبل غاضبة من تقرير جوجل عن هجمات قرصنة آيفون

كشفت شركة جوجل الأسبوع الماضي عن محاولات وهجمات قرصنة على نطاق واسع استهدفت مستخدمي أجهزة أبل. وجاء رد شركة أبل غاضبا سواء في العلن أو سرا؛ إذ ترى الشركة أن ما كشفت عنه جوجل "افتراءات"، لكن جوجل تتمسك بنتائج التقرير الذي أصدره باحثوها. وفي بيان صدر الجمعة، قالت أبل إن نتائج تقرير جوجل يوحي بأن محاولات القرصنة كانت تستهدف كل مستخدمي هواتف آيفون. وقال البيان: "ما نشرته جوجل بعد ستة أشهر من إصدار النسخ الجديدة من برنامج التشغيل iOS يعطي انطباعا زائفا عن وجود ممارسات واسعة النطاق تستهدف مراقبة الأنشطة الخاصة لجميع مستخدمي الهواتف الذكية".
وحدة -الحاسوب- الشخصي

Dell تكشف عن الحاسب الشخصي الأكثر مرونة في العالم

أعلنت "دل تكنولوجيز" عن طرح وحدة الحوسبة المكتبية المبتكرة OptiPlex 7070 Ultra، التي جاءت لتنشئ فئة جديدة تماماً من أجهزة الحاسوب المكتبية، وتخزّن تقنياتها الصغيرة والقوية رأسياً داخل حامل شاشة نحيل التصميم وخفيف الوزن، ما يخلق أذكى تصميم لوحدة حوسبة مكتبية تتميز بصغر حجمها، ويتمتع بتصميم موفر للمساحة، وذلك بالرغم من كونه مؤلفاً من وحدات متكاملة تمكّن العملاء من ترقية الحاسوب تعديل مواصفاته حسب الحاجة طوال دورة حياة المنتج. ويمكن ترقية الحاسوب الشخصي الأول ذي المساحة الصفرية من "دل" والشاشة، وصيانتهما بشكل منفصل.
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أول -تجربة-علنية-لكاميرا realme (1)

Realme تكشف عن أول كاميرا رباعية 64 ميجا بكسل بالهند

عقدت شركة realme حدثا كبيرا تحت عنوان "Leap to Quad Camera" للإعلان عن الكاميرا الرباعية الخاصة بها، وهذا خلال قمة الهند، التي استضافتها مدينة نيودلهي، حيث تم عرض عدد من الهواتف المزودة بكاميرا رباعية، وعلاوة على ذلك، تم إطلاق أولى الأنشطة التجريبية العامة لموديلات الهواتف المزودة بالكاميرا الرباعية بدقة 64 ميجابكسل؛ مما أتاح لوسائل الإعلام المشاركة فرصة اختبار أحدث تكنولوجيا التصوير، وفي الوقت نفسه، كشفت الشركة عن فريقها الخاص بالبحث الخاص بتقنيات التصوير والتطوير لأول مرة.
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