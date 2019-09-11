نالت أعلى تقديرات الأمان.. سيارات تضمن سلامتك

تتمتع هذه المجموعة من السيارات بتطويرات وتحديثات كثيرة على مستوى السلامة والأمان، الأمر الذي تم التأكد منه عبر سلسلة من الاختبارات التي تتعلق بالتصادم وفاعلية التقنيات.
تتفوق مجموعة من السيارات على غيرها من الموديلات في الأسواق العالمية بالتطويرات التي تقدمها على مستوى التكنولوجيا والقدرات المتعلقة بالسلامة والأمان، وهو ما يجعلها آمنة للعديد من الفئات الجماهيرية بشكل رئيسي، خاصة هؤلاء الذين يولون اهتمامًا كبيرًا بتلك التطويرات.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تسابقت العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على إنتاج وتطوير العديد من التقنيات المتعلقة بالسلامة والأمان، وهو الأمر الذي جعلها من بين أفضل السيارات التي تفضلها تلك الشريحة من الجمهور في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الأكثر اهتمامًا بعوامل السلامة والأمان في كافة الأسواق العالمية، اعتمادًا على اختبارات أمن الطرق في الولايات المتحدة الأمريكية.
جينيسيس G80
لا شك في أنها واحدة من أهم السيارات الفاخرة المتطورة،
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الأكثر اهتمامًا بعوامل السلامة والأمان في كافة الأسواق العالمية، اعتمادًا على اختبارات أمن الطرق في الولايات المتحدة الأمريكية.
جينيسيس G80
لا شك في أنها واحدة من أهم السيارات الفاخرة المتطورة، حيث حظت على التقييم الأعلى أيضًا في عوامل الأمان والسلامة، والتي يجب مراعاتها في العديد من الأجزاء الخاصة بالمحرك والمكابح وغيرها من العوامل التي تلعب دورًا واضحًا في تأمين الركاب.
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ومنحت اختبارات أمن الطرق في الولايات المتحدة السيارة تقييمًا واسعًا في الأسواق العالمية، وهو ما يجعلها من أعلى السيارات في هذه التطويرات على مستوى الأسواق العالمية.
كيا أوبتيما
على الرغم من استدعاء الشركة الكورية العملاقة مئات الآلاف من موديلاتها التي تم إنتاجها في الأسواق العالمية، وعلى رأسها أوبتيما ونسختها الهجين، وذلك لإصلاح بعض العيوب التي تتعلق بالوسائد الهوائية، فإن ذلك دفع كيا لتطوير سيارتها الشهيرة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال الرهان على عوامل السلامة والأمان، وبالأخص تلك التي تتعلق بالوسائد الهوائية والقدرة على تحمل الصدمات.
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مرسيدس E
هي الرهان الرئيسي للشركة الألمانية العملاقة على مدى عقود طويلة من التصنيع، وخلال السنوات القليلة الماضيةن أضافت مرسيدس لفئة E لعديد من الإمكانيات الفنية الفاخرة، إلا أن ذلك لم يمنع الشركة الألمانية العملاقة من الاستمرار في تحديث وتطوير القدرات الخاصة بعوامل السلامة والأمان، وهي تقنيات تسير بالتوازي مع التحديث الفني في الموديلات التي تصنعها من تلك الفئة الشهيرة في الأسواق العالمية.
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هيونداي سوناتا
لا شك أنها من بين السيارات التي تستطيع جذب العديد من الفئات من جمهور السيارات، وهي تخدم أيضًا عدد غير بسيط من الأغراض الخاصة بالاستخدام مثل الشبابي والعائلي والسفر وغيرها، وهو الأمر الذي تم تدعيمه بسلسلة من التعديلات على مستوى السلامة والأمان في السيارة، الأمر الذي تم توثيقه من قبل إدارة أمن الطرق في الولايات المتحدة، والتي منحت السيارة تقييمًا رفيعًا على مستوى تلك الإمكانيات بشكل رئيسي.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
تويوتا كامري
تعد كامري من بين أفضل الموديلات التي شهدت تطويرًا كبيرًا على كافة المستويات خلال العامين الماضيين، حيث الشركة اليابانية العملاقة تراعي عملية تطوير السيارة على المستوى الفني والشكل الخارجي، الأمر الذي يجعلها تحافظ على شعبيتها الرائعة في الأسواق العالمية.
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وعلى مستوى السلامة والأمان منحتها الإدارة المتخصصة في أمن الطريق تقييمات جيدة على مستوى السلامة والأمان خلال العام الجاري.