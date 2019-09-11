نالت أعلى تقديرات الأمان.. سيارات تضمن سلامتك

تتمتع هذه المجموعة من السيارات بتطويرات وتحديثات كثيرة على مستوى السلامة والأمان، الأمر الذي تم التأكد منه عبر سلسلة من الاختبارات التي تتعلق بالتصادم وفاعلية التقنيات.

تحرير:محمود نبيل ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

تويوتا كامري

تتفوق مجموعة من السيارات على غيرها من الموديلات في الأسواق العالمية بالتطويرات التي تقدمها على مستوى التكنولوجيا والقدرات المتعلقة بالسلامة والأمان، وهو ما يجعلها آمنة للعديد من الفئات الجماهيرية بشكل رئيسي، خاصة هؤلاء الذين يولون اهتمامًا كبيرًا بتلك التطويرات. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تسابقت العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على إنتاج وتطوير العديد من التقنيات المتعلقة بالسلامة والأمان، وهو الأمر الذي جعلها من بين أفضل السيارات التي تفضلها تلك الشريحة من الجمهور في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الأكثر اهتمامًا بعوامل السلامة والأمان في كافة الأسواق العالمية، اعتمادًا على اختبارات أمن الطرق في الولايات المتحدة الأمريكية. جينيسيس G80 لا شك في أنها واحدة من أهم السيارات الفاخرة المتطورة،