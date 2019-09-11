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نالت أعلى تقديرات الأمان.. سيارات تضمن سلامتك

تتمتع هذه المجموعة من السيارات بتطويرات وتحديثات كثيرة على مستوى السلامة والأمان، الأمر الذي تم التأكد منه عبر سلسلة من الاختبارات التي تتعلق بالتصادم وفاعلية التقنيات.
تحرير:محمود نبيل ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
تويوتا كامري
تويوتا كامري
تتفوق مجموعة من السيارات على غيرها من الموديلات في الأسواق العالمية بالتطويرات التي تقدمها على مستوى التكنولوجيا والقدرات المتعلقة بالسلامة والأمان، وهو ما يجعلها آمنة للعديد من الفئات الجماهيرية بشكل رئيسي، خاصة هؤلاء الذين يولون اهتمامًا كبيرًا بتلك التطويرات. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تسابقت العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على إنتاج وتطوير العديد من التقنيات المتعلقة بالسلامة والأمان، وهو الأمر الذي جعلها من بين أفضل السيارات التي تفضلها تلك الشريحة من الجمهور في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الأكثر اهتمامًا بعوامل السلامة والأمان في كافة الأسواق العالمية، اعتمادًا على اختبارات أمن الطرق في الولايات المتحدة الأمريكية. جينيسيس G80 لا شك في أنها واحدة من أهم السيارات الفاخرة المتطورة،
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محرك

لا تذهب للميكانيكي.. عيوب في سيارتك يمكنك إصلاحها

يظن البعض أن أعطال أو عيوب السيارات لا يمكن إصلاحها بدون وجود فني متخصص، إلا أن ذلك قد لا يبدو دقيقًا، خاصة إذا كانت تلك العيوب بسيطة ولا تستدعي تدخلات فنية متخصصة من جانب الميكانيكي أو آخرين. ولا شك أن بعض العيوب قد لا تستدعي هذا التدخل، خاصة إذا ما كانت بسيطة ولا تحتاج إلى دراية عميقة بمكونات السيارة والمحرك أو الأجزاء المكونة للمكابح، وبالتالي فإنها قد لا تكون عملية إصلاحها معقدة، كما يتصور بعض أصحاب السيارات أنها من المهام الشاقة والمعقدة في المركبة.
هوندا CR-V

في سبتمبر.. هوندا ونيسان وفولكس تخفض أسعار سياراتها

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر سبتمبر بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
شبورة-

قبل قدومه.. هكذا تقود سيارتك بأمان في فصل الخريف

على الرغم من اهتمام قادة السيارات عادة بفصلين فقط، هما الصيف والشتاء، لتجهيز مركباتهم لتكون قادرة على التعامل مع الظروف الجوية في تلك الفترات، فإن تجهيز السيارة لفصل الخريف لا يقل أهمية عن الشتاء والصيف، خاصة أنه عادة ما يكون مصحوبا بأمطار وضباب في كثير من الأحيان، الأمر الذي يجب أن يواجهه قائد السيارة بالعديد من الإجراءات التي تجعل قيادته للسيارة آمنة، خاصة في حالات العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة، وهي ظروف جوية لا يحبها قائدو السيارات بشكل عام.
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هوندا سيفيك SI

السيارات الأكثر استمرارًا في الأسواق العالمية

عرف جمهور السيارات منذ تاريخ طويل مجموعة من الموديلات التي استطاعت أن تبقى لسنوات طويلة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال رغبة الجمهور المستمرة في شرائها والتمتع بكفاءتها الفنية الواضحة على كل المستويات بالأسواق العالمية المختلفة. وخلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت تلك المجموعة الكبيرة إثبات أنها لا تزال قادرة على الوجود ضمن السيارات المطلوبة من قبل الجماهير، وذلك على الرغم من التطور التقني والشكلي الذي تحظى به الموديلات المختلفة في الوقت الحالي.
النترا ad 2020

للشهر الثاني.. هيونداي تخرج من سباق التخفيضات

طالت فترة المقاطعة، وازدادت أعداد حملة «خليها تصدي.. زيرو جمارك.. ضد جشع توكيلات السيارات»، لتقترب من حاجز المليون وثمانمئة ألف عضو، وواصل الركود سيطرته على السوق، وهو ما دفع عددا من الوكلاء وتجار السيارات إلى الاستمرار في تقديم تخفيضات سعرية جديدة. وانضمت شركات ووكلاء سيارات جدد إلى سباق تخفيضات أسعار سياراتهم، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» كان لها رأي آخر بزيادة أسعار سيارتيها «إلنترا AD، وHD» المستوردة وشقيقتها المجمعة محليا، فكم تبلغ نسب الزيادة في الأسعار؟ وما إمكانيات كل سيارة ارتفعت أسعارها؟
شيفرولية ماليبو

السيارات العائلية الأفضل في الأسواق العالمية

على مدى سنوات طويلة كان هناك تركيز من جانب الشركات العالمية المصنعة للسيارات، على الموديلات العائلية التي تملك تواجدًا قويًّا في الوقت الحالي بالأسواق، وهو الأمر الذي جذب فئات جماهيرية متعددة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل واضح. وأنتجت العشرات من الشركات العالمية موديلات متطورة من حيث الإمكانات الفنية، مع مراعاة ملاءمتها للاستخدام العائلي في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي ظهر من خلال العشرات من السيارات التي جمعت بين تلك المميزات الرائعة سواء في الشكل أو الإمكانات.
هيونداي سوناتا 2020

ليست كما تظن.. عيوب أشهر السيارات العالمية

على مدى سنوات طويلة، ظهرت العديد من العيوب التي هزت عرش سيارات مختلفة ذات شعبية واسعة في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من التطوير الكبير والمستمر الذي تلقاه هذه السيارات من الشركات المصنعة لها بشكل واضح خلال السنوات الماضية. ولم تنجح تلك العيوب في إثناء الجماهير في الأسواق العالمية المختلفة عن شراء تلك الموديلات الرائعة، والتي تمتلك شعبية واسعة على المستوى الدولي، إلا أنها بطبيعة الحال أحدثت هزة كبيرة في تاريخ تلك السيارات الرائعة والشهيرة في العالم.
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