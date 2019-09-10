31 قتيلًا و75 مصابًا خلال احتفالات عاشوراء بالعراق

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

يوم عاشوراء

قتل نحو 31 شخصًا، وأصيب 75 آخرون، جراء حوادث تدافع واختناق أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء، جنوب العاصمة بغداد، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في بيان: إن "31 شخصا استشهدوا وأصيب 75 آخرين في الحادث"، مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة لا تعد نهائية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت مصادر داخل العتبة الحسينية في كربلاء، أن العشرات من القتلى والجرحى سقطوا أثناء الدخول إلى مرقد الإمام الحسين، بسبب التدافع الذي حصل أثناء دخولهم لمرقد الإمام الحسين".

وبينت المصادر، أن الأنباء التي تحدثت عن وجود خسف في إحدى السراديب، غير صحيح. وأضافت أن التدافع حصل في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، مما تسبب بتعثر عدد من الزائرين، وهو الأمر الذي أحدث إرباكًا خلال مسيرات الزائرين، إضافة إلى وقوع حالات اختناق عديدة. ويحيي الشيعة في جميع أنحاء العالم يوم عاشوراء ذكرى مقتل