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31 قتيلًا و75 مصابًا خلال احتفالات عاشوراء بالعراق

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
يوم عاشوراء
يوم عاشوراء
قتل نحو 31 شخصًا، وأصيب 75 آخرون، جراء حوادث تدافع واختناق أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء، جنوب العاصمة بغداد، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في بيان: إن "31 شخصا استشهدوا وأصيب 75 آخرين في الحادث"، مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة لا تعد نهائية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت مصادر داخل العتبة الحسينية في كربلاء، أن العشرات من القتلى والجرحى سقطوا أثناء الدخول إلى مرقد الإمام الحسين، بسبب التدافع الذي حصل أثناء دخولهم لمرقد الإمام الحسين".
وبينت المصادر، أن الأنباء التي تحدثت عن وجود خسف في إحدى السراديب، غير صحيح. وأضافت أن التدافع حصل في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، مما تسبب بتعثر عدد من الزائرين، وهو الأمر الذي أحدث إرباكًا خلال مسيرات الزائرين، إضافة إلى وقوع حالات اختناق عديدة. ويحيي الشيعة في جميع أنحاء العالم يوم عاشوراء ذكرى مقتل
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فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

السودان يُعلن موقفه من التطبيع مع إسرائيل

كشفت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، اليوم الثلاثلاء، عن موقف البلاد خلال الوقت الحالي من تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وقالت أسماء في مقابلة تلفزيونية: إن "الوقت غير مناسب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل الآن"، مضيفة، أن العلاقات مع إسرائيل في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية مستبعدة.. نحن في مشاكل ولا يمكن فتح باب للخلافات، والعلاقات على الأقل في الوقت الحاضر لن تكون ذي أهمية"، ولن يكون هناك أي تطبيع، وفقًا لـ"سبوتنيك".
احمد-قايد-صالح (2)

أذناب العصابة.. «الدفاع الجزائرية» تهاجم المعارضة

وجهت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، اتهامًا لما أسمتهم بـ"أذناب العصابة" من "أحزاب مرفوضة شعبيًا وأقلام مأجورة والقنوات المشبوهة، بالتحامل على المؤسسة العسكرية". وأكدت وزارة الدفاع في بيان لـ"مجلة الجيش"، أن الأحزاب المرفوضة شعبيًا لا هم لها دومًا سوى الانتقاد والعويل، وفقا لـ"رويترز". وقالت الوزارة: إن "رموز نظام بوتفليقة يتحاملون على المؤسسة العسكرية، مستنكرة الطريقة التي كان يٌختار بها رؤساء الجزائر منذ استقلال البلاد عام 1962، قائلة: "عهد صناعة الرؤساء والإملاءات ولى بدون رجعة".
أنور قرقاش

قرقاش يتغنى بمصر: قلب العالم العربي

اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن مصر هي قلب العالم العربي، مؤكدًا على وجود توافق تام في الرؤى بين البلدين. وأكد قرقاش، في تغريدة اليوم الثلاثاء، أن اجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، كان مثمرًا، لا سيما أن علاقات البلدين تمر بأزهى حالاتها. وتابع: "هناك توافق تام في الرؤى مع مصر.. فهي قلب العالم العربي، والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها.. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبًا".
الجيش العراقي

العراق يطلق عملية «التراب الأسود» في صلاح الدين

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية التراب الأسود العسكرية، بمشاركة قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي. وأوضح الجهاز، أن العملية تستهدف مواقع تنظيم داعش في منطقة "كنعوص" في محافظة صلاح الدين، ومطاردة فلوله المتخفين داخل القرى الصغيرة. كانت هجمات منفصلة شهدها العراق، السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل 4 بينهم مدني، فيما لم يعلن تنظيم "داعش" الغرهابي مسؤوليته عن الهجوم. يُذكر أن العراق، أعلن في ديسمبر 2017، النصر على التنظيم الإرهابي، لكنه تحول منذ ذلك الحين إلى هجمات الكر والفر بهدف تقويض حكومة بغداد.
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الجيش العراقي

العراق يطلق عملية «التراب الأسود» في صلاح الدين

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية التراب الأسود العسكرية، بمشاركة قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي. وأوضح الجهاز، أن العملية تستهدف مواقع تنظيم داعش في منطقة "كنعوص" في محافظة صلاح الدين، ومطاردة فلوله المتخفين داخل القرى الصغيرة. كانت هجمات منفصلة شهدها العراق، السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل 4 بينهم مدني، فيما لم يعلن تنظيم "داعش" الغرهابي مسؤوليته عن الهجوم. يُذكر أن العراق، أعلن في ديسمبر 2017، النصر على التنظيم الإرهابي، لكنه تحول منذ ذلك الحين إلى هجمات الكر والفر بهدف تقويض حكومة بغداد.
عادل عبد المهدي

هل اقتربت نهاية حكومة عبد المهدي في العراق؟

"ما يحدث في العراق يعتبر إعلاناً بنهاية الحكومة والتحول إلى دولة الشغب" ، بهذه الكلمات أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن حالة عدم الرضا التي تحيط بالحكومة العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي التي لم تكمل عامها الأول. وتتهم بعض القوى السياسية رئيس الوزراء بعدم تطبيق برنامجه الحكومي الخاص بإكمال تشكيل الحكومة، والتصدي للفاسدين خصوصا المدعومين سياسيا. وأعلن الصدر، نهاية الحكومة العراقية، فيما هدد بإعلان البراءة منها إذا لم تتخذ "إجراءات صارمة"، حيث قال في تغريدة على "تويتر" :"الوداع يا موطني؛ حيث يعد ذلك إعلانا لنهاية الحكومة العراقية".
العراق-والكويت (2)

الحدود بين الكويت والعراق.. تاريخ من الخلاف والنزاع

لا تزال الحدود بين الكويت والعراق مثار خلافات دائمة، إذ مرت بتاريخ طويل من الشد والجذب، فرغم أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية مزيدا من التحسن المتسارع، فإن الكثير من الملفات العالقة بقيت دون حسم، وفي مقدمتها الحدود. وعادت الخلافات إلى الضوء بعد إعلان الكويت عن بناء منصة بحرية فوق منطقة "فشت العيج" البحرية، وهو ما دفع العراق للجوء إلى الأمم المتحدة، وتقديم شكوى اتهم فيها الكويت بمحاولة تغيير الحدود البحرية، كما اتهم في رسالته الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود بين البلدين.
زوجات-مقاتلي-داعش

معسكر الهول.. كيف أصبح مخيم للاجئين أمل داعش للعودة؟

على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دومًا عن انتهاء تنظيم داعش الإرهابي في أوكاره بسوريا والعراق، فإنه لا تزال هناك تهديدات مختلفة حول إمكانية استعادة داعش لتوازنها من جديد عبر مخيمات اللاجئين في الأراضي السورية. ويعد مخيم الهول أحد أكثر المعسكرات التي تخشى الولايات المتحدة من تحولها إلى وكر جديد يمكن لداعش من خلاله استعادة نشاطه الإرهابي في الأراضي السورية والعراقية، خاصة أنه يضم العناصر الفارة من التنظيم، الأمر الذي يمكن استغلاله من أجل إعادة بناء قاعدتها الأيديولوجية في عقولهم.
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