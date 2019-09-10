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أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاده.. والنجوم يهنئونه

تحرير:كريم محجوب ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
أكرم حسني
أكرم حسني
يحتفل الفنان أكرم حسني، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ45، حيث أنه من مواليد 10 سبتمبر 1974. ونشر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له وهو طفل صغير وكتب عليها: "كل سنة وأنا طيب". وحرص عدد من نجوم الفن، على تهنئته، ومن بينهم هشام ماجد الذي كتب: "زي النهاردة أتولد واحد من أظرف خمسة علي وجه الأرض إنه الأكرم الحسني.. كل سنة وأنت أظرف وأتفه من السنة اللي قبلها". وكتب مصطفى خاطر: "كل سنة وأنت طيب يا كرملة، بس أنت حاطط صورة الطفلة فيروز ليه"، وكتب مصطفى قمر: "كل سنة وأنت طيب يا أكرم وعقبال مليون سنة".
وهنأه الفنان عمرو عبد الجليل وكتب: "كل سنة وأنت طيب يا أكرم"، كما كتب الفنان محمد عبد الرحمن: "كل سنة وأنت طيب يا أكرومي وعقبال مليون سنة"، وكتبت زينة: "عيد ميلاد سعد"، وكتبت نسرين أمين: "كل سنة وأنت طيب يا راجل يا طيب"، وكتبت عائشة بن أحمد: "كل سنة وأنت طيب" وغيرهم. أكرم حسني تخرج كضابط شرطة عام 1996،
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«سوبيبور».. مسرحية تثير الجدل بسبب التعاطف مع اليهود

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«مش أنا».. تامر حسني يكشف عن أحدث أفلامه

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انطلاق تصوير «الشايب» لآسر ياسين أكتوبر المقبل

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أحمد الفيشاوي عن والده: «كان مبهج.. الله يرحمه»

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